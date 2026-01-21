Tomašević: 'USKOK me nije kontaktirao oko prijave koju je podnio Thompsonov tim...'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević za Dnevnik Nove TV govorio je o odgodi rušenja zgrade Vjesnika i posljedicama koje će to zbog zatvorenog podvožnjaka imati na promet te brojnim drugim temama.

- Država provodi nabavu i dobili su žalbu. Država komisija za kontrolu javne nabave ima 30 dana da ju riješi. Ako bude uvažena, usporit će se cijeli postupak. Ako ne bude, sve ide dalje. Nakon što se potpiše ugovor, za 30 dana mi možemo otvoriti podvožnjak i vratiti ćemo propusnost raskrižja - rekao je. piše Dnevnik.

- Kada je bio požar, prometna propusnost bila je znatno manja, ali smo za tjedan dana proširili ulicu i vratili propusnost na 70 posto. Mjesec dana nakon potpisivanja ugovora vratit ćemo ju gotovo na 100 posto - napomenuo je.

Oporba Tomaševića optužuje da je 2024. godine više od 5,5 milijuna eura dao bliskim udrugama.

- Te je godine 46 milijuna eura otišlo na financiranje udruga. Međutim, od toga su 32 milijuna, a to oproba ne govori, otišla na udruge u sportu. To se zaboravlja – koliko se podiglo financiranje sporta u Zagrebu. Mi smo u četiri godine utrostručili proračun za sport - rekao je Tomašević.

- Sporno im je iz ideoloških razloga jer se targetiraju određene udruge u kulturi, a ne govori se koliko smo novca potrošili na sve - dodaje.

- To je krenulo još u kampanji. Volio bih čuti po kojem su to kriteriju 'naše' udruge. Sve udruge su dobile više novca. Udruga Domino, koja je spomenuta i koju oporba napada, dobila je sedam puta manje novca od Rukometnog kluba Zagreb - rekao je.

'Ne možete iskorijeniti korupciju'

Za svaki natječaj, nastavio je Tomašević, postoje kriteriji, komisije, zapisnici i svaka udruga mora podnijeti financijsko izvješće.

- Ako je nešto nenamjenski potrošeno ili nije objašnjeno, novac se mora vratiti. To se kontrolira ovisno o kojem se uredu radi. Mogu garantirati da smo uveli sustav u kojem se vidi svaka transakcija pa i ona prema svim udrugama. Država to nema - rekao je.

- Samo ću reći ovo: govori se da je kulturnim ustanovama smanjeno financiranje. Njima je devet puta veće financiranje u odnosu na udruge i umjetničke organizacije. Devet puta više ide njima - ustvrdio je, piše Dnevnik.

Na početku prvog mandata govorio je da za vrijeme njegove vlasti neće biti afera, ali afera je bilo.

- U Gradu Zagrebu imate 340 ustanova. Ono što mogu garantirati je da ću uspostaviti sustav u kojem će se jednom mjesečno objavljivati sve transakcije. To su stotine tisuća transakcija - rekao je.

- Ne mogu garantirati za svaku osobu od 25.000 zaposlenih u gradskim ustanovama, poduzećima i upravi. Ali, mogu garantirati da će transparentnost biti potpuna i da ću uspostaviti sustav koji će zaštititi zvizdače. To mogu garantirati i to radim - dodao je gradonačelnik Zagreba te zaključio: "Ne možete iskorijeniti korupciju, ali možete napraviti sustav da se ona minimizira."

O Thonmpsonu: Nema potrebe da politiziramo svaku stvar u sportu...

Tim Marka Perkovića Thompsona, kojemu Tomašević nije dozvolio drugi koncert u Areni Zagreb, protiv njega je podnio kaznenu prijavu.

- Nije me USKOK kontaktirao. Vidio sam u medijima da je prijava podnesena, ali donio sam odluku i iza nje stojim. Što se tiče istrage, nemam nikakvih saznanja - ustvrdio je Tomašević.

Upitan je i što će učiniti ako rukometaši budu tražili da im, ako osvoje medalju, Thompson svira na dočeku.

- Za početak, čestitam im na pobjedi protiv Nizozemske i želim im sreću protiv Švedske i da uspješno prođu kroz drugi krug i da pobijede. Uopće se ne želim uključivati u te rasprave u koje me razni politički akteri žele uključiti - rekao je.

- Želim da pobijede, da dođu do kraja i nema potrebe da politiziramo svaku stvar u sportu - dodao je.

O poskupljenju komunalnih usluga: Vidjet ćemo...

Smatra i kako uvođenje plavih vrećica nije propali projekt.

- Da jesu, ne bi količina otpada koja se odlaže na Jakuševcu bila smanjena za 25 posto. Može li bolje u smislu kontrole – može - istaknuo je.

- Samo prošle godine Čistoća je izdala oko 16.000 kazni. Imamo i kamere, a i komunalno redarstvo izdalo je 2700 kazni. Cijelo vrijeme povećavamo broj kamera i polupodzemnih spremnika - dodao je.

Upitan je i hoće li doći do poskupljenja komunalnih usluga.

- Vidjet ćemo. Mislim da smo jedini grad u Hrvatskoj koji nije dizao cijene. Vidjet ćemo koliko ćemo ovako moći jer zbog inflacije rastu cijene. Svake godine povećavamo plaće u Holdingu, vrtićima itd., a građanima nisu rasle cijene - zaključio je gradonačelnik.