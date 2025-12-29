Trump tvrdi: SAD napao mjesto utovara droge u Venezueli

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da su Sjedinjene Države "napale" mjesto u Venezueli gdje se brodovi pune drogom, što je prvi poznati napad te zemlje na venezuelansko kopno od početka kampanje pritiska protiv vlade predsjednika Nicolasa Madura.

"Došlo je do velike eksplozije u području doka gdje su se brodovi punili drogom", rekao je Trump.

"Napali smo sve brodove, a sada smo napali i to mjesto..."

Još nije jasno koji je to dio američke vlade naredio ni koja je meta pogođena.

Trump je prethodno rekao da je ovlastio CIA-u da provodi tajne operacije u Venezueli.

U radijskoj emisiji prošli tjedan Trump je dao nejasne komentare o navodnoj američkoj operaciji protiv "velikog objekta" u Venezueli.

Središnja obavještajna agencija (CIA), Bijela kuća i Pentagon nisu javno obrazložili njegove izjave, a odbili su komentirati pitanja koja im je postavio Reuters. Ni venezuelanska vlada nije komentirala incident koji je Trump opisao, niti se pojavilo neovisnih izvješća iz Venezuele o tome.

Američka vlada ranije je isticala svoj uspjeh u uništavanju plovila za koja se sumnja da se bave trgovinom drogom, a Pentagon je objavio snimke nekoliko svojih napada na društvenim mrežama.

Šutnja američkih nacionalnih sigurnosnih agencija potaknula je pitanja o tome je li incident koji je Trump spomenuo izveden tajno. Takva operacija vjerojatno bi ograničila mogućnost američkih dužnosnika da govore o toj temi.

Prošlog mjeseca Reuters je izvijestio da je SAD spreman pokrenuti novu fazu operacija povezanih s Venezuelom, dok Trumpova vlada pojačava pritisak na Madurovu vladu.

Tada su dva američka dužnosnika rekla su da će tajne operacije vjerojatno biti prvi dio nove akcije protiv Madura.

Američka misija prvenstveno se usredotočila na vojne udare protiv brodova za koje se sumnja da krijumčare drogu i potaknula je intenzivan nadzor Kongresa. Više od 100 ljudi ubijeno je u više od 20 udara na Karibima i istočnom Pacifiku.