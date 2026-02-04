Bijela kuća povlači oko 700 federalnih agenata nakon tjedana napetosti i protesta oko prisutnosti savezne imigracijske operacije u Minnesoti. Iako će veći dio snaga ostati na terenu
Trump povlači 700 ICE agenata iz Minnesote, ostaje ih 2.000
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa smanjit će broj saveznih agenata za provedbu useljeničkih zakona u Minnesoti za 700, iako će oko 2000 agenata ostati na terenu, rekao je u srijedu povjerenik Bijele kuće za granice Tom Homan.
Trump je ove godine u Minneapolisu i okolici rasporedio tisuće naoružanih agenata za provedbu useljeničkih zakona kako bi pritvarali i deportirali migrante, što je izazvalo prosvjede.
Homan je rekao da djelomično povlači snage zbog „neviđene” suradnje šerifa u Minnesoti koji upravljaju okružnim zatvorima.
„Da budem jasan, predsjednik Trump u potpunosti namjerava provesti masovne deportacije tijekom ove administracije, a akcije provedbe useljeničkih zakona nastavit će se svaki dan diljem ove zemlje”, rekao je Homan na konferenciji za novinare.
„Predsjednik Trump dao je obećanje. I nismo izdali drugačije upute.”
Republikanac Trump i njegovi visoki dužnosnici rekli su da mnogi migranti moraju biti deportirani, okrivljujući ih, često općenitim riječima, za financijske prijevare i nasilne zločine.
Minnesota, kojom upravljaju demokrati, tužila je Trumpovu administraciju zbog naglog povećanja broja agenata, što je potaknulo tjedne prosvjeda u kojima su savezni agenti ubili dvoje američkih državljana.
Homan želi da više zatvora u Minnesoti omogući agentima za imigraciju preuzimanje pritvorenih migranata kako ih ne bi morali tražiti na ulici. Neki zatvori to već čine. Drugi, uključujući glavni zatvor u Minneapolisu, ne surađuju.
Minneapolis i neki drugi gradovi zabranjuju svojim zaposlenicima, uključujući policiju, da ispituju ljude o državljanstvu ili da surađuju sa saveznom imigracijskom službom (ICE), navodeći da to ugrožava javnu sigurnost ako se migranti koji su žrtve ili svjedoci zločina boje istupiti.
