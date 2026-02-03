Ukinuta presuda policajcu za ubojstvo Mihaele Berak!

Visoki kazneni sud RH srušio je prvostupanjsku presudu Marku Smažilu, bivšem policajcu koji je u rujnu 2023. službenim pištoljem ustrijelio osječku studenticu Mihaelu Berak.

- Županijski sud u Osijeku zaprimio je rješenje Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: II Kž-50/2026-4 od 21. siječnja 2026., kojim je produljen istražni zatvor protiv opt. M.S. iz zakonske osnove čl. 123. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku. Iz sadržaja toga rješenja proizlazi da je Visoki kazneni sud Republike Hrvatske rješenjem, poslovni broj: I Kž-211/2025 od 21. siječnja 2026., ukinuo presudu Županijskog suda u Osijeku, poslovni broj: K-11/2024-95 od 20. ožujka 2025. i predmet uputio Županijskom sudu u Osijeku na ponovno suđenje i odluku. Ukinutom presudom Županijskog suda u Osijeku opt. M.S. proglašen je krivim zbog kaznenog djela ubojstva iz čl. 110. Kaznenog zakona te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju 18 godina - stoji u priopćenju suda.

Podsjetimo, Smažil je lani nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora, nakon što je Županijski sud u Osijeku utvrdio da je namjerno ubio djevojku. Nedavno je VKS razmatrao žalbe na prvostupanjsku presudu u ovom slučaju.

Smažil i njegov branitelj tražili su da se kazneno djelo prekvalificira u prouzročenje smrti iz nehaja, za što je predviđena blaža kazna, dok je državno odvjetništvo tražilo da ga se kazni strože. Županijski sud u Osijeku u prvostupanjskoj presudi zaključio je da je Smažil hitac ispalio namjerno jer je oružje držao vrlo blizu žrtvi, a i kasnije je mijenjao spremnike kao i verzije događaja u kojem je nesretna Mihaela izgubila život.

Smažil je u žalbi na presudu ponavljao da nije imao namjeru ubiti Mihaelu. Do ispaljenja hica, kako je rekao, došlo je slučajno, pa se u takvim okolnostima ne može govoriti o ubojstvu već prouzročenju smrti iz nehaja ili općeopasnoj radnji. Ne negira činjenicu da je Mihaela stradala od njegovog metka, ali ne prihvaća zaključak iz prvostupanjske presude.

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku zatražilo je pak višu kaznu. Smatraju da 18 godina zatvora nije dovoljna sankcija Smažilu za ono što je učinio.

U obrazloženju prvostupanjske presude osječki sud naveo je da je krivnja dokazana na temelju iskaza svjedoka, materijalnih dokaza i provedenih vještačenja. Svjedoci su, prema riječima suca Mladena Radičevića, posvjedočili da im se Mihaela Berak više puta povjeravala zbog ponašanja optuženog, opisujući ga kao posesivnog, manipulativnog i kontrolirajućeg.

Sud je utvrdio da je Smažil u trenutku ubojstva imao koncentraciju od 0.63 promila alkohola u krvi, ali je bio ubrojiv. Njegovu obranu ocijenio je nelogičnom i nevjerodostojnom te zaključio da je djelovao s izravnom namjerom. Obranu okrivljenika sudsko vijeće nije prihvatilo zaključivši da je nelogična i kontradiktorna.

- Prvo se branio da se žrtva sama upucala, također je mijenjao položaje stvari nakon događaja u stanu, zamijenjeni su spremnici - stoji u obrazloženju suda.

Iskaz obrane da se usmrćenje dogodilo iz nehaja nije prihvaćen jer je riječ o policijskom službeniku, obučenom za rukovanje vatrenim oružjem. Sud navodi da su vještaci utvrdili kako je udaljenost oružja od žrtve bila 30 centimetara, što govori da je imao namjeru ubiti žrtvu, kao i činjenica da je nakon ispaljenja mijenjao spremnike.