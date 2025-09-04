Obavijesti

News

OBUSTAVILI POSTUPAK

Tukli i orobili studenta, no neće odgovarati. Sud otkrio i zašto...

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 3 min
Tukli i orobili studenta, no neće odgovarati. Sud otkrio i zašto...
1
storyeditor/2025-09-04/PXL_140624_116086384.jpg | Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Studenta iz Virovitice na kampusu u Rijeci pretukla su 2017. četiri maloljetnika. Dok je ležao bez svijesti ispraznili su mu džepove i pobjegli

Nikad nije završio fakultet, a bio je najbolji na godini. Da bolnica nije blizu, ne bi ni preživio. Pisali smo žalbe, pismo predsjedniku suda, nismo dobili nikakav odgovor. Ta nepravda ga je ubijala, kao i mene, kaže majka mladog studenta iz Virovitice Mateja M. kojeg su u veljači 2017. brutalno napali i opljačkali na Sveučilišnom kampusu u Rijeci. Završio je tad u bolnici s teškim ozljedama glave, prijelomom lubanje i krvarenjem u mozgu, a dok je bez svijesti ležao na tlu, napadači su mu ispraznili džepove, ostavili ga da leži u besvjesnom stanju i pobjegli.

Sedam godina nakon toga ne samo da za napad nitko nije odgovarao nego je prilično izvjesno da za njega nitko ni neće odgovarati. U rujnu 2024. Općinski sud u Rijeci obustavio je postupak protiv četvorice okrivljenika, koji su u vrijeme napada imali 14 ili 15 godina, uz obrazloženje da im se, prema Zakonu o sudovima za mladež, nakon što su navršili 21 godinu, ne može suditi za kazneno djelo koje su počinili kao mlađi maloljetnici.

OBUSTAVILI POSTUPAK U Rijeci prije 7 godina brutalno pretukli studenta. Skoro su ga ubili. I neće odgovarati za to!
U Rijeci prije 7 godina brutalno pretukli studenta. Skoro su ga ubili. I neće odgovarati za to!

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci riječkom je sudu još u siječnju 2020. uputilo prijedlog da četvoricu maloljetnika upute u odgojnu ustanovu zbog sumnje da su 15. veljače 2017. oko 20 sati u krugu Sveučilišnoga kampusa Trsat presreli Mateja M. Prvo su od njega tražili cigaretu, a nakon što ih je odbio, okružili su ga i napali te počeli udarati. Pokušao im je pobjeći po stepenicama, no sustigli su ga i nastavili tući. Napadnuti mladić pri tome je izgubio ravnotežu i pao s visine od oko dva metra. Dok je ležao ozlijeđen na tlu, napadači su mu uzeli novčanik s dokumentima, karticama i stotinjak kuna te otišli.

- U navedenom postupku rasprave su redovito zakazivane, no neke su odgođene iz više razloga, i to tijekom 2020. zbog pandemije bolesti Covid-19, a poslije su pojedine rasprave odgodili zbog spriječenosti branitelja pojedinog maloljetnika, zbog bolesti pojedinog maloljetnika, zbog boravka na radu u inozemstvu pojedinog maloljetnika, zbog bolesti suca i dr. Rješenje o obustavi postupka nije pravomoćno jer ga treći maloljetnik još nije primio, a opunomoćenik oštećenika protiv tog je rješenja uložio žalbu - odgovorili su na naš upit s riječkog suda.

'NAPALI GA BEZ RAZLOGA' Maloljetnici pretukli studenta (23) u Varaždinu: 'Slomili su mu čeljust, iživljavali se na njemu'
Maloljetnici pretukli studenta (23) u Varaždinu: 'Slomili su mu čeljust, iživljavali se na njemu'

Kažu da je sudac zadužen za rad na navedenom predmetu postupao u skladu sa zakonskim ovlastima te da je rješenjem od 23. rujna 2024. obustavljen postupak u odnosu na sva četiri maloljetnika.

Matejeva majka kaže da nijedno ročište nije održano te da su neka otkazana pola sata prije početka.

- Državna odvjetnica koja je trebala tražiti da se to završi nije uopće reagirala. Jedan od napadača priznao je krivnju, tako da ih je sutkinja samo trebala proglasiti krivima. Vjerovala sam u pravosuđe, no uništili su jednog mladog čovjeka. Matej od od tada nekoliko puta bio u psihijatrijskoj ustanovi. U srijedu je bilo tri mjeseca da je nestao. Znamo samo da nije u Hrvatskoj  - ogorčena je majka žrtve.

Smatra da se drugim maloljetnicima, ali i javnosti, šalje pogrešna poruka o tome što je dopušteno i što nije, kao i poruka da za kršenje zakona neće biti sankcionirani.

Za mišljenje smo pitali i Ured pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević. oni, naravno, ne mogu komentirati konkretan slučaj, no zanimao nas je općeniti stav u ovakvim pitanjima.

TEŠKO IH OZLIJEDILI Maloljetnici mamili muškarce na aplikaciji za upoznavanje: Pretukli i pokrali troje ljudi
Maloljetnici mamili muškarce na aplikaciji za upoznavanje: Pretukli i pokrali troje ljudi

Odgovorili su nam da svaki slučaj nasilja zahtijeva brzu i primjerenu reakciju nadležnih, usmjerenu pružanju zaštite žrtvi i sprečavanju daljnjega nasilja, uključujući i intervencije prema počiniteljima.

- Pritom je važno poslati jasnu poruku da je nasilje neprihvatljivo i da će društvo u slučajevima nasilja uvijek djelovati i primjereno ga sankcionirati. Načelno možemo reći da Republika Hrvatska ima dobre propise koji se odnose na maloljetnike u sukobu sa zakonom, koji su usklađeni s modernim međunarodnim standardima i poštuju ljudska i dječja prava. Primjerice, Zakon o sudovima za mladež (ZSM) potiče odgojno djelovanje, restituciju i alternativno postupanje umjesto represije i kažnjavanja, jer cijeni razvojnu dob počinitelja te zaštitu njihovih prava i interesa. Kontinuirano se unaprjeđuje i usklađuje s novim znanstvenim spoznajama te međunarodnim standardima. Međutim, problem vidimo u provedbi i praksi, prvenstveno u području izvršenja mjera i sankcija za maloljetnike u kojem moramo održavati postignute standarde i kontinuirano ih unaprjeđivati - kažu iz Ureda pravobraniteljice.

ISPITALI SU IH Petero mladih koji su pretukli dječaka (15) na Bundeku pod nadzorom su socijalne službe
Petero mladih koji su pretukli dječaka (15) na Bundeku pod nadzorom su socijalne službe

Uočavaju kako i dalje većina formalno specijaliziranih i posebno imenovanih sudaca i državnih odvjetnika za mladež radi i predmete općeg kriminaliteta, zbog čega djeca i maloljetnici nisu u fokusu, a pojedini suci i odvjetnici nisu ni dodatno educirani za rad s djecom i maloljetnicima, što može utjecati na dugotrajnost sudskog postupanja, kao i na otežano ostvarivanje prava maloljetnika u pravosuđu.

- Podsjećamo da odgojne mjere koje sud za mladež izriče maloljetnicima koji su počinili kaznena djela mogu biti izvan-institucionalnog i institucionalnog karaktera, a starijim maloljetnicima se može izreći i kazna - maloljetnički zatvor ili pridržaj maloljetničkog zatvora. Odgojne mjere imaju odgojni karakter i u fokusu njihovog provođenja je razvijanje osobne odgovornosti za svoje ponašanje. U institucijama (kao što su odgojne ustanove i odgojni zavodi) maloljetnici trebaju biti obuhvaćeni intenzivnim odgojnim djelovanjem, a o uspješnosti tretmana velikim dijelom ovisi ponašanje maloljetnika tijekom i nakon izvršenja ovih sankcija - poručuju.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Stravičan zločin u Tenji: Razbili su betonske ploče kako bi došli do tijela, izvlačili su crne vreće
HOROR U SLAVONIJI

Stravičan zločin u Tenji: Razbili su betonske ploče kako bi došli do tijela, izvlačili su crne vreće

Policija nije potvrdila da je nestalu Maju C. R. ubio suprug, no dovezli su ga s lisicama na rukama da pokaže mjesto zločina. Ondje su pristigli brojni forenzičari, inspektori i HGSS s potražnim psima
Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h
BIVŠI MINISTAR U SUDNICI

Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h

Svjedočila su dva prometna vještaka od kojih je jedan bio na mjestu događaja odmah nakon nesreće, a drugi je vještačenje napravio po dokazima.
Šokantni detalji užasa kod Zadra: Pucao na vlasnika auto salona pred djetetom
SVE ZBOG AUTA

Šokantni detalji užasa kod Zadra: Pucao na vlasnika auto salona pred djetetom

Kako doznajemo s terena, riječ je salonu koji drži automobile koji se iznajmljuju za spotove. U salonu se nalaze automobili u  vrijednosti preko četiri milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025