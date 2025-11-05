Trumpov veliki test: Hoće li Vrhovni sud srušiti carine koje tresu svjetsku ekonomiju?

Suci američkog Vrhovnog suda preispitivali su u srijedu zakonitost carina u slučaju koji ima implikacije na globalnu ekonomiju i veliki je test moći predsjednika Donalda Trumpa.

I konzervativni i liberalni suci 'rešetali' su odvjetnika koji zastupa Trumpovu administraciju o tome je li predsjednik ušao u ovlasti Kongresa namećući carine prema zakonu iz 1977. namijenjenom za korištenje tijekom nacionalnih izvanrednih situacija.

No neki od konzervativnih sudaca također su pokazali da se bore s priznavanjem inherentne moći koju predsjednici imaju u odnosima sa stranim zemljama, što sugerira da bi sud mogao biti oštro podijeljen oko ishoda slučaja, ističe Reuters. Sud ima konzervativnu većinu od 6-3.

Tijekom saslušanja koje je trajalo više od 2 i pol sata, suci su pitali odvjetnika D. John Sauera je li Trumpova odluka zahtijevala jasno odobrenje Kongresa.

Niži sudovi presudili su da je Trumpova upotreba bez presedana saveznog zakona iz 1977., namijenjenog nacionalnim izvanrednim situacijama, kao pokriće za uvođenje carina, prekoračila predsjedničke ovlasti.

Tužbe su podnijele tvrtke pogođene carinama i 12 američkih saveznih država, većinom pod vodstvom demokrata.

Carine na uvoznu robu mogle bi u sljedećem desetljeću donijeti bilijune dolara za Sjedinjene Države.

Neki od konzervativnih sudaca također su postavili oštra pitanja dvojici odvjetnika, Nealu Katyalu koji zastupa tvrtke, i Benjaminu Gutmanu, koji zastupa Oregon, jednu od država uključenih u slučaj.

Trump se pozvao na Zakon o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima, ili IEEPA, kako bi nametnuo carine gotovo svakom američkom trgovinskom partneru. Zakon omogućuje predsjedniku da regulira trgovinu u nacionalnoj izvanrednoj situaciji.

Sauer je rekao da je Trump utvrdio da su američki trgovinski deficiti doveli naciju na rub ekonomske i nacionalno-sigurnosne katastrofe. Također je kazao da je uvođenje carina pomoglo Trumpu u pregovorima o trgovinskim sporazumima, a poništavanje tih sporazuma "izložilo bi nas nemilosrdnoj trgovinskoj odmazdi daleko agresivnijih zemalja i dovelo Ameriku od moći do propasti, uz razorne ekonomske i nacionalno-sigurnosne posljedice".

Američki Ustav daje Kongresu, a ne predsjedniku, ovlasti za uvođenje poreza i carina. Administracija tvrdi da IEEPA dopušta carine, ovlašćujući predsjednika da "regulira" uvoz kako bi se riješili izvanredni slučajevi.

Nametanje poreza Amerikancima "oduvijek je bila temeljna ovlast Kongresa", rekao je Saueru konzervativni predsjednik Vrhovnog suda John Roberts.

Konzervativna sutkinja Amy Coney Barrett upitala je Sauera koji su njegovi argumenti da formulacija IEEPA-e koja predsjedniku daje izvanredne ovlasti za "reguliranje uvoza" obuhvaća carine.

Trump je prvi predsjednik koji je koristio IEEPA za uvođenje carina, što je jedan od mnogih načina na koje je pomicao granice izvršne vlasti otkako se vratio na dužnost.

Činio je to u više područja, od suzbijanja imigracije, otpuštanja dužnosnika saveznih agencija i raspoređivanja vojske u zemlji.

Vrhovnom sudu obično trebaju mjeseci da donese odluke nakon saslušanja argumenata, no Trumpova administracija zatražila je od njega da u ovom slučaju djeluje brzo.