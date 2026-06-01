Trump tvrdi: Izrael neće slati vojnike u Bejrut. Razgovara se i sa Iranom i to jako brzo!

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social da je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom te da je postignut dogovor kojim se izbjegava slanje izraelskih snaga u Bejrut. - Imao sam vrlo produktivan razgovor s izraelskim premijerom Bibijem Netanyahuom i neće biti slanja vojnika u Bejrut. Sve postrojbe koje su bile na putu već su vraćene - napisao je Trump. U istoj objavi ustvrdio je i da je, posredstvom visokih predstavnika, razgovarao s Hezbolahom te da je postignut dogovor o potpunom prekidu vatre.

- Također sam, preko visokopozicioniranih predstavnika, imao vrlo dobar razgovor s Hezbolahom, a oni su pristali na potpuni prekid paljbe. Izrael ih neće napadati, a ni oni neće napadati Izrael - poručio je Trump.

Kako navodi Al Jazeera, ni Izrael ni Hezbolah zasad nisu komentirali ove tvrdnje. Ranije tijekom dana Trump je u razgovoru za CNBC govorio o pregovorima s Iranom. Tom je prilikom rekao da ga ne zabrinjava hoće li pregovori biti zaključeni.

- Iskreno, nije me briga jesu li završeni. Stvarno me nije briga. Uopće me nije briga - kazao je Trump. Nekoliko sati kasnije na Truth Socialu je objavio da se komunikacija s Iranom ipak nastavlja.

- Razgovori s Islamskom Republikom Iran nastavljaju se ubrzanim tempom. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju! Predsjednik DONALD J. TRUMP - napisao je Trump.

Osvrnuo se i na kretanje cijena nafte, istaknuvši kako očekuje njihov skori pad.

- Mislim da će cijena nafte u vrlo skoroj budućnosti pasti kao kamen - rekao je.