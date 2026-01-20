Tomašević: Do 2027. ne možemo sve škole staviti u jednu smjenu

Grad Zagreba je za prelazak u jednosmjensku nastavu na EU sufinanciranje prijavio 19 projekata izgradnje i dogradnje osnovnih škola, vrijednih 265 milijuna eura, a gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je u utorak kako Grad ne može dostići cilj da 2027. sve škole budu u jednoj smjeni.

Grad Zagreb je na NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) prijavio 19 projekata, a radi se o 18 redovnih osnovnih škola i Centru za autizam u Oporovcu. Ukupna vrijednost tih projekata je 265 milijuna eura, od čega bi 175 milijuna eura Grad Zagreb osigurao iz europskih sredstava i time bi gotovo osam i pol tisuća učenika prešlo u jednu smjenu, istaknula je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec predstavljajući projekte na konferenciji za novinare.

U Zagrebu je trenutno 57 osnovnih škola u jednoj smjeni, a 74 su u dvije smjene. "Odnosno velika većina zagrebačkih učenica i učenika pohađa školu u dvije smjene, njih gotovo 70 posto. To je sadašnja situacija i u tom smislu i veliki izazov koji je pred nama", upozorila je Dolenec.

Potvrdu nadležnog ministarstva da je projekt prihvaćen ima 14 projekata, navela je, a u procjeni ih je još pet i nadaju se da će i oni biti odobreni. Dio odobrenih projekata već je u izgradnji, dodala je. Trenutno traju radovi na OŠ Stjepana Bencekovića, Horvati, Borovje i Lanište, a sljedeća u radove kreće OŠ Čulinec.

Dolenec: Nastavljamo pripremati i druge projekte

Dolenec je istaknula i da je poziv za korištenje tih europskih sredstava (NPOO) na koja se Grad mogao prijaviti izašao dosta kasno, u srpnju 2023., iako je bio najavljen u proljeće 2021. godine te su zbog toga, rekla je, "tu utakmicu počeli igrati tek u drugoj polovici 2023.". Da je bilo ranije, sigurno bismo imali veći broj projekata, ustvrdila je.

Iako je poziv za NPOO sredstva za jednosmjensku nastavu završen, Grad Zagreb nastavlja pripremati projekte i drugih škola za prelazak u jednosmjensku nastavu, očekujući da će se otvoriti novi pozivi za europska sredstva, najavila je.

Istaknula je i da je prelazak na jednosmjensku nastavu osnovnih škola važan nacionalni i gradski cilj, a za Zagreb i "posebno veliki izazov" jer ima puno više škola nego bilo koji drugi grad. Čak kad se zbroje sve škole koje imaju Split, Rijeka, Osijek, Zadar i Velika Gorica (od Zagreba sljedećih pet gradova po veličini), i dalje Zagreb ima veći broj školskih zgrada. Također, Zagreb je veliko urbano središte što stvara dodatne teškoće kad se želi dograditi postojeće škole.

Dolenec je rekla da će krajem ove godine imati realniju procjenu o tome kada će sve osnovne škole biti u jednoj smjeni, a nacionalni cilj 2027. godine ne mogu dostići.

"Shvaćamo nacionalne ciljeve, imali smo nekoliko sastanaka na tu temu s ministrom i državnim tajnikom, jasna im je naša dinamika i ograničenja s kojima se Grad Zagreb susreće u odnosu na sve druge gradove i jasno je da ne možemo dostići taj cilj 2027. godine, ali radimo svi zajedno da ga dostignemo što prije", poručio je gradonačelnik Tomašević.

Tomašević se nada da će brzo biti riješene žalbe vezane uz rušenje Vjesnikovog nebodera

O žalbama za rušenje Vjesnikova nebodera Tomašević je rekao kako se nada da će državna komisija za kontrolu javne nabave o njima brzo odlučiti budući da o tome ovisi koliko će cijeli postupak trajati, jer ako se odbace žalbe onda će se vrlo brzo nastaviti javna nabava.

Potpisivanje ugovora za projektiranje i uklanjanje zgrade Vjesnika, odgođeno je nakon što su dvije zagrebačke tvrtke podnijele žalbe na odluku Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da se taj posao dodijeli vinkovačkoj tvrtki EURCO.

Gradonačelnik je istaknuo kako je u interesu Grada da se što prije ukloni Vjesnikov neboder, prije svega radi prometa, a bitno im je i kako će izgledati novi objekt.

Ocijenio je i da sustav Hitne pomoći u Zagrebu nije pred kolapsom, ali ima određene probleme kao i svi drugi gradovi, a glavni problem je kronični nedostatak zdravstvenih radnika.