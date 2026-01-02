Tomaševića napadaju zbog tri prsta: Fotografija Dubioze digla buru, ali snimljena je još 2018.

Nastupi grupa Elemental i Dubioza Kolektiv na dočeku Nove godine na zagrebačkom Trgu bana Jelačića trebali su ostati u znaku glazbe i slavlja, no ubrzo nakon ponoći društvene mreže preplavila je fotografija koja je izazvala lavinu reakcija.

Na njoj poziraju članovi oba benda, a osnivač Dubioze Kolektiv Brano Jakubović drži podignuta tri prsta.

Jedan korisnik Facebooka zbog te je fotografije prozvao zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, uz poruku:

- Šta sada gradonačelniče? U Zg se zabranjuju koncerti Marka Perkovića Thompsona, poziva se na simboliku i poruke, i to čak i kada postoji sudska praksa koja dopušta izvođenje pjesme Čavoglave u određenom povijesnom i ratnom kontekstu. Istovremeno, na glavnom trgu svih Hrvata manifestacija: prikaziva se četnički pozdrav ‘tri prsta’ izvođača Dubioze kolektiv. Pod tim simbolom su tijekom 1991.–1995. počinjeni zločini, progoni i ubojstva Hrvata. Za mnoge obitelji to nije folklor, nego bolna ratna uspomena. Zanima nas kako ćete postupati? Zabraniti nastupe Dubioze kolektiva ? Ako imate isto mjerilo onda znate šta činiti. Prva kušnja odmah u novoj godini za vas. Sretna nova godina.

Objava je u kratkom vremenu prikupila više od tisuću reakcija i podijeljena je više od stotinu puta. U komentarima su se nizale teške optužbe i uvrede na račun gradonačelnika Zagreba.

Međutim, ključna tvrdnja iz objave pokazala se netočnom. Fotografija nije nastala na zagrebačkom Trgu bana Jelačića niti na ovogodišnjem dočeku Nove godine. Riječ je o fotografiji Pixsellova reportera - iz 2018. godine, nastaloj u Šibeniku, nakon dočeka na Poljani, gdje su tada također nastupali Elemental i Dubioza Kolektiv. To je jasno vidljivo i po lokaciji u pozadini fotografije, na kojoj se prepoznaju Poljana i HNK u Šibeniku.

Slična polemika izbila je i prije sedam godina, kada su Jakubovićeva podignuta tri prsta već izazvala burne reakcije javnosti. Tada je član Dubioze Kolektiva odlučio objasniti cijelu situaciju na Facebook stranici benda.

- Ovih dana na nekoliko portala pojavila se slika na kojoj jedan od članova Dubioza kolektiva pokazuje tri prsta u Šibeniku. Budući da su to bili moji prsti, a vidim da se neki ljudi jako nerviraju, odlučio sam napisati par rečenica o tome jer me do sada nitko nije ništa pitao, a i što bi, kada tri prsta uvijek samo jedno znače. Priznajem, jesam, podigao sam tri prsta usred Šibenika. Zašto sam to napravio? Odgovor, nažalost, neće biti nimalo seksi za daljnju raspravu. Podigao sam tri sporna prsta da bih odgovorio na pitanje jednog od naših tehničara koji je iza kamere u prolazu pitao: ‘U koliko sati idemo u hotel?' - objasnio je tada Jakubović.

U nastavku je poručio da odbacuje nacionalizam i ideološke podjele:

- Ja nisam ljubitelj patriotizama, nacionalizama i isključivo me zanima ‘normalizam’, u kojem možeš biti gej ili strejt, musliman, židovske vjere, kršćanin ili budist, vegetarijanac ili mesojed, Srbin, Hrvat, Bošnjak ili nešto deseto. I sve je O.K. dok nisi pakšu.

Jakubović je tada ironično dodao i kako bi, da je odgovor bio drukčiji, cijela situacija možda poprimila drugo značenje.

Na kraju treba podsjetiti da je Brano Jakubović rođen u Sarajevu, gdje je proveo cijelo vrijeme opsade grada, što je i sam opisao u knjizi 'Moje Dubioze', objavljenoj u lipnju 2025. godine. Unatoč tome, stara fotografija ponovno je iskorištena za širenje netočnih tvrdnji i političkih prozivki, još jednom pokazavši koliko se brzo neprovjerene informacije mogu pretvoriti u javnu hajku.