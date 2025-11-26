Ubio partnericu, vještaci tvrde da je ubrojiv, prije presude na sud zovu i njegovu psihijatricu

Još nije gotovo telekomunikacijsko vještačenje mobitela Leopolda B. (49) optuženoga za teško ubojstvo Kristine K. K. (48) na savskom nasipu u Novom Zagrebu u svibnju prošle godine. Kako je vještak utvrdio i 17. studenog o tome obavijestio Županijski sud u Velikoj Gorici, nije bilo moguće vidjeti WhatsApp poruke jer je broj neaktivan.

Podneskom od 19. studenog Leopoldov branitelj Rafael Krešić obavještava sud da je teleoperater otkazao pretplatnički ugovor i ukinuo broj zbog ovršnogpostupka koji traje. Budući da je sudu važna komunikacija putem WhatsApp kako bi se vidio odnos optuženoga i žrtve i njihove poruke, predsjednica sudskog vijeća zatražila je od teleoperatera da ponovno aktiviraju broj kako bi se utvrdilo može li se još doći do poruka ili ne. odgovor još čekaju.

U međuvremenu je vijeće odlučilo prihvatiti prijedlog obrane da se kao svjedok pozove i sasluša psihijatrica iz bolnice u Jankomiru kod koje se Leopold liječio od 2017. godine i koja je upućena u njegovo psihičko stanje.

U svojoj obrani Leopold je kazao da je tog dana, 6. svibnja prošle godine, poslije Kristinina posla s njom popio kavu na balkonu.

- Trebali smo ići brati cvijeće na nasip, ja sam ponio ruksak i nož. Često smo znali ići na nasip, nekad sa psom. Tražili smo mjesto gdje ćemo sjesti i pričati. Znam da smo sjeli i pričali. U tom trenutku imam osjećaj kao da mi je nestao dio filma, ne znam koliko je to trajalo, no prvo čega se poslije sjećam je da sam je vidio ispod sebe razrezanog vrata - pričao je optuženi.

Na pitanje svog branitelja odgovorio je da je riječ o prvom nožu iz kuhinjske ladice, koji je ponio kako bi mogao rezati cvijeće. Opisao je i što je bilo poslije ubojstva.

- Jedan od vođa trupa mi je rekao: 'Što ćeš sad, zovi policiju' i on me vodio što da tražim na Googleu jer nisam znao broj policije. Primijetio sam da imam posjekotinu po ruci i pokušao sam dokučiti odakle mi to, je li me ubola ili što, ali nisam uspio ništa dokučiti - kazao je.

Vođa trupa koje spominje, prema obrani, dio je njegovih halucinacija, a prema vještakinjama psihologinji i psihijatrici, koje smatraju da je bio smanjeno ubrojiv, to su njegove simulacije.

- Na halucinacije se ne može utjecati niti se one ponašaju drugačije nakon što mi nešto uradimo. U našem slučaju, glas diktira optuženiku broj koji treba zvati da traži pomoć. To ne postoji, to je njegova simulacija. To je dio obrambenog sustava koji je izgradio u nemogućnosti da se nosi sa psihičkim sadržajima koji su negativni, kao počinjeno djelo - pojasnila je vještakinja psihijatrica dr. Tija Žarković Palijan.

Prve takve halucinacije, biće koje mu se obraća, Leopold je počeo doživljavati prije osam godina.

- Članovi moje obitelji su me 2017. dali hospitalizirati u Jankomiru. Tamo sam bio tri mjeseca. Doktorica mi je tad objasnila da sam, budući da u obitelji imam shizofrenije, to naslijedio, da nije odgovornost na meni nego da se to tako dogodilo - kazao je Leopold.

Jedno vrijeme nakon hospitalizacije, nije mogao reći točno koliko, halucinacija nije bilo, no zatim su opet počele, a tih je bića koja vidi i s kojima navodno komunicira bivalo sve više. Pojasnio je da je kod Kristine doselio oko godinu dana prije njezina ubojstva, nakon tri ili četiri godine veze.

- Upoznali smo se preko društvenih mreža tijekom korone. Počeli smo se dopisivati, našli se na kavi i nekih tjedan dana kasnije, započeli smo vezu. Između nas nikad nije bilo fizičkih sukoba. U cijeloj vezi imali smo nekih deset svađa i to u početku veze. Dvaput sam baš 'popi*dio'. Jednom sam bio na balkonu i strgnuo sam deku koja je bila oko mene na stolac. To je bilo najagresivnije što sam učinio. Dolazio sam kod nje vikendima prve dvije godine otprilike svaki drugi vikend prije nego smo počeli živjeti skupa - prisjećao se Leopold.

Za svoju i Kristininu vezu rekao je da je bila dobra te da su se dva-tri tjedna prije kobnog događaja čak usmeno zaručili.

U to su vrijeme borbe između bića koje je viđao postajale sve duže i intenzivnije.

- Ja sam te borbe imao od 6 sati do ponoći. To me jako iscrpljivalo. Sve manje sam se sjećao nekih dijelova dana. događaja... Pojačao sam konzumiranje marihuane, znao sam popušiti do deset jointova dnevno, odnosno oko dva grama. Druge droge ne volim iako sam znao konzumirati MRMA-u (MDMA - op.a.), nekad i s Kristinom. Marihuana mi je davala osjećaj blaženstva u fizičkom tijelu. Ne znam je li i marihuana utjecala na mene - rekao je Leopold.

Kako su borbe između njegovih i neprijateljskih imaginarnih trupa postajale sve intenzivnije, a njihove vojske bivale sve veće, Leopold se, kazao je, počeo zapuštati.

- Počeo sam se manje prati i Kristina bi mi znala reći da smrdim. Također, jedan njezin susjed kojega sam sreo u Remetincu kazao mi je da sam non-stop bio na balkonu. Znao sam provesti na balkonu po tri dana, ulazio bi samo jesti i piti i na wc, po noći bi s dekom spavao na balkonu - ispričao je.

Rekao je i kako je prvu hospitalizaciju doživio vrlo traumatično.

- Smetalo mi je što se Kristina čula s mojima. Iako sam bio siguran u našu ljubav i da ona to ne učinila, ipak zabrinulo me kad me opomenula da odem po lijek. Nisam ni bio svjestan da sam ga preskočio - rekao je optuženi. Pojasnio je i da u njegovu svijetu ima više "Nebeskih Kristina" te da je prvu on stvorio prema svojoj partnerici.