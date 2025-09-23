Obavijesti

NAJAVIO SANKCIJA RUSIJI

Trump pred UN-om: Priznanje Palestine nagradilo bi Hamas!

Trump pred UN-om: Priznanje Palestine nagradilo bi Hamas!
Osvrnuo se i na Rusiju, za koju je rekao da ako nije spremna na sporazum glede rata u Ukrajini, da su Sjedinjene Američke Države spremne na carine

Priznanje palestinske države bi predstavljalo preveliku nagradu za Hamas, rekao je američki predsjednik Donald Trump u utorak u svom obraćanju pred Općom skupštinom UN-a, ponovivši svoj apel za oslobađanjem talaca, mrtvih i živih, koje militantna skupina još uvijek drži u Pojasu Gaze.

Trump je pozvao na trenutačno okončanje rata u priobalnoj enklavi.

Oni koji podržavaju mir, trebali bi se ujediniti u zahtjevu da se taoci puste na slobodu, rekao je u Trump u svom govoru Ujedinjenim narodima.

"Kao da želi potaknuti nastavak sukoba, dio ovog tijela traži unilateralno priznanje palestinske države. Nagrade bi bile prevelike za Hamasove teroriste, za njihove grozote", dodao je istaknuvši da je potrebno odmah zaustaviti rat u Gazi te osloboditi preostale taoce.

Osvrnuo se i na Rusiju, za koju je rekao da ako nije spremna na sporazum glede rata u Ukrajini, da su Sjedinjene Američke Države spremne na carine.

Ako Moskva ne pristane na mirovni sporazum, Washington će nametnuti "vrlo snažnu rundu snažnih tarifa koje bi zaustavile krvoproliće", rekao je Trump Općoj skupštini UN-a.

"Ali da bi te tarife bile učinkovite, europske nacije - svi ste se ovdje okupili upravo sada - morale bi nam se pridružiti u usvajanju potpuno istih mjera", dodao je američki predsjednik.

Pozvao je europske nacije da "odmah prekinu svu kupnju energije od Rusije". "Europa se mora pojačati", rekao je.

Optužio je Kinu i Indiju da su "glavni financijski podupiratelji" ruskog ratnog ratnog stroja, te je pozvao i njih kao i Europljane da prestanu kupovati ruske energente.

"Kina i Indija su glavni financijski podupiratelji trenutnog rata jer nastavljaju kupovati rusku naftu. No, ono što je neoprostivo, čak i zemlje članice NATO-a nisu dovoljno smanjile (uvoz) ruskih energenata", izjavio je.

Također, Trump je u svom govoru glavnim pitanjem našeg doba nazvao nekontrolirane migracije, a Ujedinjene narode je optužio za njihovo financiranje.

Trump je otvoreno izjavio da europski saveznici "idu u pakao" zbog svoje imigracijske politike, dok je istovremeno hvalio vlastitu politiku protiv ilegalne imigracije.

"Vrijeme je da se okonča neuspjeli eksperiment s otvorenim granicama", rekao je američki predsjednik. "Vaše zemlje idu u pakao", dodao je, napadajući i gradonačelnika Londona Sadiqa Khana, prvog muslimanskog gradonačelnika zapadne prijestolnice.

U svom govoru Trump je također rekao da će njegova administracija predvoditi međunarodne napore radi provođenja konvencije o biološkom oružju tako što će po prvi puta koristiti sustav verifikacije temeljen na tehnologiji umjetne inteligencije. "Pozivam svaku zemlju da nam se pridruži u okončanju razvoja biološkog oružja jednom za svagda", poručio je.

Američki predsjednik u svom se govoru osvrnuo i na klimatske promjene ustvrdivši da su one "najveća prevara ikad vođena na svijetu", a koncept ugljičnog otiska "prevara koju su izmislili ljudi sa zlim namjerama".

"Rekli su da će globalno zatopljenje ubiti svijet... Ali onda je počelo biti hladnije", primijetio je američki predsjednik. U nastavku je kritizirao druge zemlje za koje je rekao da krše pravila o zagađenju okoliša.

Turmp je kritizirao i svjetsku organizaciju zbog izostanka podrške mirovnim naporima koje predvode Amerikanci, rekavši Općoj skupštini da je riješio više globalnih sukoba bez pomoći tog međunarodnog tijela. „Završio sam sedam ratova, surađivao s čelnicima svake od tih zemalja i nikada nisam primio ni telefonski poziv od Ujedinjenih naroda s ponudom pomoći u finaliziranju sporazuma“, rekao je Trump.  

