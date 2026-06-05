Tisuće Albanaca prosvjeduju zbog Trumpova zeta i luksuznog resorta: 'Nismo na prodaju'

Tisuće Albanaca izašle su na ulice Tirane u četvrtak u kasnim satima na najvećem prosvjedu ovog tjedna protiv planiranog luksuznog odmarališta na ekološki osjetljivom dijelu jadranske obale koji gradi tvrtka povezana sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Projekt vrijedan 1,4 milijarde eura vodi investicijska tvrtka "Affinity Partners" Jareda Kushnera, na otoku uz albansku obalu i neizgrađenom dijelu obale blizu zaštićenog područja Vjosa-Narta, močvare u kojoj žive plamenci, tuljani i morske kornjače koje se gnijezde na jugu zemlje. JAREkolozi se protive planu za koji kažu da bi mogao utjecati na nekoliko stotina hektara netaknutih plaža i tisuće plamenaca koji se gnijezde i prolaze putem obližnjih područja svake godine.

Početak radova i dolazak teške mehanizacije na lokaciju Vjosa-Narta izazvao je lokalne prosvjede prošlog tjedna, koji su potom prerasli u velike ulične demonstracije u Tirani.

Prosvjednici su se u kasnim satima u četvrtak ponovno okupili ispred ureda albanskog premijera Edija Rame, držeći ružičaste napuhane plamence i skandirajući "revolucija" i "zaustavi projekt". Na jednom transparentu pisalo je: "Edi Rama, podnesi ostavku."

"Albanija nije na prodaju. Albanija pripada albanskom narodu i mi odlučujemo što ovdje želimo raditi. Ne mogu neki korumpirani političari koji upravljaju Albanijom odlučiti što će raditi s našom imovinom, s albanskom baštinom, prirodnom i kulturnom baštinom", rekla je Lindita Komani, spisateljica koja se pridružila prosvjedima.

Rama je branio projekt. Investitori su rekli da će se usredotočiti na "odgovorno upravljanje i unapređenje okoliša".

Albanska ministrica gospodarstva i inovacija Delina Ibrahimaj rekla je u četvrtak da se izrađuju procjene utjecaja na okoliš za predloženu investiciju koja bi morala biti u potpunosti u skladu sa zakonima o zaštiti okoliša i zaštititi lokalno stanište.

Europske direktive o zaštiti okoliša i albansko zakonodavstvo pružaju pravna jamstva protiv projekata koji bi mogli naštetiti zaštićenoj laguni i okolnim staništima, rekla je ministrica, kako prenosi albanska državna agencija ATA.

Kushner je 2024. objavio planove za izgradnju odmarališta kao dio šire investicije koja je uključivala i bivše sjedište vojske u Beogradu. Prošle je godine odustao od projekta u Srbiji nakon uličnih demonstracija.