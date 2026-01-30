Tomašević produljio rok za potresnu obnovu: Pomoć građanima vrijedi do 2030.

U obrazloženju tog prihvaćenog izmijenjenog Zaključka navedeno je da korisnici novčane pomoći koji su predali zahtjeve za obnovu potresom oštećenih objekata i dalje čekaju na obnovu svojih nekretnina, te su stoga zamolili za produljenje roka za dostavu dokaza o namjenskom korištenju sredstava.

Navedeno je da do 31. prosinca 2025., dokaze o namjenskom korištenju sredstava nisu dostavila 233 korisnika novčane pomoći te je stoga bilo potrebno izmijeniti Zaključak na način da se onima koji nisu dostavili dokaze o namjenskom korištenju sredstava u roku od godine dana od dana isplate, omogući da ih dostave u roku od šest mjeseci od dana završetka radova, odnosno provedene obnove, a najkasnije do 31. prosinca 2030.

Gradski zastupnici na sjednici su prihvatili i zaključke gradonačelnika Tomaševića o prihvaćanju sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte osnovnih škola koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Riječ je o izgradnji i opremanju Osnovne škole Dragutina Kušlana, te o rekonstrukciji, dogradnji i opremanju osnovnih škola Vrbani, Antuna Branka Šimića i Ivana Granđe Soblinec.

Prihvaćeno je i sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa "Konkurentnost i kohezija" za projekt "Zagreb med cvijetjem - Obnova i očuvanje zaštićenih područja zagrebačkog Prigorja“ .

Gradska skupština prihvatila je i odluku da se Prvoj ekonomskoj školi, Drugoj ekonomskoj školi i Trećoj ekonomskoj školi dopune djelatnosti izvođenjem programa opće gimnazije.

Prihvaćen je i zaključak gradonačelnika o produženju provedbe do kraja 2026. godine "Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025.".

Na sjednici je Gradska skupština prihvatila i odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU) Zadvorsko. Područje obuhvata tog UPU-a, površine oko 11,4 hektara nalazi se u centralnom dijelu Brezovice, a radi se o većim dijelom neizgrađenom i komunalno neopremljenom prostoru građevinskog područja naselja Zadvorsko i Hudi Bitek, rezerviranog za novu stambenu gradnju i prateće sadržaje te javnu i društvenu namjenu.

Na prijedlog gradonačelnika Tomaševića na sjednici Gradske skupštine prihvaćen je Memorandum o razumijevanju između Grada Zagreba i Grada Shenzena iz Narodne Republike Kine, kojim njihovi gradonačelnici iskazuju namjeru razvoja suradnje s posebnim naglaskom na unaprjeđenje tehnoloških inovacija, razvoja pametnih gradova, digitalne transformacije, obrazovanja, kulture, turizma, sporta, zelenih tehnologija i održivoga urbanog razvoja.

Na sjednici Gradske skupštine nije prihvaćen niti jedan oporbeni prijedlog, a bilo ih je šest, po tri Kluba gradskih zastupnika "Leberali" i Kluba gradskih zastupnika Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista.

"Leberali" su tražili izvješće o provedbi postupka javne nabave radnih strojeva za Zagrebački holding, o postupanju Grada i ustanove Upravljanje sportskim objektima u vezi podnošenja imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom predmetu i o angažmanu člana upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad te o postupanju Grada u provedbi nadzora nad radom Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.

Klub Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista tražili su izvješće o Zimskoj službi od 2020. do 2026. o trenutačnom stanju imenovanja školskih odbora u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Grad te izradu baze ugovora koje je sklopio Grad.

Sedma sjednica zagrebačke Gradske skupštine koja je počela u četvrtak u 9 ujutro, zasjedanje je završila gotovo u pola jedan u petak.