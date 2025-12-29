Obavijesti

News

Komentari 0
UNIŠTILI I BRODOVE

Trump tvrdi: SAD napao mjesto utovara droge u Venezueli

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trump tvrdi: SAD napao mjesto utovara droge u Venezueli
Foto: Jessica Koscielniak

Američki predsjednik kaže da su uništeni brodovi i dok, ali detalji operacije ostaju nejasni. Venezuelanska vlada šuti

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da su Sjedinjene Države "napale" mjesto u Venezueli gdje se brodovi pune drogom, što je prvi poznati napad te zemlje na venezuelansko kopno od početka kampanje pritiska protiv vlade predsjednika Nicolasa Madura.

"Došlo je do velike eksplozije u području doka gdje su se brodovi punili drogom", rekao je Trump.

"Napali smo sve brodove, a sada smo napali i to mjesto..."

Još nije jasno koji je to dio američke vlade naredio ni koja je meta pogođena.

'POTICALI SU NASILJE' Potez nakon izbora: U Venezueli pušteno 99 zatvorenika...
Potez nakon izbora: U Venezueli pušteno 99 zatvorenika...

Trump je prethodno rekao da je ovlastio CIA-u da provodi tajne operacije u Venezueli.

U radijskoj emisiji prošli tjedan Trump je dao nejasne komentare o navodnoj američkoj operaciji protiv "velikog objekta" u Venezueli.

Središnja obavještajna agencija (CIA), Bijela kuća i Pentagon nisu javno obrazložili njegove izjave, a odbili su komentirati pitanja koja im je postavio Reuters. Ni venezuelanska vlada nije komentirala incident koji je Trump opisao, niti se pojavilo neovisnih izvješća iz Venezuele o tome.

NAPADI NA BRODOVE SAD pred UN-om: Maduro i njegov narkokartel ostat će bez resursa! Bit će sankcija
SAD pred UN-om: Maduro i njegov narkokartel ostat će bez resursa! Bit će sankcija

Američka vlada ranije je isticala svoj uspjeh u uništavanju plovila za koja se sumnja da se bave trgovinom drogom, a Pentagon je objavio snimke nekoliko svojih napada na društvenim mrežama.

Šutnja američkih nacionalnih sigurnosnih agencija potaknula je pitanja o tome je li incident koji je Trump spomenuo izveden tajno. Takva operacija vjerojatno bi ograničila mogućnost američkih dužnosnika da govore o toj temi.

Prošlog mjeseca Reuters je izvijestio da je SAD spreman pokrenuti novu fazu operacija povezanih s Venezuelom, dok Trumpova vlada pojačava pritisak na Madurovu vladu.

za strateške rezerve Donald Trump: SAD će zadržati zaplijenjene tankere i naftu!
Donald Trump: SAD će zadržati zaplijenjene tankere i naftu!

Tada su dva američka dužnosnika rekla su da će tajne operacije vjerojatno biti prvi dio nove akcije protiv Madura.

Američka misija prvenstveno se usredotočila na vojne udare protiv brodova za koje se sumnja da krijumčare drogu i potaknula je intenzivan nadzor Kongresa. Više od 100 ljudi ubijeno je u više od 20 udara na Karibima i istočnom Pacifiku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...
AKO NE ZNATE ŠTO JE BILO

Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...

Nije ovo prvi put da Thompsonov tim prijeti tužbom jer nemaju suglasnost za koncert u prostoru u vlasništvu Grada. Već su jednom prošli tu borbu s Gradom Pulom, i izgubili
Kremlj: 'Ukrajina treba povući svoju vojsku iz Donbasa'
'AKO ŽELE MIR'

Kremlj: 'Ukrajina treba povući svoju vojsku iz Donbasa'

Ruski predsjednik Vladimir Puti i njegov američki kolega Donald Trump su razgovarali u nedjelju uoči Trumpovog sastanka s ukrajinski predsjednikom Volodimirom Zelenskim
FOTO Evo kako izgleda mjesto strašne nesreće u Velikoj Gorici: 'Horor, ništa nije ostalo od auta'
JEDNA OSOBA U BOLNICI

FOTO Evo kako izgleda mjesto strašne nesreće u Velikoj Gorici: 'Horor, ništa nije ostalo od auta'

Prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena jedna osoba dogodila se na na križanju Avenije Pape Ivana Pavla II. i državne ceste D31 u ponedjeljak oko 13.15 sati. Dijelovi auta razletjeli su se cestom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025