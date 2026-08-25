Troskot tražio provjeru 580.000 eura u aferi o otpadu u Gospiću. Ministarstvo: Istraga je u tijeku

Ministarstvo financija reagiralo je u utorak na zahtjev Mostova zastupnika Zvonimira Troskota da utvrdi novčane tokove u aferi ilegalnog odlaganja otpada, poručivši da zbog pokrenute istrage s tim u vezi nisu u mogućnosti iznositi informacije osim onih koje su već javno dostupne.

Ministarstvo financija uzvratilo je na navode saborskog zastupnika Mosta Zvonimira Troskota koji je na konferenciji za novinare zatražio od ministra financija Tomislava Ćorića da utvrdi jesu li državne institucije evidentirale i provjeravale gotovo 580 tisuća eura novčanih tokova povezanih s tvrtkom CE-ZA-R i akterima iz slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i Benkovcu.

Tom je prigodom Troskot istaknuo da financijski trag može otkriti tko je plaćao, tko je zarađivao i za koje poslove, naglasivši da je Most te podatke javno iznio još 28. studenoga 2025., ali da odgovore institucija do danas nije dobio.

U kratkom priopćenju Ministarstvo navodi da je Porezna uprava, Samostalni sektor za financijske istrage, od samog početka uključena u izvide na temelju zahtjeva DORH/USKOK vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, što se navodi u priopćenju USKOK-a od 14.02.2025. godine.

Pozivajući se na priopćenje USKOK-a Ministarstvo poručuje kako Porezna uprava (prema istim pravilima koja vrijede za DORH) nije u mogućnosti iznositi informacije osim onih koje su već javno dostupne i iznesene od strane USKOK-a.

U navedenom priopćenju USKOK je objavio kako je pokrenuta istraga protiv deset okrivljenika i četiri pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i protiv gospodarstva.

USKOK je tada u iscrpnom i detaljnom priopćenju izvijestio da je na temelju kaznene prijave Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije i rezultata imovinskih izvida Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave donio rješenje o provođenju istrage protiv 10 hrvatskih državljana (1984., 1986., 1977., 1993., 1979., 1984., 2001., 1956., 1969., 1968.) i četiri pravne osobe zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, teškog kaznenog djela protiv okoliša, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, utaje poreza ili carine i pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja.