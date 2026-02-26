Trump traži izručenje ovog srpskog narkobosa

Izvješće američkih obavještajnih službi otkriva da Giovanny Andrés Rojas, poznat kao “Araña”, vrhovni vođa Border Commandosa i trenutačno zatočen u zatvoru La Picota u Bogoti, sklapa ilegalne dogovore sa srpskim narkobosom Antunom Mrdežom, koji se od 2025. nalazi u pritvoru u Venezueli, piše El Pais.

Bijela kuća zatražila je izručenje obojice kriminalaca, a to pitanje oblikuje razgovore između čelnika triju država. Prvi sastanak između kolumbijskog predsjednika Gustava Petra i vršiteljice dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodríguez — koji se očekuje u narednim danima — odnosi se na više od samog jačanja odnosa. Vladin izvor koji je savjetovao Petra uoči njegova sastanka s Trumpom rekao je za EL PAÍS da se moraju dogovoriti o logistici kako bi Kolumbija mogla zatražiti premještaj Mrdeže, nakon njegovog bijega s aerodroma u Medellinu gdje je nekoć stolovao Pablo Escobar.

Kada bi stigao u Kolumbiju, Sjedinjene Države zatražile bi njegovo izručenje.

- Razmatralo se da ga se zatraži izravno od Venezuele, ali objašnjenje je bilo da se, iako su odnosi obnovljeni, oni mogu brzo promijeniti - rekao je izvor. Kolumbija bi stoga djelovala kao posrednik i jamac.

Antun Mrdeža, poznat i kao „Nikola Boros“, prema kolumbijskim vlastima smatra se jednim od članova takozvanog Novog narkokartelskog odbora, transnacionalne mreže koja, prema Petrovoj vladi, okuplja narkobosove iz Latinske Amerike i Europe koji surađuju u organiziranju najvećih svjetskih pošiljki kokaina. Srpski krijumčar, protiv kojeg se vode postupci u sedam zemalja, slobodno se kretao kroz nekoliko kolumbijskih gradova u svibnju 2023., nakon bijega iz zračne luke. Ondje je od policajaca koji su ga čuvali zatražio dopuštenje da kupi vodu te je iskoristio priliku za bijeg u Audiju prema gradu Caliju. U izvješću se navodi da se ondje „sastao s pouzdanim suradnicima zaduženima za financije, pranje novca i osiguravanje lokalnih dilera droge“.

Kasnije je otputovao u departman Putumayo, u amazonskoj prašumi na granici s Ekvadorom. Prema dokumentu, tijekom tog sastanka „udružio se s Arañom radi trgovine drogom“. Te susrete s kolumbijskim krijumčarom zabilježili su obavještajni agenti Agencije za suzbijanje droga (DEA), koji su Arañu stavili u fokus Sjedinjenih Država i pokrenuli Interpolovu tjeralicu protiv njega. Iz Putumaya je, prema navodima vlasti, srpski krijumčar otišao u Guayaquil u Ekvadoru, gdje je preživio napad. „Sklonio se u Venezuelu, gdje je uhićen 22. svibnja 2025.“

Prema izvješću, srpski državljanin povezan je s Alejandrom Salgadom Vegom, poznatim kao „El Tigre”, najtraženijim španjolskim krijumčarom droge, za kojeg se vjeruje da se skriva u Dubaiju. Prema španjolskom Uredu za suzbijanje droga, on je dio mreže koja je između 2020. i 2021. krijumčarila više od 100 milijuna eura kokaina skrivenog u ananasima. U okviru transnacionalne mreže, navodna specijalnost Srba je koordinacija ruta Bolivija–Urugvaj i Kolumbija–Ekvador–Brazil, a njegova kretanja kroz kolumbijsku Amazonu odgovaraju tim koridorima.