Thompson nastupa u Vukovaru u subotu. Policija objavila upute

U Vukovarskoj gospodarskoj zoni u subotu, s početkom u 20 sati, održat će se koncert Marka Perkovića Thompsona. Zbog očekivanog velikog broja posjetitelja policija je objavila detaljne upute o regulaciji prometa, parkiranju, dolasku i odlasku s koncerta te sigurnosnim mjerama.

Posebna regulacija prometa na području Vukovara i prilaznim pravcima bit će na snazi od 27. do 29. kolovoza, ovisno o sigurnosnoj procjeni i intenzitetu dolaska i odlaska posjetitelja. Od 27. kolovoza ograničit će se parkiranje na cijelom području vukovarske gospodarske zone, dok će 27. i 28. kolovoza biti ograničeno prometovanje nerazvrstanim cestama neposredno uz lokaciju koncerta.

Od 28. kolovoza u ponoć pa sve do 30. kolovoza u 8 sati na području gospodarske zone zatvorit će se za sav promet sve nerazvrstane ceste. Za promet će biti zatvorena i Kolodvorska ulica na dionici od križanja Kudeljarske i Kolodvorske do križanja Kolodvorske i Ulice Blage Zadre, kao i Ulica Jana Bate te Sportska ulica u cijeloj dužini.

Policija upozorava da se, bude li potrebno, promet na tim cestama može ograničiti i ranije. Iznimka će biti interventna, komunalna i druga žurna vozila, vozila javnog gradskog prijevoza te vozila stanara i slična vozila. Glavni dolazni pravac državnom cestom D55, odnosno Županja - Vinkovci - Nuštar - Vukovar, preko Vinkovačke, Kudeljarske i Ulice Dvanaest redarstvenika, prometovat će bez ograničenja.

Bez ograničenja će se prometovati i državnim cestama D57 i D519 te prilaznim pravcima gradu Vukovaru.

Za vrijeme regulacije kao alternativni pravac između Vukovara i Borova Naselja policija navodi trasu Priljevo - Kudeljarska ulica - Ulica Dvanaest redarstvenika - Blage Zadre.

Grad Vukovar osigurao je parkiralište za osobna vozila i autobuse u Ulici Dvanaest redarstvenika. Organiziranim autobusima izlazak putnika nakon dolaska na koncert, kao i njihov ponovni ulazak u autobuse nakon koncerta, bit će omogućen isključivo na tom parkiralištu.

Posjetiteljima koji s tog parkirališta odlaze policija će osigurati prioritet pri uključivanju u promet. Od parkirališta do prostora koncerta predviđen je pješački koridor Sportskom ulicom u dužini od oko 1300 metara. Posjetitelji će oznakama biti usmjereni prema ulazima za koje imaju ulaznice.

Policija posebno poziva pješake da koriste isključivo pješačke površine, osobito na prometno frekventnim ulicama poput Županijske, Gundulićeve, Ulice kralja Tomislava, Priljeva, Matice Hrvatske, Kudeljarske, Blage Zadre i Ulice Dvanaest redarstvenika.

Posjetiteljima se savjetuje da nakon završetka koncerta prostor ne napuštaju svi istodobno. Policija poziva na postupno i organizirano razilaženje te poštovanje uputa organizatora, redara i policijskih službenika.

Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama, kojima treba dati prednost prilikom odlaska.

Policija će prije, za vrijeme i nakon javnog okupljanja audio-vizualno snimati događaj, sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima. Uoči koncerta bit će uvedena i privremena zona zabrane letenja. Od subote u 13 sati do nedjelje u 6 sati zabranjeni će biti letovi iznad užeg i šireg područja Vukovara do visine od 500 metara.

Zabrana uključuje i besposadne letjelice, odnosno dronove. Iznimka su letovi zrakoplova Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane.

Policija posjetitelje poziva na strpljenje prilikom ulaska u zonu koncerta. Onima koji svakodnevno koriste terapiju ili lijekove preporučuje se da ih ponesu sa sobom, a svima se savjetuje dovoljan unos vode i pridržavanje uputa žurnih službi, policije i organizatora.

Roditelje posebno pozivaju da zbog očekivanih gužvi djecu cijelo vrijeme drže pod nadzorom. Građanima Vukovara i okolice policija preporučuje da se na vrijeme informiraju o zatvorenim i ograničenim prometnicama te da prate informacije žurnih službi o stanju na cestama.

Podsjećaju i da je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom. U slučaju uočavanja plamena građani trebaju odmah nazvati vatrogasce na broj 193.