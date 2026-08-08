U Zagorju divljao motociklom i autom, jurio gotovo 300 km/h, snimao se mobitelom u vožnji...

Mladića (22) koji je divljao, kako automobilom, tako i na motociklu, krapinsko-zagorska policija prijavila je zbog kaznenog djela obijesne vožnje, izvijestili su.



Kako su utvrdili, 22-godišnjak, je od početka siječnja do sredine srpnja 2026. godine, u više navrata, na državnim i lokalnim cestama na području Marije Bistrice, Zlatara, Zaboka i Krapine obijesno sudjelovao u cestovnom prometu upravljajući neregistriranim i neosiguranim motociklom, bez položenog vozačkog ispita za vozila A kategorije te tijekom vožnje razvijao brzine do 260 km/h, a prilikom vožnje snimao se mobilnim uređajem.





Utvrdili su i kako je više puta, dok je vozio osobni automobil, postizao brzine od 250 do 280 km/h, kretao se u suprotnom smjeru, pretjecao kolone vozila i preko pune uzdužne crte te svjetlosnim signalima prisiljavao druge sudionike u prometu da mu se uklone s kolnika i pritom sve snimao mobilnim uređajem.



Nadalje je utvrđeno kako je u Mariji Bistrici, na DC 29, upravljajući automobilom u naseljenom mjestu, gdje je brzina ograničena na 50 km/h, vozio brzinom od 180 do 240 km/h, prometnom trakom za vozila iz suprotnog smjera te je u posljednjem trenutku izbjegao frontalni sudar s vozilom koje mu je dolazilo u susret.





Isto tako, u gradu Zlataru, na DC 29, u naseljenom mjestu, gdje je brzina ograničena na 50 km/h, vozio je automobilom brzinom većom od 200 km/h, pri čemu je pomaknuo vozačko sjedalo unatrag i nogama držao volan, a u rukama je držao mobilni uređaj kojim se snimao.



Također je u gradovima Zaboku i Krapini upravljao automobilom tako da je namjernim proklizavanjem stražnjeg dijela vozila, odnosno "driftanjem", kružio oko kružnih tokova, pri čemu je vožnju dao snimiti, odnosno snimao i javno dokumentirao opisane opasne vožnje, čime je grubo ugrozio sigurnost svih sudionika u cestovnom prometu.



Tijekom kriminalističkog istraživanja, privremeno su mu oduzeli automobil s pripadajućom prometnom dozvolom i ključem.

