Tomašević: Isplati se da Grad investira u vlastitu energanu

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je u srijedu na konferenciji za novinare da studija pokazuje da se isplati da Grad investira u vlastitu energanu. "U Centru za gospodarenje otpadom (CGO), za koji smo jučer dobili lokacijsku dozvolu, ostatak od obrade je takozvano gorivo iz otpada koje ide u energanu", rekao je Tomašević i naveo kako je studija pokazala da bi se energana isplatila kad bi to bila javna investicija Grada i kad bi proizvodila, ne samo električnu energiju, nego da se toplina koja nastaje koristi za centralno grijanje.

Napomenuo je da će na današnjoj sjednici Gradske skupštine zastupnici opet odlučivati o koncesiji za grijanje koju će ponovno, jer je samo jedna ponuda, očito imati HEP-Toplinarstvo. Ponovio je da je stoga jedino pitanje u ovom trenutku lokacija energane.

"A lokaciju Grad Zagreb ne može sam donijeti jer se HEP-Toplinarstvo mora složiti s tom lokacijom, oni će distribuirati toplinu iz energane u sustav centralnog grijanja", istaknuo je Tomašević na konferenciji u stanci Gradske skupštine.

Rekao je da će energana biti samo za gorivo iz otpada koje nastaje iz Centra za gospodarenje otpadom u Zagrebu. "Nije ideja da energana obrađuje bilo kakvo gorivo iz otpada iz drugih županija", kazao je.

Projektiranje i izgradnja CGO-a krajem iduće godine

Na pitanje novinara je li još uvijek moguće da CGO bude izgrađen krajem 2028. godine, uzvratio je da bi projektiranje i gradnja trebali početi krajem sljedeće godine.

"A onda ćemo vidjeti na kraju projekta koliko će projektant reći da je rok za gradnju", poručio je.

Napomenuo je kako se za pet dana otvara Centar za gospodarenje otpadom u Karlovačkoj županiji, s kojim se počelo prije 20 godina.

Na pitanje o rebalansu proračuna te kako komentira što ga HDZ-ov potpredsjednik Gradske skupštine Mislav Herman optužuje da su podaci koje iznosi fiktivni, Tomašević kaže da ne može to više (komentirati) jer se ponavlja iz rebalansa u rebalans.

"Naše izvješća o izvršenju proračuna idu uredno Ministarstvu financija i nikada nismo dobili nikakve ispravke, tako da nema smisla da se osvrćem na takve iracionalne optužbe", poručio je Tomašević.

Ako su na nekim projektima smanjivana sredstva, od tih projekata se ne odustaje, nego se samo odgađaju za sljedeću godinu, naglasio je.

"Tako da mi i dalje imamo situaciju deseterostrukog povećanja kapitalnih investicija, a većina rebalansa o kojem će se danas glasati zapravo ide na plaće cijelog sustava. A zašto ide iz proračuna? Zato što se ne dižu cijene", rekao je Tomašević.

Kaže da nisu dizali cijene dječjih vrtića. Imaju oko 8000 zaposlenih u dječjim vrtićima i plaće su im od početka ove godine išle gore 6,8 posto, a toliko su i povećane plaće u gradskim kulturnim ustanovama, vatrogascima i Gradskoj upravi. U poduzećima - u Zagrebačkom holdingu i ZET-u su od početka godine plaće išle gore 4,4 posto, međutim u svibnju prošle godine su im plaće išle gore 15,6 posto a na to su od početka ove godine plaće još išle gore 4,4 posto.

Cijene ZET-a, odvoza otpada, vrtića ili nekih drugih usluga građanima nisu išle gore. Zato to financiramo rebalansom iz proračuna, poručio je Tomašević.

SDP pozdravlja da Grad Zagreb ide u smjeru gradnje energane

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić poručio je da što se tiče energane, stav SDP-a je ostao isti - oni su za gradnju energane u Zagrebu po uzoru na Beč, Kopenhagen i druge moderne europske gradove.

"Grad Zagreb ide u smjeru energane i mi to možemo samo pozdraviti", poručio je Mišić.

Mišić je najavio da će SDP podržati rebalans proračuna Grada Zagreba. Rekao je da proračun raste za više od 180 milijuna eura i ispunjava ključne kriterije koji su za SDP bitni.

Početkom godine povećana je osnovica za plaće u Gradu Zagrebu za 6,8 posto, a što je, kaže Mišić, znatno više, na razini godine tri puta više nego što raste osnovica u državi koja raste tri puta po jedan posto tijekom godine dok su zaposlenici koji primaju plaću iz gradskog proračuna to povećanje dobili od 1. siječnja ove godine za 6,8 posto.

Također, SDP-u je iznimno bitno da cijena komunalnih usluga u Zagrebu ne rastu, poručio je Mišić.