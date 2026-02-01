Obavijesti

News

Komentari 0
MARŠIRALO 15.000 LJUDI

Torino: Nakon zatvaranja kulturnog centra u sukobima ranjeno više od 100 policajaca

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Torino: Nakon zatvaranja kulturnog centra u sukobima ranjeno više od 100 policajaca
20
Foto: Michele Lapini/REUTERS

U prosvjedima organiziranim u Torinu zbog zatvaranja ljevičarskog kulturnog centra ozlijeđeno je više od stotinu pripadnika snaga sigurnosti, objavile su u nedjelju vlasti

Admiral

Nakon sukoba policije i prosvjednika u subotu je privedeno deset ljudi. Zasad još nema informacija o broju ozlijeđenih prosvjednika, no zna se da su izdani nalozi za uhićenjem dvoje demonstranata. 

Prosvjedi su organizirani zbog protivljenja deložaciji kulturnog centra Askatasuna, koji je desetljećima bio mjesto susreta i sastanaka torinske ljevičarske scene. Objekt je zatvoren neposredno prije Božića.

Procjenjuje se da je u subotu u demonstracijama središtem grada promarširalo oko 15.000 ljudi. Mnogi su isticali palestinske zastave, a na kraju su izbili neredi.

Iz mnoštva okupljenih prosvjednika na policiju je bacano kamenje, gađani su Molotovljevim koktelima i ostalim predmetima, a neki su podmetnuli vatru u kante za otpad. Zapaljen je i policijski kombi.

FOTO: UHIĆENO 10 LJUDI Neredi na prosvjedima protiv zatvaranja kulturnog centra u Torinu: Ozlijeđen 31 policajac!
Neredi na prosvjedima protiv zatvaranja kulturnog centra u Torinu: Ozlijeđen 31 policajac!

Snage sigurnosti na to su odgovorile suzavcem i vodenim topovima nastojeći ih rastjerati

Jedan prosvjednik odveden je s ozljedama glave. U video-snimci se vidi i mlađi policajac koji leži na tlu, a maskirani ga prosvjednici udaraju nogama, neki i čekićem.

KAOS NA ULICI Neredi u Torinu nakon deložacije ljevičarskog centra, ozlijeđeno više ljudi
Neredi u Torinu nakon deložacije ljevičarskog centra, ozlijeđeno više ljudi

Vlasti su izvijestile da je 29-godišnji policajac zadobio teške ozljede, ali da nije u kritičnom stanju.

Talijanska krajnje desno orijentirana vlada nerede je osudila, nazvavši ih "napadom na državu", a premijerka Giorgia Meloni izgrednike je optužila za pokušaj ubojstva.

DRAMA NA SICILIJI FOTO Grad u Italiji visi s litice: Ljudi uzimaju najbitnije iz kuća, jedna gospođa uzela kip Gospe
FOTO Grad u Italiji visi s litice: Ljudi uzimaju najbitnije iz kuća, jedna gospođa uzela kip Gospe

Ljevičarski aktivisti više su puta dosad optužili premijerkinu administraciju za obračunavanje s ljevičarskim ustanovama, uz napomenu da nije djelovala kada su desničari okupirali određene zgrade.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima
AMERIČKI PLAN

SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima

NOVI EXPRESS Predstavnici Leidosa, Gibbs & Coxa, Lockheed Martina i GE Aerospacea održali su sastanke s Uljanikom, Brodotrogirom, 3. majem i Iskra Shipyardom
Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'
(NE)PLAĆANJE POREZA

Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'

Novi Express donosi detalje sudskog spisa iz 2014. kada je pjevač osporavao rješenje o plaćanju poreza na Upravnom sudu u Zagrebu tvrdeći da su mu sporni novac dopremili ortaci iz Njemačke...
Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'
SKANDAL U GRAČACU

Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'

Izjave o tzv. Republici Srpskoj Krajini i 'srpskim zemljama' koje je gradonačelnik Banja Luke izgovorio u Gračacu izazvale su žestoke reakcije. Traži se i zabrana ulaska u RH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026