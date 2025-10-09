Obavijesti

'PUT KA MIRU'

Trump: Izrael i Hamas potpisali 1. fazu mirovnog plana. Uskoro će svi taoci biti oslobođeni!

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Rat Izraela i Hamasa počeo je 7. listopada 2023. godine kad je Hamas upao u Izrael i ubio oko 1200 ljudi. Njih više od 250 su oteli. Izrael je u napadima na Gazu od tad ubio oko 67.000 ljudi, poručuju vlasti Gaze.

Veoma sam ponosan objaviti da su i Izrael i Hamas potpisali prvu fazu našeg mirovnog plana. To znači da će SVI taoci uskoro biti oslobođeni, a Izrael će povući svoje trupe do dogovorene linije kao prvi korak prema snažnom, trajnom i vječnom miru. Sve će strane biti pravedno tretirane! Ovo je VELIKI dan za arapski i muslimanski svijet, Izrael, sve susjedne nacije i Sjedinjene Američke Države, a zahvaljujemo se posrednicima iz Katara, Egipta i Turske koji su s nama radili na tome da se ovaj povijesni i bez presedana događaj ostvari. BLAGOSLOVLJENI SU MIROTVORCI!, poručio je u objavi na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump.

Detalje Trumpova plana pročitajte ovdje

Trump je ranije kazao kako planira otputovati 'tamo' ovog tjedna...

- Mislim da će se nešto dogoditi, postoji dobra šansa da se to ostvari. Možda odem tamo krajem tjedna, možda u nedjelju. Vidjet ćemo, ali postoji vrlo dobra šansa da pregovori idu jako dobro - kazao je Trump u ranijoj objavi i tako najavio ovaj veliki dogovor. 

Nije naveo koju bi zemlju mogao posjetiti.

Pregovori su se održavali u Sharm el-Sheikhu, uz sudjelovanje izaslanstava Izraela i Hamasa, katarskog premijera te šefova obavještajnih službi Turske i Egipta. Pridružili su im se i visoki predstavnici SAD-a.

Rat između Izraela i Hamasa počeo je 7. listopada 2023. godine kad je Hamas upao na izraelski teritorij i ubio oko 1200 ljudi. Njih više od 250 su oteli. U izraelskim napadima na Gazu od tog dana ubijeno je više od 67.000 ljudi, poručuju vlasti Gaze.

