Obavijesti

News

Komentari 1
NAKON ODLUKE USTAVNOG SUDA

Udruga Sjena: 'Piletića može biti sram, treba dati ostavku!'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Udruga Sjena: 'Piletića može biti sram, treba dati ostavku!'
Velika Gorica: Svečana sjednica Vijeća za djecu u sklopu koje je dodijeljena Nagrada za promicanje prava djeteta | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ustavni sud usvojio je većinu primjedbi koje su u zahtjevu za ocjenom ustavnosti Zakona o osobnoj asistenciji podnijeli predlagatelji iz ove Udruge, ali i deseci obitelji osoba s invaliditetom

Nakon što je Ustavni sud ukinuo "diskriminatorne i restriktivne" odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, iz Udruge obitelji djece s teškoćama i osoba s invaliditetom "Sjena", koja je zatražila ocjenu ustavnosti, ministru Marinu Piletiću poručila je da ga 'može biti sram' i da mora dati ostavku.

- Ustavni sud je potvrdio sve ono na što smo mi na sastancima s ministrom upozoravali još dok je taj zakon bio tek prijedlog nacrta zakona - da su odredbe diskriminatorne i da će osobe s invaliditetom završiti u instituciji zato što neće imati pravo na podršku u vlastitom domu, a to se i događalo - kažu za Hinu Suzana Rešetar i Sabina Lončar iz Udruge Sjena. 

OBJAVILA UDRUGA SJENA Ustavni sud srušio sporni zakon: Povijesna pobjeda za osobe s invaliditetom i njihove obitelji
Ustavni sud srušio sporni zakon: Povijesna pobjeda za osobe s invaliditetom i njihove obitelji

Ustavni sud usvojio je većinu primjedbi koje su u zahtjevu za ocjenom ustavnosti Zakona o osobnoj asistenciji podnijeli predlagatelji iz ove Udruge, ali i deseci obitelji osoba s invaliditetom, a među njima tri su ključne pa je tako Ustavni sud ukinuo odredbe po kojima osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama nemaju pravo na osobnog asistenta ako njihov roditelj ima status roditelja njegovatelja.

- Upozoravali smo ministra da je ta odredba diskriminatorna, rekao nam je da će to maknuti iz Zakona, ali nije, dakle, to mu nije bila stvarna namjera. Da je, danas bi više od 5000 ljudi imalo osobne asistente - kažu iz "Sjene". 

Također, ukinuta je odredba po kojoj djeca, osobe mlađe od 18 godina koja se ne školuju, nemaju pravo na osobnog asistenta.

Uz to, Ustavni sud ukinuo je i ograničenje satnice od maksimalno 352 sata osobne asistencije i dosudio da satnicu treba odrediti prema stvarnim potrebama osoba s invaliditetom.

TRAŽE OSTAVKU Oporba se digla na noge nakon odluke Ustavnog suda: 'Piletić mora otići s dužnosti ministra'
Oporba se digla na noge nakon odluke Ustavnog suda: 'Piletić mora otići s dužnosti ministra'

Odluku je donio jednoglasno te ju obrazložio na 80-ak stranica pobrojavši načela koja su prekršena u diskriminatornim odredbama Zakona - od načela osnovnog dostojanstva osobe i jednakosti društvenog položaja do jednakosti osoba s invaliditetom. 

Rešetar i Lončar: Ostaje gorak okus jer smo na taj Zakon čekali više od 15 godina

Rešetar i Lončar podsjećaju kako su upravo zbog tog Zakona, kada su vidjele da će ipak biti izglasan bez ikakvih promjena unatoč upozorenjima o diskriminaciji, organizirale i prosvjed. 

Možemo reći da ovo definitivno smatramo pobjedom jer je ova odluka Ustavnog suda od postanka Republike Hrvatske možda najvažniji pravni dokument, uz Zakon o suzbijanju diskriminacije i Ustav, koji jamči prava osobama s invaliditetom. No, ostaje i jedan gorak okus jer smo na taj Zakon čekali više od 15 godina",  kažu. 

NAKON ODLUKE USTAVNOG SUDA Piletić nakon odluke Ustavnog suda: 'Na raspolaganju je moja ostavka, nemam problem s tim'
Piletić nakon odluke Ustavnog suda: 'Na raspolaganju je moja ostavka, nemam problem s tim'

Smatraju da Marin Piletić više ne može obavljati dužnost ministra. "Izigrava sad nekakvu žrtvu govoreći da je toliko dao i da prije njega nitko ništa nije napravio, kao onda kad muškarac prebije ženu "iz ljubavi", a upravo je on ovu najnemoćniju populaciju napravio žrtvama.

To je nedopustivo i mi u ovom trenutku uopće ne bi trebali razgovarati o njegovoj ostavci, ona je već na stolu trebala biti jučer", ocjenjuju. 

NAKON ODLUKE USTAVNOG SUDA Rešetar: 'Ministar Piletić se predstavlja kao žrtva i heroj. Mnogi nisu dočekali presudu'
Rešetar: 'Ministar Piletić se predstavlja kao žrtva i heroj. Mnogi nisu dočekali presudu'

Piletić, naglašavaju iz Udruge, ne može biti taj koji će ponovno pisati ovaj, a niti ikoji drugi zakon. Ali ne samo on, nego cijela ta radna skupina, dodaju.

- Sram ga može biti i kao osobu i kao ministra. On jednostavno mora otići, ako ne želi sam, onda ga premijer mora smijeniti. Udruga Sjena nakon ovoga očekuje da sudjeluje u izboru novog ministra, to je minimum minimuma da naša djeca imaju nekoga tko će se zaista založiti za njih, nama je dosta demagogije i razno raznih plaćenika koji odlučuju o pravima naše djece, a da nam djeca umiru po ustanovama i da ih se zlostavlja - poručuju Rešetar i Lončar. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'
POSLJEDNJA UVREDA ŽRTVAMA

Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'

Ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova ostavština nema imovine, onda svatko tko tuži njega ili njegovu ostavštinu neće dobiti ništa, rekao je za medije odvjetnik za kazneno pravo
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU

Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo

Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Zemljotres jačine 4,0 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025