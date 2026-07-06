Trump se ponovno narugao Giorgiji Meloni: 'Trebat će mi sudska zabrana približavanja'

Talijanska premijerka Giorgia Meloni ponovno se našla na meti američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što je na svojoj društvenoj mreži Truth Social podijelio meme kojim ju ismijava, prenosi Politico. Trump je na Truth Socialu objavio meme uz komentar da će mu protiv talijanske premijerke uskoro trebati sudska zabrana približavanja.

Njegova objava uslijedila je nakon lipanjskog summita skupine G7 u francuskom Évianu, gdje je nakon susreta s Meloni ustvrdio da ga je talijanska premijerka "molila" da se fotografira s njim.

- Ne bih to učinio, ali bilo mi je žao - rekao je tada Trump. Nova javna provokacija dodatno je zaoštrila odnose između dvoje čelnika, zbog čega su vodeći ministri u talijanskoj vladi pokušali smiriti situaciju uoči njihova novog susreta na summitu NATO-a u Ankari.

- Uvjereni smo da transatlantski odnosi daleko nadilaze pojedinačne izjave - rekao je talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani za Sky TG24.

Ministar obrane Guido Crosetto poručio je da Trumpovoj objavi ne pridaje veliku važnost.

- Nisam uopće reagirao na taj meme. Najvažnije je održati dobre odnose s važnim saveznikom poput Sjedinjenih Država - rekao je.

Ministar unutarnjih poslova Matteo Salvini bio je još kraći.

- Više neću komentirati takve stvari - poručio je.

Trump: 'Trebat će mi sudska zabrana približavanja'

Trump je na Truth Socialu objavio meme uz komentar da će mu protiv talijanske premijerke uskoro trebati sudska zabrana približavanja.

Njegova objava uslijedila je nakon lipanjskog summita skupine G7 u francuskom Évianu, gdje je nakon susreta s Meloni ustvrdio da ga je talijanska premijerka "molila" da se fotografira s njim.

- Ne bih to učinio, ali bilo mi je žao - rekao je tada Trump.

Meloni je njegove tvrdnje odlučno odbacila.

- To je potpuna izmišljotina. Ni Italija ni ja nikoga ne molimo - odgovorila je talijanska premijerka.

Unatoč novim javnim prepirkama, iz talijanske vlade poručuju kako odnosi sa Sjedinjenim Državama ostaju stabilni.

- Nema nikakvog problema. Nastavljamo graditi vrlo važne političke odnose, bez obzira na nekoliko izjava - zaključio je Tajani.

Trump i Meloni trebali bi se ponovno sastati na summitu NATO-a u Ankari.