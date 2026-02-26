Trump napao kongresnice i De Nira: 'Bolesni luđaci. Ukrcajte se na brod i gubite se iz zemlje'

Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je lavinu uvreda na svojoj društvenoj mreži Truth Social, samo dan nakon govora o stanju nacije. Meta njegovog verbalnog napada bile su demokratske kongresnice Ilhan Omar i Rashida Tlaib, ali i legendarni holivudski glumac Robert De Niro, dugogodišnji Trumpov kritičar. Predsjednik ih je sve nazvao "mentalno poremećenima" te im poručio da bi se trebali "ukrcati na brod" i što prije napustiti Sjedinjene Države.

Pokretanje videa... 08:32 Trumpov govor o stanju nacije | Video: 24sata/reuters

Trumpov gnjev potaknut je ponašanjem kongresnica Omar i Tlaib tijekom njegova govora o stanju nacije u utorak. One su, naime, glasno prosvjedovale i prekidale predsjednika povicima "ubijaš Amerikance", referirajući se na nedavne smrti dvoje građana u Minneapolisu koje su usmrtili federalni agenti. Obje su zastupnice napustile dvoranu prije kraja govora.

Foto: Kevin Lamarque

U svojoj objavi Trump nije štedio riječi.

- Kad gledate Ilhan Omar i Rashidu Tlaib s niskim kvocijentom inteligencije kako nekontrolirano vrište na vrlo elegantnom, važnom i predivnom događaju, vidite da imaju izbuljene, zakrvavljene oči luđaka, MENTALNO POREMEĆENIH I BOLESNIH OSOBA koje bi, iskreno, trebale biti institucionalizirane. Kada se ljudi tako ponašaju, a znamo da su pokvarene i korumpirane političarke, tako loše za našu zemlju, trebamo ih poslati natrag odakle su došle - što je brže moguće - napisao je Trump.

Foto: Kenny Holston/The New York Times

Ovakav napad, koji sadrži rasističke trope, nije novost u Trumpovom repertoaru. Ilhan Omar je američka državljanka rođena u Somaliji, odakle je s obitelji izbjegla u devedesetima. Rashida Tlaib, jedina Amerikanka palestinskog podrijetla u Kongresu, rođena je i odrasla u Detroitu.

Tlaib mu je ubrzo odgovorila na platformi X, poručivši kako se Trump "raspada jer ne može podnijeti da mu se dvije muslimanke suprotstave i isprave ga".

U istom dahu, Trump se obrušio na Roberta De Nira, koji je u vrijeme predsjednikovog govora sudjelovao na protudogađaju pod nazivom "State of the Swamp" (Stanje močvare). De Niro je, vidno potresen i suznih očiju, pozvao Amerikance na otpor, nazivajući Trumpa "neprijateljem ove zemlje".

​- Trump uništava našu zemlju. Bolesno je, sjebano je. Moramo spasiti ovu državu - izjavio je De Niro u podcastu "The Best People".

​- Ljudi se moraju odupirati, odupirati, odupirati. To je jedini način - poručio je glumac.

Foto: Evelyn Hockstein

Trumpova reakcija bila je brutalna. Predložio je da se Omar i Tlaib "ukrcaju na brod s Trumpom poremećenim Robertom De Nirom, još jednom bolesnom i dementnom osobom s, vjerujem, ekstremno niskim kvocijentom inteligencije, koja apsolutno nema pojma što radi ili govori - a nešto od toga je ozbiljno KRIMINALNO!"

Predsjednik je ismijao i glumčevu emotivnu reakciju.

- Kad sam ga gledao kako se sinoć slama u suzama, poput djeteta, shvatio sam da je možda čak i bolesniji od lude Rosie O'Donnell, koja je trenutno u Irskoj i pokušava smisliti kako se vratiti u naše prelijepe Sjedinjene Države - dodao je Trump, referirajući se na još jednu svoju dugogodišnju protivnicu iz svijeta showbusinessa. Rosie O'Donnell preselila se u Irsku prošle godine, nakon početka Trumpovog drugog mandata, navodeći kao razlog "zastrašujuću energiju" koja vlada u SAD-u.