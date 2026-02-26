Obavijesti

Trump napao kongresnice i De Nira: 'Bolesni luđaci. Ukrcajte se na brod i gubite se iz zemlje'

Piše Antonela Šaponja,
Trump napao kongresnice i De Nira: 'Bolesni luđaci. Ukrcajte se na brod i gubite se iz zemlje'
Foto: Reuters

Trumpov gnjev potaknut je ponašanjem kongresnica Omar i Tlaib tijekom njegova govora o stanju nacije. Glasno su prosvjedovale i prekidale predsjednika povicima "ubijaš Amerikance"

Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je lavinu uvreda na svojoj društvenoj mreži Truth Social, samo dan nakon govora o stanju nacije. Meta njegovog verbalnog napada bile su demokratske kongresnice Ilhan Omar i Rashida Tlaib, ali i legendarni holivudski glumac Robert De Niro, dugogodišnji Trumpov kritičar. Predsjednik ih je sve nazvao "mentalno poremećenima" te im poručio da bi se trebali "ukrcati na brod" i što prije napustiti Sjedinjene Države.

Trumpov govor o stanju nacije 08:32
Trumpov govor o stanju nacije | Video: 24sata/reuters

Trumpov gnjev potaknut je ponašanjem kongresnica Omar i Tlaib tijekom njegova govora o stanju nacije u utorak. One su, naime, glasno prosvjedovale i prekidale predsjednika povicima "ubijaš Amerikance", referirajući se na nedavne smrti dvoje građana u Minneapolisu koje su usmrtili federalni agenti. Obje su zastupnice napustile dvoranu prije kraja govora.

U.S. President Donald Trump delivers the State of the Union address at the U.S. Capitol in Washington D.C.
Foto: Kevin Lamarque

U svojoj objavi Trump nije štedio riječi.

- Kad gledate Ilhan Omar i Rashidu Tlaib s niskim kvocijentom inteligencije kako nekontrolirano vrište na vrlo elegantnom, važnom i predivnom događaju, vidite da imaju izbuljene, zakrvavljene oči luđaka, MENTALNO POREMEĆENIH I BOLESNIH OSOBA koje bi, iskreno, trebale biti institucionalizirane. Kada se ljudi tako ponašaju, a znamo da su pokvarene i korumpirane političarke, tako loše za našu zemlju, trebamo ih poslati natrag odakle su došle - što je brže moguće - napisao je Trump. 

U.S. President Donald Trump delivers the State of the Union address at the U.S. Capitol in Washington D.C.
Foto: Kenny Holston/The New York Times

Ovakav napad, koji sadrži rasističke trope, nije novost u Trumpovom repertoaru. Ilhan Omar je američka državljanka rođena u Somaliji, odakle je s obitelji izbjegla u devedesetima. Rashida Tlaib, jedina Amerikanka palestinskog podrijetla u Kongresu, rođena je i odrasla u Detroitu.

STANJE NACIJE Najdulje obraćanje naciji. Trump je sat i 48 minuta govorio o ekonomiji, migrantima i svijetu
Najdulje obraćanje naciji. Trump je sat i 48 minuta govorio o ekonomiji, migrantima i svijetu

Tlaib mu je ubrzo odgovorila na platformi X, poručivši kako se Trump "raspada jer ne može podnijeti da mu se dvije muslimanke suprotstave i isprave ga".

U istom dahu, Trump se obrušio na Roberta De Nira, koji je u vrijeme predsjednikovog govora sudjelovao na protudogađaju pod nazivom "State of the Swamp" (Stanje močvare). De Niro je, vidno potresen i suznih očiju, pozvao Amerikance na otpor, nazivajući Trumpa "neprijateljem ove zemlje".

TIHI PROSVJED Kaos u Kongresu! Demokrati eksplodirali: Omar urlala Trumpu 'Ubili ste Amerikance!'
Kaos u Kongresu! Demokrati eksplodirali: Omar urlala Trumpu 'Ubili ste Amerikance!'

​- Trump uništava našu zemlju. Bolesno je, sjebano je. Moramo spasiti ovu državu - izjavio je De Niro u podcastu "The Best People".

​- Ljudi se moraju odupirati, odupirati, odupirati. To je jedini način - poručio je glumac.

State of the Union address at the U.S. Capitol in Washington D.C.
Foto: Evelyn Hockstein

Trumpova reakcija bila je brutalna. Predložio je da se Omar i Tlaib "ukrcaju na brod s Trumpom poremećenim Robertom De Nirom, još jednom bolesnom i dementnom osobom s, vjerujem, ekstremno niskim kvocijentom inteligencije, koja apsolutno nema pojma što radi ili govori - a nešto od toga je ozbiljno KRIMINALNO!"

POSVETIO MU JE GOVOR Trump će autoru spektakularne obrane za olimpijsko zlato dati najviše priznanje! 'Zaslužio je'
Trump će autoru spektakularne obrane za olimpijsko zlato dati najviše priznanje! 'Zaslužio je'

Predsjednik je ismijao i glumčevu emotivnu reakciju.

- Kad sam ga gledao kako se sinoć slama u suzama, poput djeteta, shvatio sam da je možda čak i bolesniji od lude Rosie O'Donnell, koja je trenutno u Irskoj i pokušava smisliti kako se vratiti u naše prelijepe Sjedinjene Države - dodao je Trump, referirajući se na još jednu svoju dugogodišnju protivnicu iz svijeta showbusinessa. Rosie O'Donnell preselila se u Irsku prošle godine, nakon početka Trumpovog drugog mandata, navodeći kao razlog "zastrašujuću energiju" koja vlada u SAD-u.

