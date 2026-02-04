Trump povlači 700 ICE agenata iz Minnesote, ostaje ih 2.000

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa smanjit će broj saveznih agenata za provedbu useljeničkih zakona u Minnesoti za 700, iako će oko 2000 agenata ostati na terenu, rekao je u srijedu povjerenik Bijele kuće za granice Tom Homan.

Trump je ove godine u Minneapolisu i okolici rasporedio tisuće naoružanih agenata za provedbu useljeničkih zakona kako bi pritvarali i deportirali migrante, što je izazvalo prosvjede.

Homan je rekao da djelomično povlači snage zbog „neviđene” suradnje šerifa u Minnesoti koji upravljaju okružnim zatvorima.

„Da budem jasan, predsjednik Trump u potpunosti namjerava provesti masovne deportacije tijekom ove administracije, a akcije provedbe useljeničkih zakona nastavit će se svaki dan diljem ove zemlje”, rekao je Homan na konferenciji za novinare.

„Predsjednik Trump dao je obećanje. I nismo izdali drugačije upute.”

Republikanac Trump i njegovi visoki dužnosnici rekli su da mnogi migranti moraju biti deportirani, okrivljujući ih, često općenitim riječima, za financijske prijevare i nasilne zločine.

Minnesota, kojom upravljaju demokrati, tužila je Trumpovu administraciju zbog naglog povećanja broja agenata, što je potaknulo tjedne prosvjeda u kojima su savezni agenti ubili dvoje američkih državljana.

Homan želi da više zatvora u Minnesoti omogući agentima za imigraciju preuzimanje pritvorenih migranata kako ih ne bi morali tražiti na ulici. Neki zatvori to već čine. Drugi, uključujući glavni zatvor u Minneapolisu, ne surađuju.

Minneapolis i neki drugi gradovi zabranjuju svojim zaposlenicima, uključujući policiju, da ispituju ljude o državljanstvu ili da surađuju sa saveznom imigracijskom službom (ICE), navodeći da to ugrožava javnu sigurnost ako se migranti koji su žrtve ili svjedoci zločina boje istupiti.