ODVRATNO! Vučićevci prijete studenticama i ženama u općini da će objaviti eksplicitni sadržaj

Mjesec dana uoči lokalnih izbora u Kuli situacija se dodatno zaoštrila. Kako piše Nova.rs, čak 14 djevojaka i žena iz te općine našlo se na meti prijetnji zbog svog političkog angažmana.

Na jednom novootvorenom Instagram profilu objavljene su njihove fotografije i puna imena, uz poruku da će o njima biti objavljen 'eksplicitni sadržaj'. Među prozvanima je i studentica Ljiljana Knežević iz organizacije Mladi Kula.

Sve se događa u jeku predizborne atmosfere, iako izbori još nisu službeno raspisani. Prema pisanju Nove.rs, napetosti u Kuli traju već tjednima, a cijeli slučaj dolazi nakon što su aktiviste organizacije Mladi Kula nedavno napali simpatizeri SNS-a i gađali ih crvenom bojom.

- Iako izbori još nisu službeno raspisani, danima se suočavamo s raznim prijetnjama i pritiscima. Od uvredljivih grafita po ulicama, lažnih profila koji se predstavljaju našim imenom, prijetnji drugim građanima Kule, do lažnih stranica poput ‘Mladi za Kulu’ i slično. Sada imamo i otvoreno targetiranje s novootvorenih profila 'Dnevna doza Kuljana' i '69.kula', koji izravno napadaju sve naše aktiviste i sugrađane - kaže Ljiljana za Novu.

Dodaje kako su meta svi koji su na bilo koji način podržali studentske prosvjede.

- Ne mogu to usporediti ni s Informerom, Pinkom ili ostalim tabloidima. Ovo je zastrašujuća razina odvratnosti i jasno pokazuje čime se sve bave - poručuje.

Ističe da joj prijetnje nisu novost. - Lijepili su plakate s mojim likom, a sada mi prijete objavom eksplicitnog sadržaja za koji znam da ne postoji. Na popisu je označeno 14 žena. Neke od njih su i vijećnice u našoj skupštini, neke su samo žene, majke naših aktivista. Etiketiranje žena u predizbornoj kampanji očito je postalo sasvim normalna pojava i glavni adut SNS-a. Najgore je što smo već vidjeli da su u raznim grupama kružile snimke s više članova, u kojima je pomoću umjetne inteligencije stvaran lažni, praktički pornografski sadržaj - upozorava Ljiljana.

Studentica smatra da je riječ o sustavnom pritisku s ciljem odvraćanja ljudi od političkog djelovanja.

- Sada je sve znatno intenzivnije jer su svjesni da je Kula žarište još od početka prosvjeda i studentskih blokada. Očito su stavili šapu na Kulu i pokušavaju zastrašiti ljude kako bi odustali. No mislim da su im ti pokušaji uzaludni, jer u nama to samo budi još jaču želju za promjenom i pobjedom - kaže.

Naglašava i da žene koje su se našle na meti nisu bez podrške.

- Iza sebe imamo snažan pravni tim i psihološku podršku. Svatko tko je targetiran ili se osjeća ugroženo može nam se javiti putem naših društvenih mreža. Učinit ćemo sve da se nitko ne osjeća zastrašeno, usamljeno ili izolirano - poručuje za Novu.rs.