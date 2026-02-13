Obavijesti

RASNI KRITERIJI?

Trumpova administracija tužila Harvard zbog upisa studenata

Trumpova administracija tužila Harvard zbog upisa studenata
Foto: Jonathan Ernst

Nova pravna bitka: Administracija želi provjeriti je li elitno sveučilište kršilo odluku Vrhovnog suda o rasi pri upisu

Trumpova administracija podnijela je u petak novu tužbu protiv Sveučilišta Harvard, optužujući ga da se nije pridržavalo savezne istrage te tražeći dokumente povezane s njegovim postupkom upisa studenata.

U tužbi podnesenoj saveznom sudu u Bostonu, odvjetnici američkog ministarstva pravosuđa rekli su da će traženi dokumenti pomoći u procjeni poštuje li Harvard odluku Vrhovnog suda SAD-a iz 2023. kojom je utvrđeno da su programi upisa na fakultete koji uzimaju u obzir rasu neustavni.

SVEUČILIŠTE TUŽILO ADMINISTRACIJU Pentagon: 'Više ne surađujemo s Harvardom. Mrze Ameriku'
Pentagon: 'Više ne surađujemo s Harvardom. Mrze Ameriku'

Ministarstvo pravosuđa izjavilo je da je tužbu podnijelo "isključivo kako bi prisililo Harvard da dostavi dokumente koji se odnose na bilo kakvo razmatranje rase prilikom prijema" i "ne optužuje Harvard za bilo kakvo diskriminirajuće ponašanje, niti traži novčanu odštetu ili ukidanje saveznog financiranja".

Predstavnici Harvarda nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

SUKOB OKO FINANCIRANJA Trump traži milijardu dolara odštete od Sveučilišta Harvard
Trump traži milijardu dolara odštete od Sveučilišta Harvard

Američki predsjednik Donald Trump ranije ovog mjeseca izjavio je da njegova administracija traži milijardu dolara od Harvarda kako bi riješila istrage o školskim politikama, nakon što je u vijestima navedeno da je Trump odustao od svog zahtjeva za isplatu od prestižnog sveučilišta.

Harvard je bio središnji fokus široke kampanje administracije za iskorištavanje saveznog financiranja kako bi se potaknule promjene na američkim sveučilištima, za koja Trump kaže da su zahvaćena antisemitskim i "radikalno ljevičarskim" ideologijama.

NA PROSVJEDIMA UBIJENO DVOJE LJUDI Završava se velika operacija ICE-a u Minnesoti! 'Predsjednik Trump se složio s odlukom...'
Završava se velika operacija ICE-a u Minnesoti! 'Predsjednik Trump se složio s odlukom...'

Administracija je otkazala stotine potpora dodijeljenih istraživačima s Harvarda uz obrazloženje da sveučilište nije učinilo dovoljno kako bi suzbilo uznemiravanje židovskih studenata na svojem kampusu, što je potaknulo Harvard na tužbu.

