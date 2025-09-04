Tukli i orobili studenta, no neće odgovarati. Sud otkrio i zašto...

Nikad nije završio fakultet, a bio je najbolji na godini. Da bolnica nije blizu, ne bi ni preživio. Pisali smo žalbe, pismo predsjedniku suda, nismo dobili nikakav odgovor. Ta nepravda ga je ubijala, kao i mene, kaže majka mladog studenta iz Virovitice Mateja M. kojeg su u veljači 2017. brutalno napali i opljačkali na Sveučilišnom kampusu u Rijeci. Završio je tad u bolnici s teškim ozljedama glave, prijelomom lubanje i krvarenjem u mozgu, a dok je bez svijesti ležao na tlu, napadači su mu ispraznili džepove, ostavili ga da leži u besvjesnom stanju i pobjegli.

Sedam godina nakon toga ne samo da za napad nitko nije odgovarao nego je prilično izvjesno da za njega nitko ni neće odgovarati. U rujnu 2024. Općinski sud u Rijeci obustavio je postupak protiv četvorice okrivljenika, koji su u vrijeme napada imali 14 ili 15 godina, uz obrazloženje da im se, prema Zakonu o sudovima za mladež, nakon što su navršili 21 godinu, ne može suditi za kazneno djelo koje su počinili kao mlađi maloljetnici.

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci riječkom je sudu još u siječnju 2020. uputilo prijedlog da četvoricu maloljetnika upute u odgojnu ustanovu zbog sumnje da su 15. veljače 2017. oko 20 sati u krugu Sveučilišnoga kampusa Trsat presreli Mateja M. Prvo su od njega tražili cigaretu, a nakon što ih je odbio, okružili su ga i napali te počeli udarati. Pokušao im je pobjeći po stepenicama, no sustigli su ga i nastavili tući. Napadnuti mladić pri tome je izgubio ravnotežu i pao s visine od oko dva metra. Dok je ležao ozlijeđen na tlu, napadači su mu uzeli novčanik s dokumentima, karticama i stotinjak kuna te otišli.

- U navedenom postupku rasprave su redovito zakazivane, no neke su odgođene iz više razloga, i to tijekom 2020. zbog pandemije bolesti Covid-19, a poslije su pojedine rasprave odgodili zbog spriječenosti branitelja pojedinog maloljetnika, zbog bolesti pojedinog maloljetnika, zbog boravka na radu u inozemstvu pojedinog maloljetnika, zbog bolesti suca i dr. Rješenje o obustavi postupka nije pravomoćno jer ga treći maloljetnik još nije primio, a opunomoćenik oštećenika protiv tog je rješenja uložio žalbu - odgovorili su na naš upit s riječkog suda.

Kažu da je sudac zadužen za rad na navedenom predmetu postupao u skladu sa zakonskim ovlastima te da je rješenjem od 23. rujna 2024. obustavljen postupak u odnosu na sva četiri maloljetnika.

Matejeva majka kaže da nijedno ročište nije održano te da su neka otkazana pola sata prije početka.

- Državna odvjetnica koja je trebala tražiti da se to završi nije uopće reagirala. Jedan od napadača priznao je krivnju, tako da ih je sutkinja samo trebala proglasiti krivima. Vjerovala sam u pravosuđe, no uništili su jednog mladog čovjeka. Matej od od tada nekoliko puta bio u psihijatrijskoj ustanovi. U srijedu je bilo tri mjeseca da je nestao. Znamo samo da nije u Hrvatskoj - ogorčena je majka žrtve.

Smatra da se drugim maloljetnicima, ali i javnosti, šalje pogrešna poruka o tome što je dopušteno i što nije, kao i poruka da za kršenje zakona neće biti sankcionirani.

Za mišljenje smo pitali i Ured pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević. oni, naravno, ne mogu komentirati konkretan slučaj, no zanimao nas je općeniti stav u ovakvim pitanjima.

Odgovorili su nam da svaki slučaj nasilja zahtijeva brzu i primjerenu reakciju nadležnih, usmjerenu pružanju zaštite žrtvi i sprečavanju daljnjega nasilja, uključujući i intervencije prema počiniteljima.

- Pritom je važno poslati jasnu poruku da je nasilje neprihvatljivo i da će društvo u slučajevima nasilja uvijek djelovati i primjereno ga sankcionirati. Načelno možemo reći da Republika Hrvatska ima dobre propise koji se odnose na maloljetnike u sukobu sa zakonom, koji su usklađeni s modernim međunarodnim standardima i poštuju ljudska i dječja prava. Primjerice, Zakon o sudovima za mladež (ZSM) potiče odgojno djelovanje, restituciju i alternativno postupanje umjesto represije i kažnjavanja, jer cijeni razvojnu dob počinitelja te zaštitu njihovih prava i interesa. Kontinuirano se unaprjeđuje i usklađuje s novim znanstvenim spoznajama te međunarodnim standardima. Međutim, problem vidimo u provedbi i praksi, prvenstveno u području izvršenja mjera i sankcija za maloljetnike u kojem moramo održavati postignute standarde i kontinuirano ih unaprjeđivati - kažu iz Ureda pravobraniteljice.

Uočavaju kako i dalje većina formalno specijaliziranih i posebno imenovanih sudaca i državnih odvjetnika za mladež radi i predmete općeg kriminaliteta, zbog čega djeca i maloljetnici nisu u fokusu, a pojedini suci i odvjetnici nisu ni dodatno educirani za rad s djecom i maloljetnicima, što može utjecati na dugotrajnost sudskog postupanja, kao i na otežano ostvarivanje prava maloljetnika u pravosuđu.

- Podsjećamo da odgojne mjere koje sud za mladež izriče maloljetnicima koji su počinili kaznena djela mogu biti izvan-institucionalnog i institucionalnog karaktera, a starijim maloljetnicima se može izreći i kazna - maloljetnički zatvor ili pridržaj maloljetničkog zatvora. Odgojne mjere imaju odgojni karakter i u fokusu njihovog provođenja je razvijanje osobne odgovornosti za svoje ponašanje. U institucijama (kao što su odgojne ustanove i odgojni zavodi) maloljetnici trebaju biti obuhvaćeni intenzivnim odgojnim djelovanjem, a o uspješnosti tretmana velikim dijelom ovisi ponašanje maloljetnika tijekom i nakon izvršenja ovih sankcija - poručuju.

