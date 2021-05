Tomislav Tomašević je na lokalnim izborima za gradonačelnika Zagreba ostvario uvjerljivu pobjedu te u prvom krugu osvojio 45,45 posto glasova.

POGLEDAJTE VIDEO: Presica Tomislava Tomaševića

- Htjeli smo napraviti nekakvu analizu rezultata. Isto tako, biti otvoreni za vaša pitanja, najaviti kako ćemo ići u 2. krug kampanje - poručio je Tomašević na početku i još jednom zahvalio građanima koji su glasali za njega.

- Dat ćemo sve od sebe u kampanji, ići ćemo i po kvartovima. U popodnevnim terminima će novoizabrani vijećnici razgovarati s građanima o njihovim problemima - poručio je. Dodao je kako će razgovarati i SDP-om oko slaganja većine, ali da ne misli da će biti problema.

- Čestitam svima koji su ušli u Gradsku skupštinu. Budući da smo daleko najjača opcija u Skupštini, mi ćemo i dalje tražiti dijalog oko projekata kako bi oni išli dalje, bez obzira bili mi još jednom na vlasti za četiri godine. Još jednom bih zahvalio i volonterima, stotinama volontera koji su skupljali potpise na štandovima. Skupili smo daleko više potpisa od drugih kandidata. Izlizane su biciklističke gume, cipele i tenisice, i ja sam propješačio 1800 kilometara po gradu, ali puno je ljudi to napravilo kako bi došli do svakog birača i biračice u ovom gradu - rekao je.

Zahvalio se i Jošku Klisoviću (SDP) koji je pozvao svoje birače da glasaju za Tomaševića.

- Nama je svaki glas, bez obzira na prednost, ključan, jer nam je potreban veliki legitimitet za promjene koje ćemo raditi nakon izbora. Molim još jednom građane, dajte nam glas u drugom krugu - poručio je.

Danijela Dolenec također je zahvalila građanima koji su glasali za Možemo!

- Već smo komentirali, ovo su sjajni rezultati, Tomašević ima premoćno vodstvo, naša lista ima 23 mandata u Skupštini. Za mjesnu samoupravu su jednako sjajni rezultati - poručila je.

Luka Korlaet rekao je kako je platforma napravila dva programa za Zagreb.

- Jedan je "odozgo", u kojem su navedeni problemi i rješenja cijelog grada, i "odozdo" koje su sastavile naše kvartovske grupe. Kroz jednu veliku anketu pobrojani su svi specifični problemi za pojedinu gradsku četvrt i kako ih se može riješiti. Mislim da su građani prepoznali vrijednost participativnosti i mislimo to promovirati i dalje i kroz sljedećih dva tjedna pokazati način kako ćemo to čini, kroz kvartovske šetnje. Osim angažmana ćemo imati i neposrednu komunikaciju - objasnio je.

Tomašević je rekao kako se čuo s Klisovićem i danas i u izbornoj noći i poručio kako će razgovore o suradnji početi tek nakon drugog kruga izbora.

'Naše je pravo imenovati nove pročelnike'

Komentirao je i izjavu Urše Raukar.

- Demokratska praksa u svim gradovima, ali u državi, Plenković je nakon izbora zatražio od šefa Janafa da stavi mandat na raspolaganje. Naše je pravo da imenujemo nove pročelnike, ali i direktore javnih poduzeća - rekao je Tomašević. Na pitanje zna li da ne smije smjenjivati ljude koji su na funkciju došli putem javnog natječaja.

- Ionako idemo u preustroj Gradske uprave, neće biti 27 gradskih ministarstava, to nema ni jedan grad. Pa cijela država ima manje ministarstava. Ionako ih neće biti 27, spajat ćemo ih i mijenjati, pa i tako postoji rješenje za to - poručio je.

- Mi trebamo stabilnu većinu u Skupštini, vjerujemo da ćemo dobiti u drugom krugu. Potrebna je stabilnost da možemo provesti promjene o kojima smo govorili. Javni natječaji su za pročelnike nužni, mislim da bi pročelnici trebali moći birati sami gradonačelnici, no prema zakonu je to tako. Mi ćemo se toga držati, nema ni jedne osobe kojoj smo obećali da će biti pročelnik. Pozivam sve građane i građanke da se na te natječaje jave, da vode određena poduzeća. To mogu biti ljudi iz Gradske uprave ako imaju kvalifikacije - objasnio je Tomašević i poručio kako očekuju da provode političke ciljeve koji se temelje na programu.

- Njega ćemo pretvoriti u gradske strategije za svaki resor, uključivat ćemo i druge građane u to - rekao je Tomašević.

Škoro vodi kampanju 'temeljenu na strahu'

Na pitanje kakvu kampanju očekuje, Tomašević je rekao kako su dosadašnju kampanju vodili kao pozitivnu.

- Nismo se bavili drugim kandidatima, nađite nam objave o drugim protukandidatima, a pogledajte društvene mreže naših protukandidata. Vodit ćemo kampanju i dalje koja se temelji na nadi, a naš će protukandidat temeljiti kampanju na strahu - iskomentirao je Tomašević.