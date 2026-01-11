Temperatura pada i na -15 °C! Za cijelu Hrvatsku oglasili su upozorenja: 'Vrijeme je opasno'

Pred Hrvatskom je 'ledeni' ponedjeljak, za cijelu zemlju oglašeni su meteoalarmi, temperature će se ponegdje spuštati i do -15 stupnjeva Celzijevih!

- Ujutro i dio prijepodneva pretežno vedro i vrlo hladno, a zatim sa zapada postupan porast naoblake. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a potkraj dana u Međimurju, Podravini i Baranji moguća slaba oborina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju i jak, na sjevernom Jadranu i jugo. U Dalmaciji umjeren do jak sjeverni vjetar i bura tijekom jutra u slabljenju i prema otvorenom moru u okretanju na sjeverozapadni i zapadni. Najniža temperatura zraka većinom od -15 do -9, a na Jadranu od -3 do 2 °C. Najviša između -2 i 3, a na Jadranu od 4 do 9 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak, 12. siječnja.

Foto: DHMZ

Cijela Hrvatska je pod upozorenjima zbog vremenskih uvjeta.

Narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, zbog iznimno niskih temperatura i snijega i poledice izdano je za ponedjeljak za zagrebačku, osječku i karlovačku regiju. Gospićka i kninska regija su pod žutim upozorenjem zbog iznimno niskih temperatura i snijega i poledice.

Foto: DHMZ

Splitska i dubrovačka regija pod žutim su upozorenjem u prvom dijelu dana zbog vjetra i iznimno niskih temperatura, dok je za riječku regiju na snazi u ponedjeljak 'samo' upozorenje zbog iznimno niskih temperatura.

Što se tiče obalne Hrvatske, cijela Dalmacija je pod žutim upozorenjem zbog vjetra.

U utorak je stanje dosta povoljnije. Za zagrebačku, osječku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog snijega i poledice.

A evo kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima...

- U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice slaba oborina, uglavnom kiša, i to ponajprije u gorju. Puhat će slab do umjeren, u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice i jak jugozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka u porastu, a i jutra će biti osjetno manje hladna. Na Jadranu promjenljivo, lokalno i pretežno oblačno. Povremeno i mjestimice će biti kiše, i to uglavnom na sjevernom Jadranu. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje i jako jugo. Temperatura zraka u osjetnom porastu - stoji u prognozi DHMZ-a za razdoblje od utorka, 13. siječnja, do četvrtka, 15. siječnja.

Foto: DHMZ

