U centru Zagreba oduzeo je prednost, srušio je semafor i pokosio Nepalca na zebri!

Teško je ozlijeđen pješak (22) u prometnoj nesreći u četvrtak oko 1.35 sati u Centru, javila je zagrebačka policija. Nesreću je uzrokovao vozač (35) koji je vozio osobni auto austrijskih nacionalnih oznaka, a kretao se Palmotićevom ulicom u smjeru juga.

Kada je doašao do raskrižja s Ulicom Pavla Hatza, gdje zbog kvara nisu radili semafori već je promet upravljan propisno postavljenim prometnim znakovima, ušao je u navedeno raskrižje, a da prethodno nije propustio sva vozila koja se kreću kolnikom ceste s prednošću prolaska.



Tom je prilikom na njegovo vozilo naletio osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao vozač (57), a kretao se Ulicom Pavla Hatza ravno u smjeru istoka, a u navedenom raskrižju zadržavao je smjer kretanja ravno kolnikom ceste s prednošću prolaska. Od naleta, osobni automobil austrijskih registarskih oznaka odbačen je ulijevo te je u nekontroliranom kretanju i rotiranju sletio s kolnika na nogostup s jugoistočne strane raskrižja, gdje je naletio na stup semafora, a potom i na pješaka (22), državljanina Nepala, stranca na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj koji je stajao na navedenom nogostupu.

Nadalje, uslijed naleta osobni je automobil austrijskih registarskih oznaka naletio i na strujnu upravljaču kutiju semafora i barijeru za označavanje radova te zid stambene zgrade kućnog broja 43., a potom i na osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu muškarca (27) koji je bio propisno parkiran na obilježenom parkiralištu Palmotićeve ulice. U nastavku nekontroliranog kretanja osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka sletio je s kolnika na nogostup i obilježeno parkiralište.





U prometnoj nesreći ozlijeđen je pješak, stranac (22) na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

U prometnoj nesreći ozlijeđena je putnica (55) iz osobnog automobila austrijskih nacionalni oznaka te putnica (52) iz osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka te im je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su obje lakše ozlijeđene.

