UTRKA S VREMENOM

U razvoju tri cjepiva protiv soja ebole koji se brzo širi Afrikom

Piše HINA,
Foto: Dado Ruvic

Znanstvenici upozoravaju da bi aktualna epidemija u Africi mogla biti među najgorima do sada, dok se virus širi u zonama sukoba

Tri nova cjepiva za borbu protiv rijetkog soja ebole koji je već odnio oko 250 života trenutačno su u razvoju, piše u ponedjeljak BBC.  Međunarodna inicijativa za cjepivo protiv AIDS-a (IAVI), koja radi na razvoju jednog od cjepiva, priopćila je kako prijeti opasnost da ova epidemija postane najgora do sada. Sveučilište Oxford i farmaceutska tvrtka Moderna također rade na cjepivima protiv soja bundibugyo, prenosi BBC. Koalicija za inovacije u pripremi za epidemije (CEPI), financijski podupiratelj navedenih skupina, naglašava da je „svaki dan važan".

Trenutačno je u Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno više od 1000 slučajeva za koje se sumnja da su zaraza ebolom, dok je u susjednoj Ugandi devet potvrđenih slučajeva.

Sve je raširenija zabrinutost da bi ova epidemija – otkrivena tek nakon što se proširila u zoni sukoba gdje su zdravstveni resursi ograničeni – mogla doseći razmjere najveće ikad zabilježene epidemije te bolesti.

Od 2014. do 2016. u zapadnoj Africi bilo je zaraženo gotovo 29 tisuća ljudi, a više od 11 tisuća ih je preminulo.

Dr. Mark Feinberg, čelnik IAVI-ja, smatra da „očito prijeti opasnost da ova epidemija bude jednako teška”, ako „ne i gora” od navedene epidemije.

Njegova izjava u skladu je sa zabrinutošću Liječnika bez granica (MSF) koji situaciju ocjenjuju „duboko alarmantnom” i upozoravaju da nikad prije „toliki broj slučajeva" nije zabilježen u tako kratkom roku.

Cjepiva se moraju razviti za svaki pojedini soj ebole, a ima ih šest. Samo tri su poznate kao uzročnici epidemija.

Postoji cjepivo za najčešću vrstu u zair, ali ovu epidemiju uzrokuje druga vrsta, bundibugyo za koju cjepivo zasad ne postoji, ističe BBC.

