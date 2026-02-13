Trumpova administracija tužila Harvard zbog upisa studenata

Trumpova administracija podnijela je u petak novu tužbu protiv Sveučilišta Harvard, optužujući ga da se nije pridržavalo savezne istrage te tražeći dokumente povezane s njegovim postupkom upisa studenata.

U tužbi podnesenoj saveznom sudu u Bostonu, odvjetnici američkog ministarstva pravosuđa rekli su da će traženi dokumenti pomoći u procjeni poštuje li Harvard odluku Vrhovnog suda SAD-a iz 2023. kojom je utvrđeno da su programi upisa na fakultete koji uzimaju u obzir rasu neustavni.

Ministarstvo pravosuđa izjavilo je da je tužbu podnijelo "isključivo kako bi prisililo Harvard da dostavi dokumente koji se odnose na bilo kakvo razmatranje rase prilikom prijema" i "ne optužuje Harvard za bilo kakvo diskriminirajuće ponašanje, niti traži novčanu odštetu ili ukidanje saveznog financiranja".

Predstavnici Harvarda nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

Američki predsjednik Donald Trump ranije ovog mjeseca izjavio je da njegova administracija traži milijardu dolara od Harvarda kako bi riješila istrage o školskim politikama, nakon što je u vijestima navedeno da je Trump odustao od svog zahtjeva za isplatu od prestižnog sveučilišta.

Harvard je bio središnji fokus široke kampanje administracije za iskorištavanje saveznog financiranja kako bi se potaknule promjene na američkim sveučilištima, za koja Trump kaže da su zahvaćena antisemitskim i "radikalno ljevičarskim" ideologijama.

Administracija je otkazala stotine potpora dodijeljenih istraživačima s Harvarda uz obrazloženje da sveučilište nije učinilo dovoljno kako bi suzbilo uznemiravanje židovskih studenata na svojem kampusu, što je potaknulo Harvard na tužbu.