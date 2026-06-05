Obavijesti

News

Komentari 0
EKOLOŠKI OSJETLJIVO PODRUČJE

Tisuće Albanaca prosvjeduju zbog Trumpova zeta i luksuznog resorta: 'Nismo na prodaju'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Tisuće Albanaca prosvjeduju zbog Trumpova zeta i luksuznog resorta: 'Nismo na prodaju'
Foto: Florion Goga

Tisuće Albanaca izašle su na ulice zbog plana izgradnje resorta na ekološki osjetljivom području Vjosa-Narta, dok vlasti i investitori tvrde da će projekt biti u skladu s okolišnim standardima.

Tisuće Albanaca izašle su na ulice Tirane u četvrtak u kasnim satima na najvećem prosvjedu ovog tjedna protiv planiranog luksuznog odmarališta na ekološki osjetljivom dijelu jadranske obale koji gradi tvrtka povezana sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Projekt vrijedan 1,4 milijarde eura vodi investicijska tvrtka "Affinity Partners" Jareda Kushnera, na otoku uz albansku obalu i neizgrađenom dijelu obale blizu zaštićenog područja Vjosa-Narta, močvare u kojoj žive plamenci, tuljani i morske kornjače koje se gnijezde na jugu zemlje. JAREkolozi se protive planu za koji kažu da bi mogao utjecati na nekoliko stotina hektara netaknutih plaža i tisuće plamenaca koji se gnijezde i prolaze putem obližnjih područja svake godine.

JARED KUSHNER I IVANKA TRUMP FOTO Albanci izašli na ulice. Ne žele luksuzni resort Trumpovog zeta: Albanija nije na prodaju
FOTO Albanci izašli na ulice. Ne žele luksuzni resort Trumpovog zeta: Albanija nije na prodaju

Početak radova i dolazak teške mehanizacije na lokaciju Vjosa-Narta izazvao je lokalne prosvjede prošlog tjedna, koji su potom prerasli u velike ulične demonstracije u Tirani.

Prosvjednici su se u kasnim satima u četvrtak ponovno okupili ispred ureda albanskog premijera Edija Rame, držeći ružičaste napuhane plamence i skandirajući "revolucija" i "zaustavi projekt". Na jednom transparentu pisalo je: "Edi Rama, podnesi ostavku."

"Albanija nije na prodaju. Albanija pripada albanskom narodu i mi odlučujemo što ovdje želimo raditi. Ne mogu neki korumpirani političari koji upravljaju Albanijom odlučiti što će raditi s našom imovinom, s albanskom baštinom, prirodnom i kulturnom baštinom", rekla je Lindita Komani, spisateljica koja se pridružila prosvjedima.

VIDEO: gradi luksuzni resort Kaos u Albaniji zbog projekta Trumpova zeta: Postavili bodljikavu žicu, izbili sukobi...
Kaos u Albaniji zbog projekta Trumpova zeta: Postavili bodljikavu žicu, izbili sukobi...

Rama je branio projekt. Investitori su rekli da će se usredotočiti na "odgovorno upravljanje i unapređenje okoliša".

Albanska ministrica gospodarstva i inovacija Delina Ibrahimaj rekla je u četvrtak da se izrađuju procjene utjecaja na okoliš za predloženu investiciju koja bi morala biti u potpunosti u skladu sa zakonima o zaštiti okoliša i zaštititi lokalno stanište. 

Europske direktive o zaštiti okoliša i albansko zakonodavstvo pružaju pravna jamstva protiv projekata koji bi mogli naštetiti zaštićenoj laguni i okolnim staništima, rekla je ministrica, kako prenosi albanska državna agencija ATA.

STRAH OD SAVEZA Vučićeva paranoja: 'Hrvatska, Albanija i Kosovo samo čekaju da nas napadnu. Imamo rakete'
Vučićeva paranoja: 'Hrvatska, Albanija i Kosovo samo čekaju da nas napadnu. Imamo rakete'

Kushner je 2024. objavio planove za izgradnju odmarališta kao dio šire investicije koja je uključivala i bivše sjedište vojske u Beogradu. Prošle je godine odustao od projekta u Srbiji nakon uličnih demonstracija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni!
STRAHOTA

ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni!

Policija je odmah izašla na teren. Mislim da je netko od prolaznika zapisao tablice auta u kojem su odjurili, kaže nam čitateljica
Identificirali dvoje poginulih u padu aviona. Oglasio se iskusni pilot: Vidio sam trenutak udara
STRAVA

Identificirali dvoje poginulih u padu aviona. Oglasio se iskusni pilot: Vidio sam trenutak udara

Avion manjih dimenzija pao je na području Medulina, četvero ljudi je u nesreći poginulo
DETALJI OTMICE Zgrabili su ga kod Arene Zagreb. Uhvatili su ih dva kilometra dalje
EKSKLUZIVNA SNIMKA

DETALJI OTMICE Zgrabili su ga kod Arene Zagreb. Uhvatili su ih dva kilometra dalje

Tukli su ga i vukli prema autu. Vozač je čekao da ga ubace u gepek i onda su odjurili, ispričali su svjedoci o dramatičnim trenucima u Novom Zagrebu u četvrtak poslijepodne. Otmičari su uhićeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026