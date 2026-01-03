Obavijesti

News

Komentari 1
CIA IMA DOUŠNIKA

Trump: SAD će snažno ući u venezuelansku naftnu industriju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trump: SAD će snažno ući u venezuelansku naftnu industriju
Foto: Jonathan Ernst

Američki predsjednik potvrdio je da će američke naftne kompanije imati veliku ulogu nakon uhićenja Nicolasa Madura, koji je sa suprugom prebačen u New York gdje su protiv njih podignute optužnice

Sjedinjene Američke Države će biti "veoma snažno uključene" u venezuelsku naftnu industriju nakon operacije u kojoj je zarobljen venezuelski predsjednik Nicolas Maduro, kazao je američki predsjednik Donald Trump za televiziju Fox News u subotu.

"Mi imamo najbolje naftne kompanije u svijetu, najveće, najbolje i bit ćemo veoma uključeni u to", kazao je.

Dodao je da su Maduro i njegova supruga Cilia Flores, nakon što su ih zarobile američke snage, premješteni na brod te će biti prevezeni u New York.

POZORNO PRATI SITUACIJU Von der Leyen: 'Europa stoji uz narod Venezuele, podržavamo mirnu i demokratsku tranziciju'
Von der Leyen: 'Europa stoji uz narod Venezuele, podržavamo mirnu i demokratsku tranziciju'

Trump je rekao da su u New Yorku protiv njih dvoje podignute optužnice.

Naglasio je da nijedan Amerikanac nije ubijen tijekom uhićenja Madura, koji je bio u "tvrđavi".

"Bio je u veoma dobro čuvanom mjestu, poput tvrđave", rekao je američki predsjednik telefonom za Fox News.

"Činjenica da nitko nije ubijen je odlična", dodao je, istaknuvši da su "dvojica muškaraca ranjena, ali su se vratili i dobro su".

PRIZORI KAOSA Ovako izgleda Caracas nakon američkog udara: Diže se dim, naoružani vojnici na ulicama
Ovako izgleda Caracas nakon američkog udara: Diže se dim, naoružani vojnici na ulicama

Trump je rekao da ima dobar odnos s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, da Kina neće imati ništa protiv operacije te da će nastaviti dobivati naftu iz Venezuele.

Dodao je da će razmotriti hoće li zemlju preuzeti čelnica oporbe, dobitnica Nobelove nagrade za mir Maria Corina Machado, te da je trenutno na čelu zemlje Madurova potpredsjednica Delcy Rodriguez. Dodao je da se preostalim Madurovim lojalistima "loše piše" ostanu li mu lojalni. 

Također, Trump je u subotu rekao da je uživo gledao prijenos operacije u Venezueli.

NEMA ŽRTAVA Hrvatski veleposlanik potvrdio: U Venezueli nema ozlijeđenih Hrvata, civili su na sigurnome
Hrvatski veleposlanik potvrdio: U Venezueli nema ozlijeđenih Hrvata, civili su na sigurnome

"Gledao sam to doslovno kao što bih gledao televizijsku seriju", rekao je Trump u intervjuu za Fox News.

"Gledali smo to u sobi i pratili to iz svakog kuta", dodao je, a da nije naveo tko je osim njega bio prisutan.

Dvoje izvora upućenih u operaciju su za Reuters rekli da je američka obavještajna služba CIA imala doušnika u venezuelskoj vladi koji joj je pomogao locirati Madura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'
SELFIE SMRTI U DUBROVNIKU

Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'

Muškarac se s obitelji fotografirao na stijenama. Upao je u more. Nisam mu mogao pomoći, kaže Dubrovčanin Dominko Radić, kojemu je more u akciji spašavanja razbilo cijelu provu
Američki specijalci u noćnom napadu uhvatili Madura. Trump će uskoro imati presicu
NAPAD NA VENEZUELU

Američki specijalci u noćnom napadu uhvatili Madura. Trump će uskoro imati presicu

Niz eksplozija odjeknuo je u Caracasu tijekom noći, a ubrzo je otkriveno kako su američki specijalci ugrabili Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih odveli van zemlje
Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura
KAKAV SRETNIK

Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura

U Hrvatskoj je najviši dobitak ostvaren u kategoriji 4+2, gdje je jedan sretni igrač osvojio 4.117,40 eura. Ukupno je u Hrvatskoj večeras zabilježeno više od 15.000 dobitaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026