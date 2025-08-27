Trump: 'Sorosu i njegovom sinu moglo bi se suditi za korupciju'

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je rekao da bi milijarder, burzovni mešetar i glavni donator Demokratske stranke George Soros i njegov sin mogli biti optuženi za korupciju prema saveznom Zakonu o organizacijama pod utjecajem reketaranja i korupcije (RICO), no nije ponudio dokaze za tu optužbu.

Američki zakonodavci su 1970. godine usvojili spomenuti savezni zakon u cilju borbe protiv organiziranog kriminala, posebno protiv mafije. Trump već dulje vrijeme smatra 95-godišnjeg Sorosa ne samo negativcem već i zlim likom.

- George Soros i njegov prekrasni sin RADIKALNI LJEVIČAR bi trebali biti optuženi za RICO (reketarenje, korupciju i organizirani kriminal) zbog potpore nasilničkim prosvjedima i još puno toga, diljem SAD-a. To uključuje i njegove poludjele prijatelje na Zapadnoj obali. Budi oprezan, promatramo te - napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Trump nije ponudio dokaze za optužbu protiv Sorosa i njegovog sina Alexa.

Glasnogovornik zaklade Otvoreno društvu odbacio je Trumpove optužbe rekavši da su "nečuvene i lažne".

- Zaklada Otvoreno društvo ne podupire niti financira nasilničke prosvjede. Naša je misija promicanje ljudskih prava, pravde i demokratskih načela u zemlji i u svijetu - priopćio je glasnogovornik, istaknuvši da je zaklada jedna od najvećih financijera nevladinih udruga, među njima Amnesty Internationala i Human Rights Watcha, te se zalaže za transparentnost vlada, javno zdravstvo i obrazovanje.

Soros je zakladu i ostatak svog carstva vrijednog 25 milijardi dolara predao na upravljanje sinu Alexu 2023. Tom prilikom, Alex, jedno od petero djece Georgea Sorosa, je u razgovoru za The Wall Street Journal rekao rekao da je "više političan" od svog oca i da planira nastaviti donirati novac lijevo orijentiranim političarima.

Trump se okomio i na neke bivše saveznike, uključujući bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona i bivšeg guvernera New Jesreya Chrisa Christiea.