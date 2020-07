Trudnica zaražena koronom u Zagrebu rodila zdravog dječaka: 'Teo je velika predivna beba'

Maleni Teo rodio se prirodnim putem, a svi nalazi pokazuju kako je posve zdrav. On je treće dijete u obitelji, a porod je trajao svega sat i pol. Mama i beba već su kod kuće...

<p>Porod nije bio iznenađenje jer smo s trudnicom još od prošlog vikenda bili u svakodnevnom kontaktu. Napravili smo rutinsku kontrolu do porođaja, a razmišljali smo i o tome da idemo na indukciju odnosno potaknuti porođaj. No ginekološka slika to nije dopuštala, tako da je gospođa rodila vaginalno. Carski rez o kojem su početkom epidemije pisali u stranim medijima nije dolazio u obzir jer za njega nije bilo nikakvih indikacija. Trudnoća je bila u terminu, a sve je bilo gotovo sa svega sat i pol vremena - pojasnio nam je prof.dr.sc. <strong>Berivoj Mišković</strong> prim.dr.med., predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo u KB Sveti Duh.</p><p>Trudnica za koju doznajemo da se zove Melita, sinčića Tea rodila je bez ikakvih problema. To joj je treći porod, tako da je već imala iskustva.</p><p>- Maleni je imao 3810 grama i dugačak je 52 centimetra. Lijepa, predivna velika beba - komentirala je primalja <strong>Nasiha Kukec </strong>koja se, kao i liječnik, morala posebno pripremiti sa svojim timom za dolazak zaražene rodilje. Naime, kako su znali da žena ima pozitivan nalaz i bili su u dnevnom kontaktu, ona ih je nazvala prije dolaska u bolnicu kad su krenuli trudovi.</p><p>- Pripremili smo sve od transporta do ulaska u bolnicu, a za nju smo pripremili i staru rađaonu kako bismo ograničili kontakt s bilo kojim drugim pacijentom. Porod je zaista bio rutinski, a jedini je problem što je porodničaru koji je bio dežuran bilo teže raditi zbog sve dodatne opreme - pojasnio je prod. Mišković.</p><p>Primalja Kukec nabraja kako su im zbog toga pokreti bili ograničeni pa su sve radnje bile sporije nego inače.</p><p>- Kod uobičajenih poroda sad zbog korone obavezno nosimo maske, no u ovom slučaju imali smo kombinezon, masku, vizir, rukavice. Kad smo ženu smjestili u rađaonu, s njom su bili jedan liječnik i jedna primalja, no svi mi ostali smo virili kroz prozorčić na vratima teče li sve prema planu - nastavila je ona dodajući kako nju osobno nije bilo strah moguće zaraze, ali ima kolegice s malom djecom i dijagnozama poput astme kojima nije bilo svejedno. No zahvaljujući dobrim pripremama i mjerama zaštite, sve je proteklo prema planu.</p><p>- Medicinsko osoblje s njom nije bilo u izravnom kontaktu jer smo sve radili sa zaštitnom opremom, tako da nema potrebe testirati ih na COVID. Inače, majka je s djetetom bila u bolnici na udaljenosti od dva metra, dječaka doji koristeći masku za lice jer su takve preporuke, a jutros se vratila kući jer se osjećala dobro - pojasnio je prof. Mišković.</p><p>Žena i preostalo dvoje djece kod kuće zarazili su se od supruga koji je radio u Kazahstanu, no svi su u dobrom stanju i nemaju simptome. Da su zaraženi otkrili su slučajno, jer se suprug morao testirati prije povratka na posao u Kazahstan.</p>