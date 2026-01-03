Obavijesti

MADURO U LISICAMA

Trump šokirao svijet: SAD će voditi Venezuelu, prijeti i novim 'mnogo većim' napadima...

Foto: Jonathan Ernst

Američki predsjednik poručio da Washington preuzima upravljanje zemljom do političke tranzicije, a Maduro je već u lisicama na američkom ratnom brodu

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u subotu da će SAD upravljati Venezuelom do "sigurne" političke tranzicije, dodajući i da je Washington spreman na još napada ako se pokaže potreba, javljaju agencije.

Sjedinjene Američke Države su napale Venezuelu i zarobile njenog predsjednika Nicolasa Madura u subotu, nakon što je Trump više mjeseci pritiskao Madura zbog optužbi za krijumčarenje droge i manjak legitimiteta.

"Kasno sinoć i rano jutros oružane snage SAD-a izvele su vojnu operaciju u glavnom gradu Venezuele. Ni jedna država na svijetu nije mogla postići ovo što je Amerika postigla", rekao je Trump na konferenciji za novinare u Mar-a-Lagu na Floridi gdje su uz njega bili visoki dužnosnici, uključujući ministra obrane Petea Hegsetha i državnog tajnika Marca Rubia.

Trump je izjavio da će SAD "voditi Venezuelu" sve do "sigurne" predaje vlasti.

"Ne možemo riskirati da netko drugi preuzme Venezuelu tko nema na umu interese Venezuelaca.“

Nije jasno, ističe Reuters, kako Trump planira nadzirati Venezuelu.

Unatoč dramatičnoj noćnoj operaciji u kojoj je zarobljen Nicolac Maduro američke snage nemaju kontrolu nad samom zemljom.

Trump je rekao i da je Washington spreman ponovo napasti Venezuelu, ako bude potrebe.

"Spremni smo izvesti još jedan mnogo veći napad ako budemo morali", kazao je, dodajući da "za sada nema potrebe"

Američki embargo na svu venezuelsku naftu ostaje na snazi ​​u cijelosti, naglasio je.

Trump je novinarima rekao i da će američke vojne snage ostati na svojim pozicijama dok se američki zahtjevi u potpunosti ne ispune.

"Američka vojska ostaje spremna na svojim pozicijama, a Sjedinjene Države zadržavaju sve vojne opcije dok se američki zahtjevi u potpunosti ne ispune", rekao je

Trump je naglasio i da će američke naftne kompanije sudjelovati u obnovi naftne infrastrukture u Venezueli.

Istaknuo je i da ni jedan američki vojnik nije poginuo u ovoj operaciji.

Ranije je Trump objavio fotografiju venezuelskog predsjednika, s lisicama na rukama i maskom preko očiju, na brodu USS Iwo Jima koji je navodno sa suprugom na putu za New York gdje se suočavaju s optužbama uglavnom povezanim s trgovinom drogom.

"Nicolas Maduro na brodu Iwo Jima", napisao je Trump na Truth Socialu, objavljujući fotografiju.

