Turski istražitelji stigli su na mjesto pada aviona kod Senja: 'Prikupit će podatke o pilotu...'

Glavni Istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin potvrdio je kako su se u subotu turski istražitelji, u skladu s međunarodnim pravilima, uključili u istragu i obišli mjesto nesreće turskog zrakoplova Air Tractor, koji je pao u četvrtak kod Senja, a tom je prilikom poginuo turski pilot.

Predstavnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN) jučer su proveli očevid.

"Istragu vodi uvijek zemlja u kojoj se dogodila nesreća, no zemlja iz koje je avion ima pravo sudjelovati u istraživanju. Strani istražitelj će prikupiti podatke o pilotu, o avionu i slično, i nama dostaviti. To je nama vrlo korisno jer na taj način puno lakše dolazimo do podataka", kazao je Petrin za HRT.

On je pojasnio da istražitelji mogu izuzet neke dijelove olupine koji mogu biti korisni u daljnjem tijeku istrage, te ih naknadno vratiti vlasniku koji je odgovoran za zbrinjavanje olupine zrakoplova.

Petrin je izjavio jučer da uzrok nesreće neće biti poznat još mjesecima, pa čak i do godinu dana.

"Air Tractor je radni avion, služi za poljoprivrednu avijaciju i za gašenje požara - to je ozbiljan avion, ne spada u one najveće, ali je konkretan“, pojasnio je Petrin i dodao da su jučer tijekom očevida izuzeti dijelovi za koje smatra da mogli trebati u daljnjem tijeku istrage.

Što se tiče crne kutije, pojasnio je kako je u avionu nije bilo jer je avion jednosjed ne mora imati.

Agencija je jučer izvijestila kako je zrakoplov Air Tractor AT 802A, registarske oznake OR 2025, pao 13. studenog oko 16,53 sati kod mjesta Krivi Put, kod Senja. Letio je na kružnoj ruti iz Zračne luke Rijeka prema Zagrebu i natrag. U zrakoplovu se nalazila jedna osoba, državljanin Republike Turske i Republike Bugarske, a koji je smrtno stradao.

AIN je o nesreći obaviještena odmah po događaju od strane OKC-MUP te je pokrenula sigurnosnu istragu, a kad ona bude završena, rezultati će biti javno objavljeni na webu Agencije www.ain.hr u obliku Završnog izvješća o predmetnoj nesreći.

U potragu su bile uključene sve snage sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije, odnosno policija, vatrogasci, Zavod za hitnu medicinu, Hrvatska gorska služba spašavanja, a na mjestu pada došlo je i do požara.