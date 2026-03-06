Obavijesti

RAT PROTIV TEHERANA

Trump: 'S Iranom ne dolazi u obzir ništa osim bezuvjetne predaje. Izabrat ćemo vođu!'

Trump je u telefonskom intervjuu za Reuters u četvrtak rekao da želi biti uključen u izbor novog iranskog vođe

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da s Iranom ne dolazi u obzir ništa osim "bezuvjetne predaje", tjedan dana nakon što je pokrenuo rat zajedno s Izraelom protiv Teherana.

- Neće biti dogovora s Iranom osim BEZUVJETNE PREDAJE! - napisao je Trump na društvenim mrežama.

- Nakon toga i izbora VELIKOG I PRIHVATLJIVOG vođe i vodstva, mi i mnogi naši divni i vrlo hrabri saveznici i partneri neumorno ćemo raditi kako bismo Iran odmaknuli s ruba uništenja - poručio je Trump te dodao da će raditi na jačanju iranskog gospodarstva.

Trump je u telefonskom intervjuu za Reuters u četvrtak rekao da želi biti uključen u izbor novog iranskog vođe.

Iranski vrhovni vođa Ali Hamenei, koji je vladao zemljom od 1989., ubijen je u napadu u subotu, na početku izraelsko-američke ofenzive. Njegov sin, Modžtaba Hamenei, među kandidatima je za njegovog nasljednika. Smatra se jednom od najutjecajnijih osoba u Islamskoj Republici.

Trump je također u intervjuu za Axios u četvrtak poručio da mu je Hameneijev sin "neprihvatljiv". 

- Želimo nekoga tko će donijeti sklad i mir u Iran - rekao je američki predsjednik, dodavši da mora biti uključen u imenovanje, "kao što je to bio slučaj s Delcy u Venezueli". Delcy Rodriguez prijelazna je predsjednica Venezuele, nakon što su američke snage uhitile predsjednika Nicolasa Madura.

Iranski predsjednik Masud Pezeškian objavio je na X-u da su "neke zemlje počele medijacijske napore", ali nije otkrio o kojim je zemljama riječ. 

- Budimo jasni: predani smo trajnom miru u regiji, ali nećemo ni najmanje oklijevati u obrani dostojanstva i autoriteta naše zemlje. Medijacija bi se trebala usmjeriti na one koji su podcijenili iranski narod i izazvali ovaj sukob - dodao je.

Iranski predsjednik je inače podređen vrhovnom vođi, ali Pezeškian sada predvodi privremeno vijeće koje je preuzelo Hameneijeve dužnosti.

