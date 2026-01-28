Obavijesti

IGRALI SU SE

Tragedija u Teksasu: Tri brata propala kroz led u jezero i utopila se, majka ih spašavala

Dječaci stari šest, osam i devet godina poginuli su nedaleko od obiteljske kuće u Teksasu. Najmlađi je prvi upao u ledenu vodu, a starija braća pokušala su ga spasiti.

Strašna tragedija pogodila je obitelj u mjestu Bonham na sjeveru Teksasa, gdje su u ponedjeljak smrtno stradala trojica braće u dobi od šest, osam i devet godina. Dječaci su se igrali uz privatno jezero, svega tridesetak metara od kuće u kojoj je obitelj privremeno boravila, kada je došlo do kobnog trenutka, javlja BBC

Prema riječima njihove majke Cheyenne Hangaman, najmlađi sin Howard (6) pokušao je kliziti po tankom sloju leda koji se stvorio na površini vode. Led je popustio i dječak je propao u ledenu vodu. Njegova starija braća, Kaleb (8) i EJ (9), bez razmišljanja su skočila za njim kako bi ga izvukla, no i sami su završili pod ledom.

Majka je za nesreću doznala kada je njezina kći u panici dotrčala u kuću i počela vikati. Cheyenne je odmah pojurila prema jezeru i ušla u vodu pokušavajući spasiti sinove, no led se lomio pod težinom, a hladnoća joj je brzo oduzimala snagu.

- Morala sam gledati kako se bore za život, a nisam im mogla pomoći. Bilo ih je troje, a ja sama. Zato ih nisam uspjela spasiti - ispričala je slomljena majka.

U jednom trenutku i sama se našla u opasnosti, no u pomoć joj je pritrčao susjed koji je čuo njezine krikove. Riječ je o treneru američkog nogometa u školi koju su dječaci pohađali. Uz pomoć užeta uspio ju je izvući iz ledene vode.

Hitne službe i susjedi ubrzo su stigli na mjesto nesreće. Dvojica starije braće izvučena su iz ribnjaka i prevezena u bolnicu, no liječnici im nisu uspjeli spasiti život. Tijelo najmlađeg Howarda pronađeno je tek kasnije, nakon opsežne potrage ronioca.

Majka ih opisuje kao djecu punu snova i energije. Najstariji EJ sanjao je karijeru u američkom nogometu, Kaleb je volio glazbu, ples i pjevanje, dok je mali Howard bio poznat po tome što je uvijek znao nasmijati druge.

Škola koju su pohađali oprostila se od dječaka uz poruku da su svi 'duboko potreseni nezamislivim gubitkom', a učenicima i zaposlenicima osigurana je psihološka pomoć.

Smrt trojice dječaka dio je crnog niza tragedija koje su pogodile SAD tijekom snažne zimske oluje. Prema dosadašnjim podacima, više od 20 ljudi izgubilo je život zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, dok se tisuće kućanstava u Teksasu i dalje suočavaju s nestancima električne energije.

Na kraju, shrvana majka uputila je poruku svim roditeljima:
- Čvrsto zagrlite svoju djecu i nikada ne zaboravite reći im koliko ih volite.

OSTALO

