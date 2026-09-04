Tony Cetinski: Nisam nikome dao mito, mislio sam da je to potvrda da sam prebolio Covid

Pjevač Tony Cetinski danas se pojavio na Županijskom sudu u Zagrebu gdje je odbacio tvrdnje USKOK-a da je kupio lažnu Covid potvrdu. U svojoj obrani ustvrdio je da je 2021. prebolio koronavirus te da je vjerovao kako je dobio potvrdu o preboljenju, a ne lažnu potvrdu o cijepljenju.

Cetinskom se sudi u sklopu afere lažnih Covid potvrda, u kojoj je jedna od ključnih osoba bila tadašnja medicinska sestra Doma zdravlja Zagreb - Zapad Petra Rumiha, danas Petra Marković. Ona je priznala krivnju i nagodila se s USKOK-om. Osuđena je na dvije i pol godine zatvora, od čega godinu dana mora provesti iza rešetaka, a izrečena joj je i novčana kazna od 15.000 eura te oduzimanje 22.600 eura protupravno stečene koristi.

Prema tvrdnjama USKOK-a, Rumiha je tijekom 2021. u zdravstveni sustav unosila neistinite podatke da su ljudi koji se zapravo nisu cijepile primili cjepivo protiv Covida 19. Na temelju tih podataka izdavane su im EU digitalne Covid potvrde. USKOK tvrdi da je na taj način evidentirano najmanje 226 lažnih cijepljenja.

Cetinski je danas na sudu rekao da je koronavirus prebolio u veljači 2021. te da je na internetskim stranicama HZZO-a pročitao kako može dobiti potvrdu o preboljenju. Takva mu je potvrda, rekao je, bila potrebna zbog posla i nastupa u inozemstvu.

- Tražio sam potvrdu o preboljenju da možemo raditi, odnosno nastupati u inozemstvu - rekao je Cetinski.

Kazao je i da se dokaz o tome da je prebolio Covid 19 nalazi u njegovu zdravstvenom kartonu te da je HZZO-u poslao tražene podatke i liječničku potvrdu.

Prema njegovoj obrani, gitarist Marko Vojvodić članovima benda rekao je da će dobiti potvrde, nakon čega je Cetinski dobio kod.

- Napravio sam screenshot koda i s njim prelazio granicu ne znajući da je to lažna potvrda o cijepljenju, već sam mislio da je potvrda o preboljenju - ustvrdio je Cetinski.

Nije se mogao sjetiti je li potvrdu dobio elektroničkom poštom, putem sustava e-Građani ili preko stranice HZZO-a.

Odgovarajući na pitanja USKOK-a, potvrdio je da se protiv covida nije cijepio.

- Nisam se cijepio, to nije bila opcija i nikome nisam dao mito - odlučan je Cetinski.

USKOK optužbe protiv njega temelji i na službenim evidencijama. Prema registru izdanih EU digitalnih Covid potvrda, ona na njegovo ime izdana je 8. studenoga 2021. i u njoj je navedeno da je cijepljen 1. listopada iste godine.

Uvidom u Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom MUP-a utvrdili su da je potvrda izdana na njegovo ime korištena tri puta prilikom prelaska granice - 4. prosinca 2021. na graničnom prijelazu Slavonski Brod, 15. veljače 2022. na Bajakovu te 4. ožujka 2022. na prijelazu Orah-Orahovlje.