Torino: Nakon zatvaranja kulturnog centra u sukobima ranjeno više od 100 policajaca

Nakon sukoba policije i prosvjednika u subotu je privedeno deset ljudi. Zasad još nema informacija o broju ozlijeđenih prosvjednika, no zna se da su izdani nalozi za uhićenjem dvoje demonstranata.

Prosvjedi su organizirani zbog protivljenja deložaciji kulturnog centra Askatasuna, koji je desetljećima bio mjesto susreta i sastanaka torinske ljevičarske scene. Objekt je zatvoren neposredno prije Božića.

Procjenjuje se da je u subotu u demonstracijama središtem grada promarširalo oko 15.000 ljudi. Mnogi su isticali palestinske zastave, a na kraju su izbili neredi.

Iz mnoštva okupljenih prosvjednika na policiju je bacano kamenje, gađani su Molotovljevim koktelima i ostalim predmetima, a neki su podmetnuli vatru u kante za otpad. Zapaljen je i policijski kombi.

Snage sigurnosti na to su odgovorile suzavcem i vodenim topovima nastojeći ih rastjerati

Jedan prosvjednik odveden je s ozljedama glave. U video-snimci se vidi i mlađi policajac koji leži na tlu, a maskirani ga prosvjednici udaraju nogama, neki i čekićem.

Vlasti su izvijestile da je 29-godišnji policajac zadobio teške ozljede, ali da nije u kritičnom stanju.

Talijanska krajnje desno orijentirana vlada nerede je osudila, nazvavši ih "napadom na državu", a premijerka Giorgia Meloni izgrednike je optužila za pokušaj ubojstva.

Ljevičarski aktivisti više su puta dosad optužili premijerkinu administraciju za obračunavanje s ljevičarskim ustanovama, uz napomenu da nije djelovala kada su desničari okupirali određene zgrade.