U crkvi u Rimu prebrisali glavu anđela, nalikovao premijerki Meloni: 'Župnik je to naredio...'

U crkvi u Rimu prebrisali glavu anđela, nalikovao premijerki Meloni: 'Župnik je to naredio...'
Foto: VINCENZO LIVIERI/REUTERS, Profimedia, Canva

"Cijela procesija ljudi je došla gledati nju umjesto da slušaju misu ili da se mole. To nije bilo prihvatljivo"., kazao je župnik...

Freska anđela, restaurirana s licem talijanske premijerke Giorgije Meloni, izbrisana je sa zida iz crkve u središtu Rima po naredbi župnika nakon negodovanja političara i klera. Jedan od dva anđela u rimskoj bazilici svetog Lovre, blizu sjedišta vlade, izmijenjen je pri restauraciji kako bi izgledao gotovo identično kao 49-godišnja desničarska čelnica zemlje, prva talijanska premijerka u povijesti.

Apparent likeness of Italian Prime Minister Giorgia Meloni on an angel fresco painting is covered in Rome
Foto: REMO CASILLI/REUTERS

Fresku su u subotu primijetile novine La Repubblica te je izazvala bijes oporbenih političara, ali i negodovanje kardinala Balda Reine, generalnog vikara rimske biskupije. 

Kada je crkva otvorena u srijedu, lice koje nalikuje na Meloni je prebrisano, a anđeo je ostao bez glave.

"Uvijek sam govorio da ako (slika Meloni) bude izazivala podjele, da ćemo je ukloniti", kazao je župnik Daniele Micheletti za talijansku novinsku agenciju ANSA.

Apparent likeness of Italian Prime Minister Giorgia Meloni on an angel fresco painting is covered in Rome
Foto: REMO CASILLI/REUTERS

"Cijela procesija ljudi je došla gledati nju umjesto da slušaju misu ili da se mole. To nije bilo prihvatljivo".

Amaterski slikar koji je restaurirao fresku Bruno Valentinetti rekao je da je Vatikan od njega zatražio da je prebriše, prema listu La Repubblica. Iako je Valentinetti  ponavljao kako je “točno pratio linije koje su već postojale na originalu”, sumnje u političku motivaciju restauracije, izvedene dok je Meloni već bila na vlasti, postale su preglasne, pisao je Corriere.

Glasnogovornik Vatikana je odbio komentirati.

Kardinal Reina je u subotu izrazio "ogorčenje" zbog incidenta, naredio istragu i upozorio da se "prizore svete umjetnosti i kršćanske tradicije ne smije zloupotrebljavati ili iskorištavati".

Foto: Profimedia
Talijansko ministarstvo kulture je također najavilo istragu, a Meloni je incident ismijala. Objavila je fotografiju sporne freske na društvenoj platformi Instagram uz tekst: "Ne, definitivno ne izgledam poput anđela" i dodala smješka.

Italy's Prime Minister Giorgia Meloni attends her end-of-year press conference in Rome
Foto: VINCENZO LIVIERI/REUTERS

Restaurirana freska je prvotno nastala 2000. i ne spada u zaštićenu baštinu. Valentinetti je originalan autor freske, a zamoljen je da je obnovi zbog štete koja je nastala od vode, kazao je župnik Micheletti u subotu.

