Udruga Sjena poručila Vladi: 'Odluke Ustavnog suda se ne analiziraju nego se provode'

Udruga Sjena poručila Vladi: 'Odluke Ustavnog suda se ne analiziraju nego se provode'
Zagreb: Andrej Plenković primio je predstavnice Udruge Sjena

Iz Vlade je jučer poručeno kako će analizirati odluku Ustavnog suda kojom su ukinute neke od ključnih odredbi Zakona o osobnoj asistenciji. reagirala je udruga koja je pokrenula ocjenu ustavnosti zakona, SJENA

Izjave da će Vlada "analizirati odluku Ustavnog suda “krajnje su neprimjerene i pravno neutemeljene. Odluke Ustavnog suda ne analiziraju se, one se poštuju i provode. Ustavni sud nije savjetodavno tijelo izvršne vlasti, nego najviše tijelo zaštite ustavnosti, čije su odluke obvezujuće za sva tijela vlasti. Svako drugačije postupanje predstavlja izravno podrivanje ustavnog poretka, priopćeno je iz Udruge obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – SJENA nakon što je Vlada poručila da će njene stručne službe i službe nadležnog ministarstva "pažljivo analizirati" odluku Ustavnog suda kojom su ukinute ključne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji. 

Između ostalog, osobe koje imaju roditelje-njegovatelje ubuduće će moći imati i osobnog asistenta, jedno više neće isključivati drugo, jednako tako ako su mlađe od 18, a ne školuju se - ni oni dosad nisu mogli imati osobnog asistenta. Također, satnica prava na osobnog asistenta više neće biti ograničena već će ovisiti o stvarnim potrebama korisnika. 

- Smatramo nužnim reagirati zbog neozbiljnosti i opasnog relativiziranja ustavne obveze koje to priopćenje sadrži - poručuju iz Sjene Vladi, koja je izrazila podršku svom ministru Marinu Piletiću, čiji je zakon Ustavni sud djelomično srušio.  

- Ako u Vladi postoji zabrinutost, ona bi trebala biti usmjerena na činjenicu da je godinama diskriminiran velik broj osoba s invaliditetom, i to temeljem zakona koji je sada jednoglasnom odlukom Ustavnog suda proglašen neustavnim. Jednoglasnost ove odluke posebno je snažna poruka – ne radi se o nijansama, nego o teškoj i sustavnoj povredi temeljnih ljudskih prava. Podsjećamo da smo u Republici Hrvatskoj svi dužni poštovati Ustav – i građani i Vlada. Ustav nije politički dokument koji se tumači prema dnevnim potrebama, nego temeljna zaštita dostojanstva svakog čovjeka. Osobe s invaliditetom nisu kolateralna šteta loših politika niti skupina čija se prava mogu „odgađati“ ili uvjetovati kapacitetima sustava, kažu u Sjeni na čelu koje je Suzana Rešetar. 

- Ovo što se danas događa nije politički sukob. Ovo je glas hrvatskih majki i obitelji koje štite svoju djecu. To nije ideologija. To je domoljublje bez fige u džepu – domoljublje koje ne traži povlastice, nego poštivanje Ustava i jednakost pred zakonom. Udruga Sjena, koja je i pokrenula postupak pred Ustavnim sudom, jasno poručuje: spremni smo pomoći Vladi u izradi zakonskih izmjena kako bi se napokon donio ustavan, pravedan i provediv zakon. Ako je zbunjenost stvarna, a ne politički manevar, tada je vrijeme da se u proces uključe oni koji godinama upozoravaju na nepravde i koji žive posljedice loših zakona, zaključuju. Odluka Ustavnog suda nije problem koji treba „analizirati“ nego je opomena, i prilika da se konačno počne raditi u skladu s Ustavom, dodaju. 

Iz Vlade su jučer konstatirali da je ovim zakonom  prvi put uređena osobna asistencija. 

