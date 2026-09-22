Trump hvali sebe u UN-u: SAD je jači nego ikad! Stvorio sam mir, naša nacija raste, naša moć jača

Na zasjedanju Opće skupštine UN-a govor drži američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da se Amerika vratila i da je jača nego ikada prije.

- Naša nacija raste, naša moć jača, našoj zemlji ide bolje nego ikad prije, a naša budućnost je vrlo, vrlo svijetla. Naša ekonomija uzrokuje zavist diljem svijeta - rekao je Trump.

Dodao je kako je Amerika prije dvije godine bila mrtva, ali je sada življa nego ikada. Među ostalim, govorio je o smanjenju poreza, rekordnim vrijednostima na burzi, stopi kriminala i provođenju imigracijske politike.

- Prije nego što sam preuzeo dužnost, imali smo najgoru i najopasniju granicu na svijetu, a sada imamo najsigurniju granicu u američkoj povijesti - rekao je Trump.

Dodao je kako nitko ne ulazi ako nije pozvan, odnosno ako nema dopuštenje.

- U posljednjih 16 mjeseci nijedan ilegalni migrant nije pušten u Sjedinjene Američke Države. A to su postigli neki vrlo sposobni ljudi. Nije to učinila Trumpova administracija. Nula - rekao je Trump govoreći o migracijama. Potom je hvalio ekonomske pokazatelje SAD-a te njegovu politiku.

- Stvorio sam mir, dok su drugi stvorili prijetnje - dodao je predsjednik SAD-a. Nakon toga se dotaknuo i Irana.

- Nikada im neću dopustiti da imaju nuklearno oružje - poručio je Trump. Donald Trump već je tijekom svog kratkog boravka na Općoj skupštini UN-a i to tek što je došao dodatno zaoštrio odnose s američkim medijima.

- Iznenađen sam što je CNN ovdje i prati me. Ne biste trebali biti ovdje i pratiti me - rekao je Trump. Ova izjava dolazi nakon što je američki predsjednik jučer zabranio CNN-u i još dvama medijima - MS NOW-u i Politicu - ulazak u Bijelu kuću zbog onoga što je nazvao "lažnim vijestima" i "nizom priča tijekom posljednjih nekoliko godina".