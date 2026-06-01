Obavijesti

News

Komentari 0
RAZGOVARAO S NETANYAHUOM

Trump tvrdi: Izrael neće slati vojnike u Bejrut. Razgovara se i sa Iranom i to jako brzo!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Trump tvrdi: Izrael neće slati vojnike u Bejrut. Razgovara se i sa Iranom i to jako brzo!
Foto: Aaron Schwartz

Američki predsjednik objavio je na Truth Socialu da je razgovarao s Benjaminom Netanyahuom te, preko predstavnika, s Hezbolahom. Izrael i Hezbollah zasad se nisu oglasili o njegovim tvrdnjama.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social da je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom te da je postignut dogovor kojim se izbjegava slanje izraelskih snaga u Bejrut. - Imao sam vrlo produktivan razgovor s izraelskim premijerom Bibijem Netanyahuom i neće biti slanja vojnika u Bejrut. Sve postrojbe koje su bile na putu već su vraćene - napisao je Trump. U istoj objavi ustvrdio je i da je, posredstvom visokih predstavnika, razgovarao s Hezbolahom te da je postignut dogovor o potpunom prekidu vatre.

RAT NA BLISKOM ISTOKU Iran: Primirje mora obuhvatiti i Libanon. Cijene nafte skočile
Iran: Primirje mora obuhvatiti i Libanon. Cijene nafte skočile

- Također sam, preko visokopozicioniranih predstavnika, imao vrlo dobar razgovor s Hezbolahom, a oni su pristali na potpuni prekid paljbe. Izrael ih neće napadati, a ni oni neće napadati Izrael - poručio je Trump.

Kako navodi Al Jazeera, ni Izrael ni Hezbolah zasad nisu komentirali ove tvrdnje. Ranije tijekom dana Trump je u razgovoru za CNBC govorio o pregovorima s Iranom. Tom je prilikom rekao da ga ne zabrinjava hoće li pregovori biti zaključeni.

NADA SE SPORAZUMU Donald Trump: 'Iran stvarno želi postići dogovor sa SAD-om. Samo se opustite i uživajte...'
Donald Trump: 'Iran stvarno želi postići dogovor sa SAD-om. Samo se opustite i uživajte...'

- Iskreno, nije me briga jesu li završeni. Stvarno me nije briga. Uopće me nije briga - kazao je Trump. Nekoliko sati kasnije na Truth Socialu je objavio da se komunikacija s Iranom ipak nastavlja.

- Razgovori s Islamskom Republikom Iran nastavljaju se ubrzanim tempom. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju! Predsjednik DONALD J. TRUMP - napisao je Trump.

STROŽI UVJETI Trump je 'vratio' sporazum s Iranom na doradu: Evo što želi
Trump je 'vratio' sporazum s Iranom na doradu: Evo što želi

Osvrnuo se i na kretanje cijena nafte, istaknuvši kako očekuje njihov skori pad.

- Mislim da će cijena nafte u vrlo skoroj budućnosti pasti kao kamen - rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice: Plahtom kroz prozor!
ZAPALILI LAMBORGHINI

EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice: Plahtom kroz prozor!

Bježeći pred policijom, osumnjičenici su se spuštali niz zavezane plahte s trećeg kata zgrade, a u općem kaosu s balkona su bacili čak i psa
Ribari upecali plastične čaše iz Jugoslavije: Jednom smo ulovili perilicu, ali i cijelo jedro...
OTPAD U MORU

Ribari upecali plastične čaše iz Jugoslavije: Jednom smo ulovili perilicu, ali i cijelo jedro...

Ribari kod otoka Žirja izvukli plastični otpad. ‘Ulovili smo i perilicu, imamo posebne vreće u kojima se odvaja takav otpad pa se on vraća na obalu, objašnjava ribar.
Troje šutjelo, samo jedan iznio obranu! Evo što je rekao o svom odnosu s Anđelinom i iznudi
IZNUĐIVAČI IZ VELIKE GORICE

Troje šutjelo, samo jedan iznio obranu! Evo što je rekao o svom odnosu s Anđelinom i iznudi

Anđelina H. (23) i Roko K. (23) ranije su godinu i pol bili u vezi. Nakon prekida mladić je i dalje gajio emocije prema njoj pa kad mu se obratila za pomoć, nije se mnogo dvoumio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026