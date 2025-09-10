Obavijesti

Trump: Umro je veliki, čak i legendarni Charlie Kirk! Zastave će biti spuštene na pola koplja

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: 3 min
Foto: MPNC

"Veliki, pa čak i legendarni, Charlie Kirk, je mrtav. Nitko nije razumio niti imao srce mladih u Sjedinjenim Američkim Državama više od Charlieja“, napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u srijedu da je konzervativni komentator i njegov utjecajni saveznik Charlie Kirk, koji je ranije tijekom dana ustrijeljen, umro. "Veliki, pa čak i legendarni, Charlie Kirk, je mrtav. Nitko nije razumio niti imao srce mladih u Sjedinjenim Američkim Državama više od Charlieja“, napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

U.S. right-wing activist and commentator Charlie Kirk appears at a Utah Valley University speaking event in Orem Charlie Kirk shot at Utah university event Charlie Kirk shot at Utah university event
23
Foto: Trent Nelson/The Salt Lake Tribu

Kirk je bio na skupu na Sveučilištu Utah Valley u Oremu u Utahu, kada je ustrijeljen. Nakon toga prebačen je u kritičnom stanju u bolnicu, gdje je podvrgnut operativnom zahvatu. Nije preživio, umro je u 31. godini.

- Nema mjesta u našoj državi za ovakvu vrstu nasilju. To mora odmah završiti. Jill i ja se molimo za Charliejevu obitelj i najbliže - poručio je bivši američki predsjednik Joe Biden.

- Volim te, brate. Dao si toliko ljudi hrabrosti da progovore i nikad nas neće ušutkati - napisao je Trumpov sin, Donald Jr.

Kirk, aktivist i osnivač konzervativne studentske skupine Turning Point USA odigrao je ključnu ulogu u animiranju mladih da podrže Trumpa u studenom na predsjedničkim izborima. Njegovi skupovi na sveučilišnim kampusima privlačili su mnogo ljudi.

Video snimke incidenta snimljene mobitelima koje kruže društvenim mrežama prikazuju 31-godišnjeg Kirka kako se obraća brojnoj publici na otvorenom kampusu u Oremu u Utahu kada se začuo glasan pucanj. Kirk je pomaknuo ruku prema vratu dok je padao sa stolice, a ljudi su počeli bježati. Na drugom snimku, krv se može vidjeti kako šiklja iz Kirkova vrata odmah nakon pucnja.

Kirk je imao 5,2 milijuna pratitelja na X-u i vodio je popularni podcast i radio program "The Charlie Kirk Show". Nedavno je bio i suvoditelj emisije "Fox & Friends" na Fox Newsu.

Bio je dio 'ekosustava' pro-Trumpovih konzervativnih influencera - uključujući Jacka Posobieca, Lauru Loomer, Candace Owens i druge - koji su pomogli u širenju predsjednikove agende.

Kirk je često napadao mainstream medije i bavio se pitanjima kulturnog rata oko rase, spola i imigracije, često na provokativan način.

Iako je motiv pucnjave nepoznat, Sjedinjene Države prolaze kroz najdulje razdoblje političkog nasilja od 1970-ih.

Reuters je dokumentirao više od 300 slučajeva politički motiviranih nasilnih djela otkako su Trumpovi pristaše napali američki Kapitol 6. siječnja 2021.

