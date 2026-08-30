Rodriguez: Energetski sporazum sa SAD-om vrijedit će 25 godina

Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez rekla je u subotu da će energetski sporazum sa SAD-om biti na snazi sljedećih 25 godina, njime je dogovoreno povećanje proizvodnje sirove nafte kao i zadržavanje suverenosti zemlje nad prirodnim resursima, istaknula je.

Rodriguez poručuje da je riječ o povijesnom sporazumu koji će pomoći oživljavanju ekonomije i rastu državnih prihoda.

- Ovaj 25-godišnji bilateralni projekt uključuje razvoj 17 strateških naftnih polja, kako bi imali proizvodnju veću od 1,5 milijuna barela dnevno. Ta se brojka odnosi isključivo na bilateralni sporazum između Venezuele i Sjedinjenih Država - rekla je Rodriguez na državnoj televiziji.

Američki predsjednik Donald Trump u petak je izjavio da su SAD, kroz partnerstva s privatnim tvrtkama, osigurale većinsku kontrolu nad naftnim rezervama Venezuele koje premašuju 65 milijardi barela. SAD će tako ponovno pokrenuti zamrlu energetsku industriju te južnoameričke zemlje, poručio je, a novi izvor sirove nafte ujedno će pomoći snižavanju cijena goriva u SAD-u.

Venezuela je zemlja s najvećim rezervama nafte u svijetu. Međutim, nakon godina nedostatnog ulaganja, lošeg upravljanja i sankcija, njezina proizvodnja iznosi 1,25 milijuna barela dnevno, što je ispod njezinih potencijala.

Rodriguez ističe da bi sporazum sa SAD-om mogao državi donijeti 209 milijardi dolara prihoda, prema računici u kojoj je cijena barela 65 dolara.

Uz to, napominje da je Venezuela zadržala vlasništvo i suverenitet nad svojim prirodnim resursima, dok istovremeno ''iskorištava kapital, tehnologiju i operativnu stručnost kako bi oporavila stratešku industriju koja je teško pogođena sankcijama''.

Prije toga, nekoliko se pro-vladinih skupina okupilo u glavnom gradu Caracasu kako bi prosvjedovali protiv američke prisutnosti u Venezueli.

Venezuelanski dužnosnici planiraju sljedeći tjedan potpisati sporazum kojim će nekoliko nekoliko tvrtki, među njima i američke, dobiti prava na istraživanje i proizvodnju nafte.