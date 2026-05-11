Trump: Rusija i Bjelorusija iz zatvora puštaju pet zatvorenika

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da je pet zatvorenika iz Poljske i Moldavije pušteno iz pritvora u Bjelorusiji i Rusiji. "Upravo smo osigurali puštanje trojice poljskih i dvojice moldavskih zatvorenika iz bjeloruskog i ruskog pritvora", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social, pripisujući zasluge svom izaslaniku Johnu Coaleu. Trump je također zahvalio bjeloruskom vođi Aleksandru Lukašenku na "suradnji i prijateljstvu". Jedan od oslobođenih bio je istaknuti poljski novinar Andrzej Poczobut (53), čije su puštanje iz zatvora u Bjelorusiji poljski dužnosnici objavili krajem travnja u sklopu razmjene zatvorenika.

"Moj prijatelj, predsjednik Karol Nawrocki iz Poljske, sastao se sa mnom prošlog rujna i zamolio me da pomognem u osiguravanju Andrzeja Poczobuta iz bjeloruskog zatvora", rekao je Trump.

"Danas je Poczobut slobodan zahvaljujući našim naporima. Sjedinjene Države ispunjavaju zahtjeve naših saveznika i prijatelja", dodao je američki predsjednik.

Poczobut, pripadnik poljske manjine u Bjelorusiji, dugo je radio za poljske dnevne novine Gazeta Wyborcza. Uhićen je 2021. i ostao je u pritvoru prije nego što je u srpnju 2023. osuđen na osam godina zatvora u kaznenoj koloniji u suđenju koje se smatra politički motiviranim.

Ranije ove godine, Lukašenko je pustio na slobodu 250 političkih zatvorenika nakon razgovora s američkim izaslanstvom koje je predvodio Coale. Zauzvrat, Sjedinjene Države ukinule su sankcije protiv nekoliko bjeloruskih tvrtki i institucija.