Thompson & Piletić: Plenković diže rejting na desničarenju, a onda pada na socijali i sustavu

HDZ je zahvatila takva euforija da javno slavi čak i smjenu vlastitog ministra.

Osim što likuje nad rezultatima anketa i rastom popularnosti premijera Andreja Plenkovića "nakon odlučnog poteza preuzimanja dočeka rukometne reprezentacije", što je kodirani izraz za doček Marka Perkovića Thompsona, HDZ sada među uspjehe kojima je podigao rejting ubraja i smjenu Marina Piletića.

Koju eufemistički naziva "novim ministrom Alenom Ružićem".

"Doček HR rukometaša, novi ministar Alen Ružić, anketa na RTL-u, partizani i ustaše… Možemo & SDP uvijek pokušavaju proizvesti nekakvo izvanredno stanje. Još nisu shvatili da zato i - gube", pohvalio se HDZ na društvenim mrežama.

Dakle, smjena ministra zapravo je grandiozno postignuće premijera i vladajuće stranke.

Iako je to jedan od većih poraza.

Tuđi uspjesi

Plenković diže popularnost na sportašima, pjevačima i desničarima, a onda pada na socijali. Parazitira na tuđim uspjesima i tuđoj slavi, a onda se kompromitira na sustavnim promašajima svoje Vlade.

Marin Piletić fanfarama je ispraćen iz Vlade. Kao heroj i kao žrtva, kao iscrpljeni vojnik partije koji je ostavio srce na terenu, praćen hvalospjevima kolega ministara i javnom zahvalom premijera Plenkovića na "doprinosu, radu i na nizu postignuća u ovom vrlo zahtjevnom i velikom resoru".

"Zajednički smo napravili velike iskorake", naglasio je Plenković, "a njegov će posao, nakon što se u ponedjeljak održe zajednički sastanci čak triju odbora u Hrvatskom saboru, nastaviti profesor Alen Ružić".

A što će biti prvi Ružićev zadatak?

Pomesti smeće koje je napravio Marin Piletić s inkluzivnim dodatkom, te odmah po imenovanju povući Piletićevu žalbu Upravnom sudu i početi isplate nasljednicima.

Spasio nas sebe

Čemu onda tolike čestitke Piletiću kad su morali nabrzaka dovesti drugog ministra da sanira štetu koju je počinio? Kako HDZ misli da je Plenković digao rejting smjenom Piletića i imenovanjem Ružića?

Žele li možda reći da nas je premijer spasio svog vlastitog ministra?

I tako, HDZ se istodobno hvali kršenjem Ustava i zakona oko uzurpiranja proslave rukometaša i dovođenja Thompsona na Trg bana Jelačića, izravno pod nos Tomislavu Tomaševiću, čime je zaradio bodove na populizmu i desničarenju, kao što se hvali smjenom ministra koji je srušio sustav socijalne skrbi.

Plenković ne traži samo da mu plješću zbog uspjeha rukometaša i provociranjem s Thompsonom, već i da mu čestitaju na smjeni ministra kojeg je sam postavio i koji je svojim odlukama 15 tisuća korisnika zakinuo za njihove naknade.

Nema veze sa socijalom

I ne samo to, želi da mu honoriraju postavljanje ministra u resor koji, prema pisanju Telegrama, Ružić uopće nije očekivao niti s njim ima veze, već se navodno pripremao za preuzimanje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Osim toga, u Piletićevu slučaju ne radi se o smjeni ministra zbog privatnih afera ili osobnih skandala, pa niti uhićenja, već zbog kolapsa sustava. I na tome mu Plenković čestita i HDZ ga zbog toga slavi.

Smjena je uspjeh. Poraz je pobjeda. Rat je mir. I tome slično...

Znači, ne samo da Plenković profitira na tuđim uspjesima, već nastoji profitirati i na vlastitim neuspjesima, odnosno neuspjesima svojih ministara.

A to je već skroz nova razina demagogije.