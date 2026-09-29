Turudić odbrusio Grmoji: Smatrate se malim Bogom

Na dnevnom redu 49. sjednice Odbora za pravosuđe nalazi se izvješće Glavnog državnog odvjetnika RH o radu državnih odvjetništava u 2025. godini.

Ivan Turudić je odmah na početku rekao Nikoli Grmoji, koji predsjedava ovim Odborom, kako vjerojatno neće odgovoriti na njegove zahtjeve iz početnog izlaganja, piše N1.

"Nije vaša ovlast da odlučujete tko će ili neće biti obuhvaćen optužnicom za koju ne znamo hoće li biti podignuta", rekao je Turudić govoreći o slučaju Gospić.

"Rezultati za 2025. su jako dobri. Godinama unazad smo imali rast broja neriješenih predmeta, sad je on smanjen, postigli smo ažurnost od 104 posto. Riješimo 4 posto više nego što smo zaprimili za tekuću godinu. Ovim tempom bi za par godina bili na nuli, nisam siguran da će se to dogoditi", rekao je Turudić objašnjavajući da je DORH kompleksna institucija.

Povećan je i broj zaposlenih, otkriva Turudić.

"Problem nam je starosna struktura zamjenika i državnih odvjetnika. Samo je 7 zamjenika mlađe od 35 godina, a u DORH-u RH su gotovo svi stariji od 50 godina. To je problem koji će eskalirati u narednim godinama, nećemo imati koga zaposliti", rekao je Turudić dodajući da je to problem i pravnih fakulteta.

"Naš je bazen plitak", upozorava glavni državni odvjetnik.

Nikola Mažar primijetio je da postoje određeni iskoraci u radu DORH-a, a Turudiću je prenio zahvale Vukovaraca zbog njegovog rada na istraživanju ratnih zločina u ovom gradu i njegovoj okolici. Također mu je rekao da se po tom pitanju ne umori i ne posustane jer prisustvo glavnog državnog odvjetnika vraća nadu da će se proces koji je bio u zaostatku zbog nesuradnje srpske strane nastaviti.

Turudić kaže da mu gode riječi pohvale iz Vukovara. "Neću se nikad umoriti", poručio je Vukovarcima.

Sukob s Grmojom

Grmoja je Turudiću rekao da on u svom radu itekako odgovara Saboru. "Vas je Sabor izabrao na tu funkciju. Smatram i znao sam da ćete reći ovo što ste rekli. Volio bih da je ova točka bila odgođena, ali očito se vladajućima žurilo. Ja ne mogu biti zadovoljan činjenicom da su prve prijave o opasnom otpadu išle 2023., a da mi još uvijek nemamo odluku. Imam pravo i ja građani izraziti bojazan da neće odgovarati svi oni koji bi trebali. Imamo slučaj Rimac i Njavro gdje nijednu veliku ribu nismo dobili", kaže Grmoja dodajući da građani imaju pravo sumnjati u odluke DORH-a, s obzirom na iskustvo.

"Nisam rekao da ne odgovaram Saboru, nego da nisam vama podređen, da mi niste vi nadređeni", kaže Turudić Grmoji. Dodaje i da ne može konkretno govoriti o slučaju Josipe Pleslić i "druge gospođe, ne mogu se sjetiti kako se zove" (Ružica Njavro, op.a.).

"Vi zazivate rušenje institucija. Vi ste predsjednik saborskog Odbora koji govori da se treba razoriti pravosuđe. To je nevjerojatno", rekao je Turudić.

Turudić kaže kako ljudi iz DORH-a ne odlaze. "Što smo učinili da ljudi ne odlaze iz DORH-a. Pa ne odlaze", rekao je.

Umjetna inteligencija



Profesorica Zlata Đurđević pitala je o upotrebi umjetne inteligencije u radu DORH-a.

Turudić odgovara da je AI još uvijek "terra incognita" za dobar dio državnoodvjetničkog kadra. Državni odvjetnici još uvijek uče o umjetnoj inteligenciji i načinima na koji bi im ona mogla pomoći u radu, kaže glavni državni odvjetnik.

Nekadašnji ministar pravosuđa Ivan Malenica pitao je Turudića o tome na koji način DORH izvještava javnost o svojim aktivnostima.

"Javnost ima pravo znati. Mi držimo redovite konferencije za medije, izdajemo priopćenja, dajemo izjave, to je nužno. Mi tajni nemamo, postupamo javno i transparentno", rekao je Turudić, piše N1.

Slučaj Lika

Po završetku pitanja, na redu je rasprava. Počela je Grmojinim odgovorom Turudiću. Mostovac je glavnog državnog odvjetnika prozvao zbog sporosti izvida u slučaju Lika.

"Meni nikako nije jasno, lovit ću se samo vaših riječi, 2024. ste izjavili da su predugo trajali izvidi kad je zbog korupcije uhićen HDZ-ovac Josip Škorić. U slučaju Lika imamo izvide koji traju tri godine i nemamo nikakvu odluku. Vi ćete sada reći da je kompleksniji slučaj, da ste objavili neka izvješća zbog interesa javnosti... Ja mislim da izjave koje sam dao o hrvatskom pravosuđu imaju svoje utemeljenje...", rekao je Grmoja. Obećao je javnosti i Turudiću da od teme otpada u Lici neće odustati.

"Zanimaju nas i Dodić i Pripuz. Nećemo prijeći preko toga, osobito ako ne budu obuhvaćeni i dužnosnici koji su to omogućili", rekao je Grmoja. Dodao je da se neće zadovoljiti time da nitko ne odgovara za trovanje hrvatskih ljudi.

"Što ako budem govorio 10 minuta kao vi, hoćete me prekinuti?", pitao je Turudić. Zatim je došlo do prepirke između njih dvojice oko toga tko ima riječ i tko će kome odgovoriti.

"Na vaše konkretno pitanje, to pitanje nema veze sa stvarnošću, ono je infantilno. Kako možete uspoređivati otpad u Gospiću s relativno malim predmetom korupcije u Hrvatskim cestama?", pitao je glavni državni odvjetnik.

Odbačaj kaznene prijave

Nakon Turudićevog odgovora Daliji Orešković o odbacivanju kaznene prijave uslijedila je nova razmjena između Turudića i Grmoje o tome tko kada ima pravo odgovarati.

Urša Raukar poručila je zatim Turudiću da bi bilo dobro da prouči Poslovnik Sabora jer ista pravila vrijede za prijemijera i ministre pa bi bilo dobro da vrijde i za njega.

"Nije stvar u tome da vam netko nešto ne da, nego u ovom Saboru postoji Poslovnik kojeg se svi držimo. Mislim da je bitno da ga se držite i vi", poručila mu je.

Raukar je pitala o slučaju Lika, a Turudić kaže kako treba pitati Vladu što je Vlada trebala napraviti. "Ja stvarno nemam veze s tim", rekao je.

Prisup plažama

Marin Miletić Turudiću je govorio o nemogućnosti pristupa plažama koje su zauzeli luksuzni hoteli te zatražio da se DORH pozabavi ovom temom.

"Znam da postoji vaša kaznena prijava, po njoj se postupa. Niste mi rekli nijednu novost. To je jedina od 15 koncesija koju je izdala država, izdana je iz razloga jer se navelo da se radi o objektu od strateškog interesa za RH", rekao je Turudić Miletiću.

"Nije bilo zaštićenih"

Nikola Mažar poručio je da smatra da je nužno da nitko u RH tko se ogriješio i počinio kazneno djelo ne bude zaštićen. Također je dodao kako smatra da u razdoblju na koje se ovo Izvješće odnosi zaista nije bilo zaštićenih.

O Lici

Lika je izdana i napuštena od ove vladajuće većine i od ove Vlade, poručila je Urša Raukar nakon izlaganja Marije Vrhovski. Vrhovski joj je odgovorila da bi bilo dobro da se pozabave otpadom u Zagrebu.

Dalija Orešković uključila se u raspravu poručujući Vrhovski da "zaista treba imati želudac za ovako napasti opoziciju u svom prvom izlaganju".

Završno izlaganje Turudića

"Pokazali ste da ne poštujete instituciju DORH-a i glavnog državnog odvjetnika", poručio jeTurudić Grmoji.

"Ne mogu vas natjerati da poštujete", dodao je.

"Smatrate se vi i nadređenim i malim bogom. To je vaše pravo. Drago mi je da više nećete biti predsjednik Odbora za pravosuđe. Ja sam danas došao braniti Izvješće o radu, a o čemu smo mi razgovarali? Vrijeđali ste mene i moje suradnike. Svaki put kad me budete pozvali na odbor na koji moram doći, ja ću doći, ali kad me vi budete pozvali na odbor na koji ne moram doći, ja neću doći", rekao je Turudić Grmoji.

Mostovac mu je rekao da ga uopće nije briga za Turudićevo mišljenje o njemu te da su ga građani birali.

"Vi pomažete okrivljenicima u postupku iznošenjem njhovih imena, pogodujete im, oni imaju alate za ići do ESLJP-a. Vi to radite, svjesno ili nesvjesno, ali vi to činite", rekao je Turudić na kraju.

Uključila se i Dalija Orešković poručivši Turudiću da je on problem zbog kojeg građani nemaju povjerenja u pravosuđe, a on je odgovorio da bi bilo ispod svake razine da se očituje o tome.

Zaključak

Grmoja je predložio da se Izvješće glavnog državnog odvjetnika ne prihvaća. Prijedlog je odbačen.

Vlada je predložila da se Izvješće prihvati i taj prijedlog je prihvaćen, piše N1.