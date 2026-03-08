Macron odlazi na Cipar nakon iranskog napada dronom

Francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetit će u ponedjeljak Cipar nakon nedavnog iranskog napada dronom na britansku zračnu bazu u Akrotiriju. "Svrha ovog posjeta je izraziti francusku solidarnost s Ciprom", rekli su u nedjelju izvori iz Elizejske palače u Parizu. Macron bi se trebao sastati s ciparskim predsjednikom Nikosom Christodoulidesom i grčkim premijerom Kiriakosom Micotakisom, koji će također u ponedjeljak doputovati na Cipar u sklopu grčke obrambene potpore zemlji, u lučkom gradu Pafosu kako bi razgovarali o regionalnoj sigurnosnoj situaciji.

Prema krugovima iz Elizejske palače, sastanak će također pomoći u koordinaciji napora za podršku operacijama repatrijacije.

U znak solidarnosti s Ciprom, nekoliko europskih zemalja ojačalo je svoju vojnu prisutnost u regiji, uključujući Francusku koja je rasporedila tri svoja ratna broda.

Napad na bazu RAF Akrotiri, za koji se sumnja da ga je izveo Hezbolah iz Libanona, uzrokovao je minimalnu štetu i nije rezultirao žrtvama.

Presretnuto je još bespilotnih letjelica, a obitelji iz baze su privremeno izmještene.

Ciparski ministar vanjskih poslova rekao je da postoje „pitanja“ o budućnosti britanskih vojnih baza na otoku nakon napada dronom prošle nedjelje, prenio je Guardian.

Napad je izazvao diplomatski spor, pri čemu je ciparski visoki povjerenik u Ujedinjenom Kraljevstvu, Kyriacos Kouros, rekao da je zemlja „razočarana“ neuspjehom Britanije da upozori ljude na otoku na predstojeći udar.

Ciparski predsjednik, Nikos Christodoulides, otvoreno je kritizirao propust da se zaustavi napad dronom.

„Poduzet će se svi potrebni koraci kako bismo prenijeli svoje nezadovoljstvo, kako načinom na koji je ova poruka komunicirana, tako i činjenicom da jučer nije bilo pravovremenog upozorenja građanima Cipra koji žive u blizini baza Akrotiri“, rekao je njegov glasnogovornik prošli tjedan.

Ministar vanjskih poslova, Constantinos Kombos, rekao je u petak da je sada potreban „razgovor“ o budućnosti dviju britanskih baza na Cipru - Akrotiri i Dhekelia.

„Trenutačno imamo britanske baze na otoku. Postoje pitanja. Postoje problemi. Postoji zabrinutost,“ rekao je Kombos za BBC-jev Newsnight. „Izrazili smo nezadovoljstvo uoči incidenta i odmah nakon njega. Sada smo usredotočeni na trenutačnu situaciju i na to kako možemo upravljati krizom. I bit će, naravno, promišljanja o naučenim lekcijama i pitanjima koja izazivaju ozbiljnu zabrinutost nakon krize.“

Upitan želi li uklanjanje zračnih baza, Kombos je rekao: „Mislim da nitko nigdje u svijetu ne bi bio u poziciji prihvatiti prisutnost baza na otoku bez iskazivanja jasne zabrinutosti, s obzirom na trenutačnu situaciju ili način na koji su se stvari odvijale.“

„Što se tiče budućnosti baza na Cipru, to je nešto što je već dugo na dnevnom redu s obje strane. Ali vjerujem da je to razgovor koji se mora voditi nakon što pažljivo promislimo o onome što se dogodilo, posebno posljednjih dana i sati“, dodao je.

Cipar je jedna od četiri zemlje EU-a koje nisu članice NATO-a, uz Austriju, Irsku i Maltu.

Britanski ratni brod HMS Dragon, koji ima sposobnosti protuzračne obrane, isplovit će prema Cipru sljedeći tjedan nakon kritika na račun britanskog odgovora na napade dronovima i optužbi da zemlja ima nedostatne vojne resurse na Bliskom istoku.

„Ujedinjeno Kraljevstvo u potpunosti je predano sigurnosti Cipra i britanskog vojnog osoblja koje se tamo nalazi. Uvijek ćemo djelovati u interesu Ujedinjenog Kraljevstva i naših saveznika", rekao je britanski premijer Keir Starmer.

Francuska i Grčka obećale su da će poslati vojnu pomoć Cipru.