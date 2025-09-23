Trump napao europske čelnike i UN: 'Vaše zemlje idu k vragu...'

Govorom glavnog tajnika Antonija Guterresa otvorena je današnja opća rasprava 80. sjednice Opće skupštine UN-a u New Yorku, ali najviše pozornosti privukao je oštar govor predsjednika Sjedinjenih Država. Prvo se okupljenima obratio glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, nakon koga je govor održala predsjednica Opće skupštine Annalene Baerbock.

Predsjednik Donald Trump obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda tijekom opće rasprave, u trenutku pojačanih napetosti sa saveznicima SAD-a oko palestinske državnosti, trgovine i drugih spornih pitanja, dok se njegova administracija povlači iz globalnog tijela.

"Svijet bez multilateralnih institucija je kaos. Međunarodna suradnja nije naivnost, to je pragmatizam. U svijetu u kojemu su granice zapravo iluzija. Nijedna zemlja ne može zaustaviti pandemiju, nijedna vojska ne može zaustaviti povećanje temperature. To su kušnje, ali sam uvjeren da možemo proći ovaj test", kazao je uvodno Guterres.

"Moramo odabrati da očvrstimo međunarodne zakone, multilateralizam, da obranimo pravdu i načela na kojima se temelji naša organizacija. Mi, ljudi. To nisu ideološke rasprave, to je pitanje života i smrti za milijune."

Guterres se nakon toga osvrnuo na krizne točke svjetske geopolitike: Sudan, Ukrajinu, ali se posebno osvrnuo na situaciju u Pojasu Gaze.

"U Gazi, stravični se događaji približavaju najgorim razinama ikada. Čovječnost je ugrožena. Međunarodni sud je izdao provizorne mjere u pogledu primjene zakona o genocidu u Pojasu Gaze. Otada je došlo do gladi i ubijanje je povećano. Mjere međunarodnog suda moraju se provesti odmah i u potpunosti.

Ništa ne može opravdati napade Hamasa, to sam opetovano osuđivao, ali ništa ne može opravdati ni kolektivno kažnjavanje palestinskog naroda i sustavno uništavanje Gaze. Znamo što je potrebno: trajan mir odmah...", kaže Guterres.

"Nikada, baš nikada neću dići ruke i odustati", tako je završio svoj govor glavni tajnik UN-a.

"Ljudi u svijetu nas gledaju. Moramo biti bolji", rekla je Annalena Baerbock nakon što je, kao predsjednica Opće skupštine, otvorila opću raspravu nakon Guterresova govora.

"Na raskrižju smo, trenutku uspjeha ili neuspjeha. Moramo isporučiti učinkoviti, agilni UN. Dajem potporu glavnom tajniku i ovoj instituciji. Čak i kuća dijaloga mora se rekonstruirati. Moramo napraviti reformu UN-a. Osnažiti naša tri temelja: mir i sigurnost, ljudska prava i održivi razvoj. Ti temelji su neodvojivi", dodala je na kraju govora.

Opću raspravu otvorio je predsjednik Brazila, Luiz Inácio Lula da Silva, koji je najavio kako će se Brazil pridružiti južnoafričkoj tužbi koja pred Međunarodnim sudom pravde optužuje Izrael za genocid.

Nakon toga je započeo govor Donalda Trumpa.

"Drago mi je što sam s vama, govorit ću bez blesimetra, iz srca", započeo je američki predsjednik.

"Šest je godina prošlo otkako sam se obratio na Općoj skupštini. Otada je započela i završena velika kriza našeg doba. Danas smo mi najuspješnija zemlja na svijetu, niti jedna druga nije nam ni blizu."

"Inflacija je poražena, manje su cijene namirnica, hrane. Preostaje nam samo burza, a i ona je ostvarila rekordan rezultat. Proizvodnja raste, a od toga gotovo svi imaju korist. Plaće radnika rastu. Četiri godine pod predsjednikom Joeom Bidenom imali smo manje investicija, a u osam mjeseci mog mandata imamo veliku količinu financijskih sredstava."

"Prije godine dana, u SAD su se slijevali milijuni, iz zatvora, mentalnih ustanova, to su bili dileri i još svakakvi. Sada je broj ilegalnih migranata nula. Da, teško je to povjerovati. Mi smo izbacili sve ilegalne, koji su tu bili zbog sulude politike Bidena otvorenih granica", dodao je.

'Okončao sam sedam, to nije nijedan predsjednik nikada učinio...'

"Okončao sam sedam ratova, iako su mnogi govorili da se ti ratovi ne mogu okončati. To uključuje Kambodžu, Tajland, Ruandu, Kosovo i Srbiju, Pakistan, Indiju, Izrael, Armeniju... Nijedan predsjednik nikada nije učinio ništa slično tome, ja sam to napravio u samo devet mjeseci, to se nikada u povijesti nije dogodilo. Šteta što sam ja to morao učiniti, a ne UN, koji nije ni pokušao to napraviti. Okončao sam te ratove, a od UN-a nisam dobio niti poziv telefonski. UN ima ogroman potencijal, ali ga ne ispunjava", dodao je.

"Mnogi govore da bih trebao dobiti Nobelovu nagradu za mir, ali, za mene će prava nagrada biti sinovi i kćeri koji će živjeti i odrastati sa svojim majkama i očevima jer milijuni ljudi više ne ginu u beskrajnim i neslavnim ratovima", dodao je.

"Nema veće opasnosti našem planetu od najrazornijih oružja koje smo izmislili, a njih SAD ima, ima ih puno. Moj stav je jednostavan: Iran, najveći sponzor terorizma na svijetu ne smije imati najrazornije oružje."

Trump se nakon toga osvrnuo na stanje u Pojasu Gase.

"Priznanje Palestine bila bi nagrada Hamasu. Ne možemo zaboraviti 7. listopada. Oni koji žele mir ne smiju popustiti Hamasu nego biti ujedinjeni oko jedne poruke: pustite taoce iz ovih stopa."

Dodao je kako je glavni problem nekontrolirane migracije.

"UN ne samo da ne rješava probleme, nego ih često i stvara. Glavni primjer je nekontrolirana migracija. Države se uništavaju, UN financira napad na zapadne države i njihove granice", kaže Trump.

"Amerika pripada američkom narodu. Pozivam sve zemlje da brane svoje građane. Ne želim nikoga imenovati, ali vi uništavate svoje zemlje. Vaše države idu k vragu. Europa je u velikoj nevolji, suočena je s invazijom ilegalnih migranata kao nikada dosad. Nitko ne čini ništa po tom pitanju, ali to nije održivo."

'Upozoravam i sve dilere, kartele, da ćemo ih uništiti'

"Kada smo zatvorili granice, to je bio humanitarni čin. To je bila i povijesna pobjeda protiv trgovine ljudima. Jedna velika pobjeda. Spasili smo brojne živote. Ta putovanja su bila puna smrti, oni su prolazili džungle, umirali su jer nisu mogli disati. Posvuda su bila mrtva tijela. Time što oni ne dolaze spašavamo velik broj ljudskih života. Američka javnost slaže se s tim", dodao je.

"Jutros sam vidio da imam najveći postotak popularnosti, baš zbog toga, ali i zbog ekonomije."

"Upozoravam i sve dilere, kartele, da ćemo ih uništiti. Mi smo izgubili 300.000 ljudi prošle godine od droga. Mi to nećemo dopustiti", dodao je.

"Obnovljivi izvori energije su najskuplji. To je lakrdija", kazao je prije nego što se osvrnuo na klimatske promjene.

"Klimatske promjene, to je najveća prevara na svijetu, po mom mišljenju. Sva ta UN-ova predviđanja bila su pogrešna. To su dali glupi ljudi koji su time oduzimali državama mogućnost uspjeha. Ja sam tijekom svoje kampanje rekao da sam u pravu oko svega, ne kažem to da se hvalim, to je istina. I zato vam kažem: ako ne napustite ovu prevaru zelene energije, propast ćete. I ako ne zaustavite useljavanje ljudi koje ne poznajete. Radite to jer ste politički korektni, ali to vas uništava. Ugljični otisak je prevara koju su izmislili ljudi sa zlim namjerama. To će vas uništiti", dodao je.

'Ako želite biti veliki, trebate snažne granice i tradicionalne izvore energenata'

Trump je dodao i kako druge zemlje ne mogu uspjeti bez podrške SAD-a.

"Brazil je uveo nepravedne carine nama, a mi smo sada i uzvratili. Žao mi je što Brazilu loše ide, ali ići će mu loše i dalje. Bez nas će podbaciti kao što su podbacili i drugi."

"Za kraj, želim ponoviti da su imigracija i zelena revolucija nešto za što skupu cijenu plaća naša planeta. Ako želite biti veliki, trebate snažne granice i tradicionalne izvore energenata. Bez obzira na to otkud dolazite", dodao je Trump.

"Očuvajmo svoje kulture i tradicije, zaštitimo svoje granice, borimo se protiv opresivnih režima za slobodu. Radimo zajedno na izgradnji divnog planeta, to se može dogoditi, to se može dogoditi od ovoga trenutka. Učinit ćemo naše zemlje divnima i pobrinut ćemo se za svoj narod. Bila mi je čast," zaključio je američki predsjednik.