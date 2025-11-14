Iskusni pilot o razlozima pada aviona: 'Uletjeli su u maglu, a ovdje je avionska crna točka'

Nepoznavanje lokalne mikroklime najvjerojatniji je uzrok pada turskog zrakoplova, smatra iskusni pilot iz Pule Nijaz Delić, koji je i sam više puta upravljao zrakoplovom na području Turske. Zato zna da je magla, osobito ovako gusta kakva se može vidjeti u hrvatskim planinskim područjima, Turcima praktički nepoznanica. Područje Gorskoga kotara ili Velebita inače je svojevrsna crna točka kad je riječ o zrakoplovnim nesrećama. Pokazali su to slučajevi iz prethodnih godina u kojima je stradalo više ljudi, a uzrok je najčešće upravo u surovim vremenskim uvjetima koje je i pilotima što su u tehničkom smislu najiskusniji nemoguće savladati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:39 Turski airtractor pronašli kraj Senja u plamenu. Našli i tijelo pilota. Drugi je sletio na Krk | Video: 24sata/čitatelj

- Znam da su na dan pada zrakoplova bili dobri vremenski uvjeti na način da nije bilo vjetra i oluje, što je nama pilotima najgore. No vladala je vrlo loša vidljivost i mislim da turski pilot nije očekivao gustu maglu jer su mu, bez obzira na iskustvo i kvalitete pilotiranja, ovakvi vremenski uvjeti nepoznanica. I čim je avion ušao u tu maglu, katastrofa se već napola dogodila - govori nam Nijaz Delić i dodaje kako, prema njegovu mišljenju, nije bio u pitanju nikakav tehnički kvar niti greška kontrole leta nego nepripremljenost pilota na ovdašnje mikroklimatske uvjete.

Svaka regija ih ima, i uvijek je, nažalost, moguće da neki pilot doživi nesreću upravo zato što ih ne poznaje, bez obzira na svoje pilotsko iskustvo. Tako je Nijaz Delić podsjetio na slučaj od prije desetak godina kad je situacija bila obrnuta – dva slična poljoprivredna zrakoplova bila su kupljena u Turskoj i tamo su otišla dva hrvatska pilota kako bi ih dovezli u našu državu. Bili su to izuzetno dobri piloti, kaže Delić, no nisu poznavali klimatske uvjete u Turskoj, a dodatno ih je zavarala navigacija jer Turska dobrim dijelom ima monotoni, skoro pustinjski teren bez raslinja, u kojem se teško orijentirati.

Foto: JVP Senj

- Naši su se piloti zbog svega izgubili u Turskoj te su morali prisilno sletjeti. Jedan je pritom lakše ozlijeđen, a drugi teško, zbog čega je i danas invalid - kaže nam Delić, koji poznaje oba ova pilota.

Koliko je područje Gorskog kotara ili Velebita izazovno pokazuje i niz avionskih nesreća koje su se tamo zbile.

Nizozemski avion pao kod Josipdola

Mali sportski avion Cirrus SR20 srušio se prije dvije godine na brdu Mali Makovnik kod Josipdola. Radilo se o nizozemskom zrakoplovu u kojem je bilo troje ljudi. Očevici su ispričali kako je avion proletio jako nisko te da je čudno zvučao.

Potom se srušio u šumu, a odmah su alarmirane spasilačke službe. Došli su do aviona, ali nažalost nije bilo preživjelih. Olupina je izgorjela.

Četvero poginulo kraj Rakovice

Prije tri godine pad Cessne 182 u šumi na brdu u Broćancu na području Rakovice odnio je četiri života. Poginuli su pilot iz Švicarske, dvojica njemačkih državljana i muškarac iz Splita.

Zrakoplov je poletio iz Splita, no kad je došao u zaleđe vremenski uvjeti su se znatno pogoršali. Zbog toga je pilot izgubio kontrolu nad zrakoplovom koji se potom srušio. Ispostavilo se i da pilot nije bio dovoljno obučen za letenje u težim vremenskim uvjetima.

Cessna pala na Velebitu

Mali zrakoplov Cessna 303 2009. godine srušila se na Velebitu. Četvero ljudi bilo je u njemu, nažalost, svi su poginuli. Avion su pronašli u vrtači Smrčevac kod Vagana na 1400 metara nadmorske visine. Potraga je trajala šest dana.

Mađari poginuli kod Plitvica

Na Plitvicama se 13. kolovoza 2005. godine srušio sportski zrakoplov Zlin 142, a u toj je nesreći smrtno stradalo dvoje mađarskih državljana. Najvjerojatnije je uzrok pada bila pogreška pilota. Krenuli su u skupini osam zrakoplova. Zbog loših vremenskih uvjeta, njih pet sletjelo je u Zemunik, dva pokraj Drniša, a jedan je pao.

Kod Slunja pala i dva MIG-a

Dva vojna aviona srušila su se 23. rujna 2010. godine tijekom vježbe. Uzrok pada bio je sudar dva MIG-a, potvrdili su kasnije iz Ministarstva obrane. Rekli su i kako se zrakoplovi nisu sudarili zbog kvara već iz sljedeća tri razloga: krive procjene meteoroloških uvjeta, zato što se piloti nisu držali procedure pri izvođenju vježbe i zato što se nisu držali procedure nakon izvođenja vježbe.

Oba pilota uspjela su se katapultirati i prizemljiti. Imali su lakše ozljede. Krhotine aviona ozlijedile su i ženu koja je kopala krumpir u polju.

Poginuo pilot parajedrilice

Iznad mjesta Tribalj u Primorju u travnju 2020. srušila se parajedrilica. Dogodilo se to neposredno ispod poletišta za parajedrilice, i u ovoj je nesreći poginuo pilot letjelice. Uzrok pada parajedrilice je zatvaranje njezine kupole na maloj visini, pri čemu pilot nije imao dovoljno vremena da stabilizira let ili aktivira rezervni padobran.

Sletio na autocestu u Gorskom kotaru

U kolovozu 2019. iz Lučkog je prema Vrsaru poletjela Cessna, no iznad Vrbovskog motor zrakoplova je počeo nepravilno raditi i gubiti snagu. Zbog toga je morao prisilno sletjeti na autocestu A6 u smjeru Rijeke, nešto prije izlaza Ravna Gora.

Mali sportski zrakoplov prisilno sletio na autocestu A6 | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U ovoj nesreći, srećom, nije bilo ozlijeđenih. Očevid je pokazao da je njezin uzrok kvar na rasplinjaču motora Cessne.

Poljski avion pao kod Karlovca

S aerodroma u Mađarskoj prema Italiji je 2010. godine poletio mali poljski zrakoplov, no srušio se iznad Hrvatske. Dva tijela i ostaci poljskog sportskog zrakoplova pronađeni su oko 1,5 km od državne ceste D1 kod Budačke Rijeke. Bila je riječ je o dvosjedu koji je isprva proglašen nestalim, pa su sve službe krenule u potragu. U ovoj nesreći poginula su dvojica Poljaka od kojih je jedan bio instruktor letenja.

Niz zrakoplovnih nesreća i u ostatku Hrvatske

U ožujku 2023. bračni par iz Njemačke poginuo je kad se njihov mali zrakoplov srušio prilikom polijetanja iz pulske zračne luke. Pao je otprilike 50 metara od piste, i nakon pada eksplodirala je kabina zrakoplova koji je potom brzo izgorio. Vatrogasci su odmah pohitali u pomoć, ali nesretnim ljudima nije bilo spasa. Ustanovljeno je da je uzrok nesreće bilo takozvano prevlačenje zrakoplova pri polijetanju, odnosno, da letjelica nije postigla dovoljnu brzinu za polijetanje.

Na svu sreću nitko nije smrtno stradao kad se u lipnju 2022. Cessna srušila na otoku Braču. U njoj je bilo troje putnika, Hrvat i Austrijanci, koji su nakon nesreće hospitalizirani u KBC-u Split. Zrakoplov se srušio na južnoj strani otoka, na nepristupačan teren. Istragom je utvrđeno da je neposredni uzrok nesreće gubitak uzgona zbog smanjene brzine zraka i povećanog kuta penjanja.

Foto: TikTok/ čitatelj 24sata

Sportski zrakoplov njemačkih registarskih oznaka, srušio se u more u Hvarskom kanalu u lipnju 2019. Pilot, inače njemački državljanin, u nesreći je zadobio tek lakše tjelesne ozljede. Nakon što je avion pao pilota su spasili turisti s jahtom koji su se našli u blizini. Do nsreće je došlo kada je Nijemac izgubio kontrolu nad upravljanjem letjelicom.

Vojni avion MIG 21 srušio se u prosincu 2022. iznad mjesta Voćin, no oba pilota su se uspjela katapultirati prije pada zrakoplova. U pozivu u nuždi najavili su katapultiranje zbog problema s motorom. Nakon nesreće jedan je pilot zadobio lakše ozljede, dok je drugi uspješno operiran. I istraga je kasnije pokazala da je uzrok nesreće bio kvar na motoru.

Strašna nesreća zbila se u kolovozu 2017. kada je na Kamešnicu pala jedrilica s dva vozača. Obojica su prebačena u splitsku bolnicu, no nažalost jedan od njih, mladić od 16 godina koji je učio letjeti, umro je u bolnici zbog težine ozljeda. Drugi, instruktor letenja, zadobio je lakše ozljede. Istragom je utvrđeno da je meteorološki faktor najvjerojatnije imao ključnu ulogu u ovoj nesreći.

Neposredni uzrok bio je, prema službenom izvješću, iznenadan i nekontroliran gubitak visine jedrilice.

U srpnju 2018. svi članovi posade preživjeli su pad prilikom slijetanja Cessne 182L Skyline na uzletno-sletnu stazu nadomak Dubrovnika. U pitanju je bio privatni zrakoplov koji je u Dubrovnik doletio iz Graza. Istraga je pokazala da je malo prije dodira s pistom pilot odlučio prekinuti slijetanje i ponoviti prilaz, jer nakon neočekivanog jakog udara vjetra nije uspio avion održati u optimalnoj prilaznoj putanji. Započeo je zaokret u desno, nakon čega je avion izgubio visinu i pao s vanjske strane ograde aerodroma.