Trump: SAD će snažno ući u venezuelansku naftnu industriju

Sjedinjene Američke Države će biti "veoma snažno uključene" u venezuelsku naftnu industriju nakon operacije u kojoj je zarobljen venezuelski predsjednik Nicolas Maduro, kazao je američki predsjednik Donald Trump za televiziju Fox News u subotu.

"Mi imamo najbolje naftne kompanije u svijetu, najveće, najbolje i bit ćemo veoma uključeni u to", kazao je.

Dodao je da su Maduro i njegova supruga Cilia Flores, nakon što su ih zarobile američke snage, premješteni na brod te će biti prevezeni u New York.

Trump je rekao da su u New Yorku protiv njih dvoje podignute optužnice.

Naglasio je da nijedan Amerikanac nije ubijen tijekom uhićenja Madura, koji je bio u "tvrđavi".

"Bio je u veoma dobro čuvanom mjestu, poput tvrđave", rekao je američki predsjednik telefonom za Fox News.

"Činjenica da nitko nije ubijen je odlična", dodao je, istaknuvši da su "dvojica muškaraca ranjena, ali su se vratili i dobro su".

Trump je rekao da ima dobar odnos s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, da Kina neće imati ništa protiv operacije te da će nastaviti dobivati naftu iz Venezuele.

Dodao je da će razmotriti hoće li zemlju preuzeti čelnica oporbe, dobitnica Nobelove nagrade za mir Maria Corina Machado, te da je trenutno na čelu zemlje Madurova potpredsjednica Delcy Rodriguez. Dodao je da se preostalim Madurovim lojalistima "loše piše" ostanu li mu lojalni.

Također, Trump je u subotu rekao da je uživo gledao prijenos operacije u Venezueli.

"Gledao sam to doslovno kao što bih gledao televizijsku seriju", rekao je Trump u intervjuu za Fox News.

"Gledali smo to u sobi i pratili to iz svakog kuta", dodao je, a da nije naveo tko je osim njega bio prisutan.

Dvoje izvora upućenih u operaciju su za Reuters rekli da je američka obavještajna služba CIA imala doušnika u venezuelskoj vladi koji joj je pomogao locirati Madura.