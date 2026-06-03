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NA UVOZ

Trump prijeti novim carinama EU-u i još 59 drugih zemalja

Piše HINA,
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Trump prijeti novim carinama EU-u i još 59 drugih zemalja
Foto: Evan Vucci

Američka administracija predložila je dodatne carine od 10 i 12,5 posto na uvoz iz desetaka država, uključujući Europsku uniju, zbog navodnog neuspjeha u suzbijanju robe proizvedene prisilnim radom

Trumpova administracija u utorak je predložila uvođenje dodatnih carina od 10 ili 12,5 posto na uvoz iz 60 gospodarstava, uključujući EU, a zbog, kako su naveli, neuspješnog ograničavanja trgovine robom proizvedene prisilnim radom, što šteti američkoj trgovini. Prijedlog Ureda američkog trgovinskog predstavnika (USTR) najnoviji je nalaz istrage o nepoštenim trgovinskim praksama prema članku 301., koji je objavljen u trenutcima dok Trumpova administracija nastoji obnoviti svoje izvanredne carine, koje je u veljači ukinuo Vrhovni sud SAD-a, piše Reuters. USTR je objavio da je odlučio uvesti carine od 10 posto na uvoz iz Kanade, Ekvadora, Europske unije, Indonezije, Meksika, Pakistana, Argentine, Bangladeša, Kambodže, Salvadora, Gvatemale, Indonezije, Malezije, Tajvana i Velike Britanije.

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Agencija je izjavila i da će uvesti dodatne carine od 12,5 posto na preostalih 45 zemalja koje istražuje.

"Neuspjeh naših najvažnijih trgovinskih partnera u suočavanju s uvozom robe proizvedene prisilnim radom je neprihvatljiv. To stvara dinamiku u kojoj su američki radnici prisiljeni globalno se natjecati na neravnopravnim uvjetima", rekao je predstavnik SAD-a za trgovinu Jamieson Greer.

USTR je također izjavio da predlaže mehanizam za tekstil koji bi omogućio ulazak određene količine odjeće i tekstila u SAD po sniženoj carinskoj stopi, iako carine i količine nisu objavljene.

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Kako navodi Reuters, objava dolazi uoči 24. srpnja i isteka privremene carine od 10 posto koju je Trumpova administracija nametnula 20. veljače, kada je Vrhovni sud poništio carine američkog predsjednika prema Zakonu o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima.

U ponedjeljak je USTR predložio carinu od 25 posto na mnoge brazilske proizvode kao rezultat istrage prema članku 301 o digitalnim trgovinskim praksama i povlaštenim carinama u zemlji. Očekuje se da će trgovinska agencija uskoro objaviti nalaze još jedne velike istrage prema tom članku, a o gomilanju viškova industrijskih kapaciteta u 16 trgovinskih partnera, uključujući Kinu.

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U nalazima o prisilnom radu, USTR je rekao da će od carina izuzeti niz proizvoda, uključujući energiju, rijetke zemne metale i određene druge metale, govedinu, kavu, određeno voće i povrće, farmaceutske proizvode, organske kemikalije i dijelove zrakoplova.

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