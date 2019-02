Timmermans: Nije uloga Komisije riješiti arbitražni spor

Potpredsjednik Europske komisije i "spitzenkandidat" europskih socijalista (PES) na svibanjskim izborima Frans Timmermans potvrdio je u razgovoru za Slovensku tiskovnu agenciju STA od utorka da je prvenstveno zainteresiran za mjesto predsjednika buduće Komisije, a osvrnuo se i na arbitražni spor Slovenije s Hrvatskom, zbog čega se Slovenija lani odlučila tužiti Hrvatsku sudu EU-a, te osudio izjavu Antonija Tajanija o "talijanskoj Istri i Dalmaciji".

"Radi se u osnovi o bilateralnom pitanju, no mi smo jasno rekli da arbitražnu presudu treba provesti. Komisija je bila kristalno jasna glede toga i ne razumijem zašto se to ne želi shvatiti", kazao je Timmermans o arbitražnom sporu, u razgovoru za STA pred svoj posjet Ljubljani u četvrtak, u vezi s čestim kritikama na račun Komisije koje su se iznosile u Sloveniji.

Otkako se je Komisija lani odbila pridružiti slovenskoj tužbi prema kojoj Hrvatska nepristajanjem na arbitražnu presudu "krši europsko pravo", u Sloveniji je sadašnja Komisija pod vatrom kritika da se praktično i politički postavila na hrvatsku stranu i zanemarila vladavinu prava, "resor" za koji u sadašnjoj Komisiji skrbi Timmermans, jer Juncker kao i glavna stranka u hrvatskoj vladi pripada grupaciji europskih "pučana" (EPP).

"Mi smo jasno rekli da arbitražnu presudu treba provesti, ali se članice u sporu ne mogu osloboditi te odgovornosti i reći - neka to riješi Komisija", kazao je Timmermans za STA, ali je potvrdio tezu Slovenije da pitanje granice jest povezano s europskom pravnom stečevinom i provođenjem europskih politika na područjima kao što je ribarstvo.

Timmermans je u vezi svibanjskih europskih izbora ocijenio da postoji mogućnost da PES u novom sastavu Europskog parlamenta dobije toliko broj mjesta koji bi mu osigurao mjesto predsjednika buduće Komisije, te zanijekao da je osobno zainteresiran za neko drugo mjesto, predsjednika parlamenta ili mjesto visokog predstavnika EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku.

"Predsjednik Komisije bit će onaj koji okupi većinu u Europskom parlamentu, a ne onaj koji vodi najveću parlamentarnu skupinu. Vidjet ćemo tko će to biti i koja će skupina u Europskom parlamentu biti najjača, to možemo biti i mi", kazao je Timmermans za Slovensku tiskovnu agenciju STA.

Prema Timmermansovim riječima, prednost je socijaldemokratskih stranaka u Europi da su vjernije svojim načelima i idealima od stranaka desnog centra, koje u nekim zemljama skreću prema ekstremnoj desnici, odnosno s njom koketiraju.

"Lijevi centar vjerniji je svojim načelima od desne sredine koja se posvuda udvara krajnjoj desnici - u Austriji, Italiji i Španjolskoj. Manfredu Weberu i EPP-u uvijek kažem da budu oprezni s kim ulaze u koalicije, jer takve kombinacije mogu promijeniti tvoju dušu", rekao je Timmermans te ocijenio da se ljevica lakše distancira od aberacija prema ekstremu u svojim redovima nego europska desnica, koja mađarskom premijeru Viktoru Orbvanu i njegovoj stranci Fidesz i dalje dopušta ono što ne bi smjela.

Na pitanje treba li sadašnji predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani dati ostavku nakon svojih izjava o "talijanskoj Istri i Dalmaciji", kako to zahtijevaju slovenski socijaldemokrati (SD), Timmermans je rekao da ne poziva na Tajanijevu ostavku, no da je Tajani svojim riječima "instrumentalizirao povijest", što treba osuditi.

"Želim jasno reći da Tajanijev istup osuđujem. Churchill je rekao da su europsku povijest napisale rijeke krvi. Tu smo krv nakon II. svjetskog rata ostavili iza sebe. Zato, molim - prepustite povijest povjesničarima", kazao je Timmermans u razgovoru za Slovensku tiskovnu agenciju STA.